評論 > 投書

自由開講》美韓日台合作 強化在第一島鏈威懾力

2026/02/16 21:00

◎ 廖明輝

去年十月底，美國重要智庫「大西洋理事會」代表團訪問台灣，引發台美戰略互動的討論。訪台團由立陶宛前外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）率領，包括美國前空軍機動司令部司令麥尼漢（Michael Minihan）、大西洋理事會「印太安全計畫」主任葛勞斯（Markus Garlauskas）及韓國世宗研究所研究員趙琵娟（Bee Yun Jo）等人。日前看到趙琵娟研究員於一月二十七日在「大西洋理事會」官網發表 《台灣一直是韓國的戰略盲點》（Taiwan has been a strategic blind spot for South Korea）文章，指出儘管台韓地理接近，雙方卻長期彼此排除於戰略視野之外。她的觀察點出一個區域安全核心問題：在第一島鏈面對中國、俄羅斯與北韓愈趨同步威脅時，美韓日台若繼續各自為政，戰略縫隙將難以彌補，威懾效果亦將大打折扣。

立陶宛前外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis，左三）去年率「跨大西洋高階訪問團」成員，包括美國前空軍機動司令部司令麥尼漢（Michael Minihan，左二）、大西洋理事會「印太安全計畫」主任葛勞斯（Markus Garlauskas，右三）、韓國世宗研究所研究員趙琵娟（Bee Yun Jo，右一）等人，拜訪外交部長林佳龍（中）。（資料照，外交部提供）立陶宛前外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis，左三）去年率「跨大西洋高階訪問團」成員，包括美國前空軍機動司令部司令麥尼漢（Michael Minihan，左二）、大西洋理事會「印太安全計畫」主任葛勞斯（Markus Garlauskas，右三）、韓國世宗研究所研究員趙琵娟（Bee Yun Jo，右一）等人，拜訪外交部長林佳龍（中）。（資料照，外交部提供） 韓國歷來聚焦北韓威脅，對兩岸議題保持低調，這種選擇可理解，畢竟韓國與中國貿易關係密切，亦須防範北韓突襲。然而，這樣的單一戰區思維如今已不敷使用。中國在黃海的擴張行為不再只是韓國問題，北韓與中俄的軍事合作也使朝鮮半島安全無法再被視為孤立挑戰。這不僅是地緣事實，也正被韓國政策圈重新認識。日前，第二屆「歐韓戰略對話」重申台海和平穩定的重要性，已經說明台灣議題不再是韓國可忽略的邊緣事務。理論上，日本聚焦中國、韓國處理北韓、澳洲維持南太平洋穩定，各自擔負區域威懾一部分。但這樣的安排只有在美國為主要支持者、盟友高度互信且威脅相對分離情況下才成立。當中國與俄羅斯及北韓加深協同合作並在多地同時發動戰爭時，分工若無跨戰區協調作為後盾，就成為對手可以鑽的縫隙。戰略孤島的存在將會削弱整體威懾力。

台灣對韓國的角色評估應該與時俱進。過去，韓國被視為對台安全幾無貢獻的局外人。但今時不同往日。首爾對中國態度的轉變、美韓聯盟將台海納入戰略溝通，乃至於部署的美軍戰力不再只針對北韓，都讓韓國不再只是被動觀察者。台灣若仍抱持「韓國不會參與」舊思維，恐錯過建立新型合作模式契機。當然，韓國無須也不該在台海議題上採取高調軍事化立場。但它應持續擴大與區域盟友的政策對話，並在非軍事領域強化參與，例如資安、科技供應鏈等。這些行動不僅能展現韓國區域責任感，也能讓台灣在戰略夥伴網絡獲得更多支持與彈性。

駐韓的美軍戰力不再只針對北韓，讓韓國不再只是台海安全的被動觀察者。圖為去年美韓「自由護盾」聯合軍事演習跨河操演。（美聯社檔案照）駐韓的美軍戰力不再只針對北韓，讓韓國不再只是台海安全的被動觀察者。圖為去年美韓「自由護盾」聯合軍事演習跨河操演。（美聯社檔案照） 未來，第一島鏈的集體威懾效果將取決於美韓日台四國的協同深度與實質。分工不是放棄協作，而應是邁向更緊密協調起點。韓國若能在不違背其核心利益前提下，逐步突破對台灣的戰略盲點，將有助建構真正可行的區域穩定架構。對台灣而言，也該主動思考如何讓韓國成為更可信賴的安全夥伴，而非只停留在過去的保守思維上。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

