自由開講》核電不是能源選項，而是國安風險的放大器

長期以來，核電多被視為一種技術性、經濟性的能源選項，討論焦點集中於低碳排放與基載供電能力。然而，在當前國際安全情勢下，這樣的理解已明顯不足。近期有媒體指出，中國沿海核電快速擴張的背後，隱含一項過去較少被正視的風險：在區域衝突情境中，集中於沿海的核電設施，可能轉化為高度敏感的戰略節點。

以福建沿海核電廠為例，其距離台灣本島僅約162公里，已落入多數跨境核災應變模型所關注的風險範圍。一旦衝突導致核電設施受損，核災影響不可能被政治邊界阻隔，在特定氣象條件下，放射性物質可能於數小時內跨越海峽，對台灣的環境、公共健康、農漁業與經濟活動造成長期衝擊。核災影響不可能被政治邊界阻隔，在特定氣象條件下，放射性物質可能於數小時內跨越海峽，對台灣的環境、公共健康、農漁業與經濟活動造成長期衝擊；示意圖。（圖取自freepik）

傳統上，核電廠被視為民用設施，理應受到國際法保護。然而，俄烏戰爭期間扎波羅熱核電廠遭受砲擊與占領的現實，已清楚顯示：在高強度衝突中，國際法的約束力並非絕對。部分軍事與戰略研究者也因此警告，核電站等關鍵基礎設施，在衝突情境下極可能被納入敵方的風險評估，甚至成為潛在攻擊目標。

這樣的發展突顯核安討論中的一項長期盲點：核電安全不只是工程技術或監管制度的問題，而同時涉及國際安全與戰略穩定。過去的核能政策辯論，多半強調低碳與供電穩定，卻忽略核電在極端地緣政治情境下，可能成為戰略風險節點的特質。

核電安全不只是工程技術或監管制度的問題，而同時涉及國際安全與戰略穩定；核三廠所在地的屏東縣恆春半島。（資料照）對台灣而言，這個盲點尤其危險。當前能源政策正承受供電、減碳與政治壓力，社會再度出現核電延役與再運轉的討論。然而，能源政策若僅以短期供需或碳排放指標衡量，而未將國安風險納入評估，將難以稱為負責任的決策。

更根本地說，核電不是單純的能源選項，而是一種國土安全佈局。當核能設施集中於沿海或戰略敏感區域，其風險便不再只是內部管理問題，而可能在衝突時被對手利用。能源政策與國家安全政策不能再被割裂處理，否則，能源供給的確保，恐將變成一場以全民安全為代價的賭局。

（作者為台灣環境保護聯盟學術委員、文大副教授）

