自由開講》酒醉──萬惡的起源

過年前後，新聞版面充滿酒醉相關報導，如懷疑酒醉乘客被丟包、名人酒駕被逮捕、酒醉者在醫院急診處攻擊醫護人員。酒醉者在醫院急診處攻擊醫護人員的事故屢見不鮮，對於在急診處工作的醫護人員是很重大的威脅與負擔。最近也有人提出「酒精不耐症」，說喝酒後臉紅是有害身體的現象。喝酒臉色變化並不重要，重要的是：酒醉引起的暴力攻擊他人或傷害自己的行為。

酒精的分子量只有46，對於水的親和力很強，經由胃腸吸收後，可均勻分佈於整個審體的體液中，同時直接進入大腦。只要喝了酒，酒精進入大腦就會影響飲酒者的認知功能。喝的酒量越多，對於大腦的影響就越嚴重，但是在過程中，喝酒的人並沒有病識感。溫姓替代役男喝醉遭林姓計程車司機丟包台64快速道路。（資料照）

舉例來說，一到兩個小時內喝完一到兩瓶瓶裝600cc的啤酒之後，每100cc的血液就會含有30-50mg（毫克）的酒精，這樣的酒精濃度，在大腦是作用在額葉，會使得喝酒者失去自我控制的能力，變得多話、情緒與動作隨便，決策與運動協調功能產生障礙，這時候酒駕就是危害公共安全；繼續喝下去，血液裡有酒精80-200mg，就會抑制中腦控制情緒的功能，譬如放聲哭鬧，甚至傷害自己或是傷害他人，也會逐漸喪失記憶力的功能；假如每100cc血液的酒精濃度超過300mg的時候，負責血壓與呼吸的中樞部位--腦幹的功能，就會被抑制而致命。

上述酒精作用在人的中樞神經系統，所呈現的狀態，一般俗稱為「酒醉」。酒醉又稱為酩酊（drunkenness），在沒有抽血檢測血液酒精濃度的情況下，一般的判斷基本上有三種狀況：單純酩酊、複雜酩酊與病態酩酊。單純酩酊是已經達到痲痺癱瘓的程度，但是仍然可以維持時間、地點、人的判斷，也仍然可以「控制自己」。假如每100cc血液的酒精濃度超過300mg的時候，負責血壓與呼吸的中樞部位--腦幹的功能，就會被抑制而致命；示意圖。（法新社檔案照）

複雜酩酊是呈現強烈的興奮狀態，甚至會變成很暴亂以致於跟平常的表現很不一樣，但是對於時間、地點與人的判斷或記憶力沒有完全喪失。病態酩酊呈現更強烈的興奮狀態，對於時間、地點、人的判斷或記憶力發生障礙，對於周遭的事務常常誤認與誤判。

在許多餐會上，可以看到各種飲酒型態：其中有一群人粗獷飲酒以營造歡樂氣氛，號稱千杯不醉，結果是酒醉鬧事。其中最可怕的是有反社會性格障礙者，加上酒醉酩酊而呈現暴力攻擊行為。

有一半以上的反社會性格障礙者有飲酒問題，也就是酒一旦喝下去就無法控制自己的行為，然後出現酒醉酩酊現象；反過來說，沒有辦法控制自己飲酒的人當中，也有15%是反社會性格障礙者。也就是說，無法控制飲酒的人與其偏差的性格通常形影不離。有一半以上的反社會性格障礙者有飲酒問題，也就是酒一旦喝下去就無法控制自己的行為，然後出現酒醉酩酊現象；示意圖。（圖取自freepik）

所謂反社會性格障礙者也被稱為心理病態症（psychopathic disorder）。台灣的流行病學資料顯示：18-65歲的成人約有0.1%。具有這種性格特質的人通常不負責任、沒有道德感、易怒好攻擊而無悔意、無法顧慮他人的感受、行為衝動、挫折忍受度低、無法從經驗中獲得學習。具有這樣的性格特質者，在一般的場合可能還可以控制自己的情緒與行為，但是在酒精的作用下，就會可能完全失去控制而出現暴力攻擊行為。

沒有任何藥物或是方法可以加速身體排泄酒精，只能等待讓酒精在肝臟代謝為水與二氧化碳排泄而逐漸清醒。所以酒醉者出現興奮或暴亂的精神的狀態，在醫院的急診室通常需要約束等待其逐漸安靜。個性偏差者，特別是具有反社會性格特質者，在酒精的作用下，被送到醫院的急診處更需要動用警衛或保全人員的協助。因此，對於酒醉鬧事者，依照「社會秩序維護法第72條」先送到警察局拘留與隔離會比較安全。

日本人說「酒」是兩面刃，意思是說，酒可以作為社交工具，也可以成為殺人的工具。年關已屆，再次呼籲，控制喝酒以免傷人又傷己。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

（作者為精神科專科醫師、精神科教授）

