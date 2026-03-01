自由開講》AI寫作時代，守護台灣的語言主體性

◎ 林之丞

ChatGPT、Gemini等AI工具，已經成為許多人寫報告、寫企劃、甚至寫論文的好幫手。打開對話框，輸入需求，幾秒鐘就能生出一篇文章，效率驚人。但讀者您有沒有注意過，AI寫出來的中文，讀起來哪裡怪怪的？

許多人早已習慣使用ChatGPT、Claude、Perplexity或Gemini來撰寫報告、總結閱讀、甚至解題；示意圖。（彭博檔案照）首先，AI特別喜歡加上「在這個議題上」、「在台灣脈絡下」、「從某種程度上來說」這類無謂的方向性用語，其實完全可以刪掉。還有「框架」、「至關重要」這些詞彙，雖然不算錯誤，但出現頻率過高，一看就知道是AI寫的。此外，「做為一位教師」常被寫成「作為」，這類細節反映AI對繁體中文的掌握不夠精準。

更值得警覺的是，中國用語正透過AI悄悄滲入我們的文字。台灣說「品質」，對岸說「質量」；我們說「資訊」、「軟體」、「網路」，他們說「信息」、「軟件」、「網絡」；我們說「永續」、「影片」、「連結」，他們說「可持續」、「視頻」、「鏈接」。此外，「政策落地」、「方案落地」、「資源對接」這類用語也頻繁出現，台灣用語應該是「政策落實」、「方案執行」、「資源銜接」。而此種現象不只發生在日常寫作，甚至在政府資訊或學術文章亦時有所見。為什麼會這樣？因為大多數AI是用簡體中文資料訓練的，輸出的文字自然偏向對岸的表達習慣。中國用語正透過AI悄悄滲入我們的文字。（路透檔案照）

如果只是日常聊天倒還好，但當這些用語出現在公文、企劃、新聞稿、甚至正式報告裡，問題就大了。用錯詞不僅顯得不專業，更根本的問題是，語言承載著我們的思考方式和文化認同。當我們不知不覺地採用對岸說法，久而久之便積非成是，逐漸流失台灣語言的主體性。

因此，當我們寫作時應養成習慣，AI生成的文字一定要自己逐句讀過、修過，千萬不要直接複製貼上。畢竟，AI是很好用的工具，但工具不該反過來決定我們怎麼說話。守護台灣的語言，就從你我下一次使用AI開始。

（作者為國立高雄科技大學教師）

