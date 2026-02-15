自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》酒醉──萬惡的起源

2026/02/15 08:00

◎ 陳喬琪

過年前後，新聞版面充滿酒醉相關報導，如懷疑酒醉乘客被丟包、名人酒駕被逮捕、酒醉者在醫院急診處攻擊醫護人員。酒醉者在醫院急診處攻擊醫護人員的事故屢見不鮮，對於在急診處工作的醫護人員是很重大的威脅與負擔。最近也有人提出「酒精不耐症」，說喝酒後臉紅是有害身體的現象。喝酒臉色變化並不重要，重要的是：酒醉引起的暴力攻擊他人或傷害自己的行為。

酒精的分子量只有46，對於水的親和力很強，經由胃腸吸收後，可均勻分佈於整個審體的體液中，同時直接進入大腦。只要喝了酒，酒精進入大腦就會影響飲酒者的認知功能。喝的酒量越多，對於大腦的影響就越嚴重，但是在過程中，喝酒的人並沒有病識感溫姓替代役男喝醉遭林姓計程車司機丟包台64快速道路。（資料照）溫姓替代役男喝醉遭林姓計程車司機丟包台64快速道路。（資料照）

舉例來說，一到兩個小時內喝完一到兩瓶瓶裝600cc的啤酒之後，每100cc的血液就會含有30-50mg（毫克）的酒精，這樣的酒精濃度，在大腦是作用在額葉，會使得喝酒者失去自我控制的能力，變得多話、情緒與動作隨便，決策與運動協調功能產生障礙，這時候酒駕就是危害公共安全；繼續喝下去，血液裡有酒精80-200mg，就會抑制中腦控制情緒的功能，譬如放聲哭鬧，甚至傷害自己或是傷害他人，也會逐漸喪失記憶力的功能；假如每100cc血液的酒精濃度超過300mg的時候，負責血壓與呼吸的中樞部位--腦幹的功能，就會被抑制而致命。

上述酒精作用在人的中樞神經系統，所呈現的狀態，一般俗稱為「酒醉」。酒醉又稱為酩酊（drunkenness），在沒有抽血檢測血液酒精濃度的情況下，一般的判斷基本上有三種狀況：單純酩酊、複雜酩酊與病態酩酊。單純酩酊是已經達到痲痺癱瘓的程度，但是仍然可以維持時間、地點、人的判斷，也仍然可以「控制自己」。假如每100cc血液的酒精濃度超過300mg的時候，負責血壓與呼吸的中樞部位--腦幹的功能，就會被抑制而致命；示意圖。（法新社檔案照）假如每100cc血液的酒精濃度超過300mg的時候，負責血壓與呼吸的中樞部位--腦幹的功能，就會被抑制而致命；示意圖。（法新社檔案照）

複雜酩酊是呈現強烈的興奮狀態，甚至會變成很暴亂以致於跟平常的表現很不一樣，但是對於時間、地點與人的判斷或記憶力沒有完全喪失。病態酩酊呈現更強烈的興奮狀態，對於時間、地點、人的判斷或記憶力發生障礙，對於周遭的事務常常誤認與誤判。

在許多餐會上，可以看到各種飲酒型態：其中有一群人粗獷飲酒以營造歡樂氣氛，號稱千杯不醉，結果是酒醉鬧事。其中最可怕的是有反社會性格障礙者，加上酒醉酩酊而呈現暴力攻擊行為。

有一半以上的反社會性格障礙者有飲酒問題，也就是酒一旦喝下去就無法控制自己的行為，然後出現酒醉酩酊現象；反過來說，沒有辦法控制自己飲酒的人當中，也有15%是反社會性格障礙者。也就是說，無法控制飲酒的人與其偏差的性格通常形影不離。有一半以上的反社會性格障礙者有飲酒問題，也就是酒一旦喝下去就無法控制自己的行為，然後出現酒醉酩酊現象；示意圖。（圖取自freepik）有一半以上的反社會性格障礙者有飲酒問題，也就是酒一旦喝下去就無法控制自己的行為，然後出現酒醉酩酊現象；示意圖。（圖取自freepik）

所謂反社會性格障礙者也被稱為心理病態症（psychopathic disorder）。台灣的流行病學資料顯示：18-65歲的成人約有0.1%。具有這種性格特質的人通常不負責任、沒有道德感、易怒好攻擊而無悔意、無法顧慮他人的感受、行為衝動、挫折忍受度低、無法從經驗中獲得學習。具有這樣的性格特質者，在一般的場合可能還可以控制自己的情緒與行為，但是在酒精的作用下，就會可能完全失去控制而出現暴力攻擊行為。

沒有任何藥物或是方法可以加速身體排泄酒精，只能等待讓酒精在肝臟代謝為水與二氧化碳排泄而逐漸清醒。所以酒醉者出現興奮或暴亂的精神的狀態，在醫院的急診室通常需要約束等待其逐漸安靜。個性偏差者，特別是具有反社會性格特質者，在酒精的作用下，被送到醫院的急診處更需要動用警衛或保全人員的協助。因此，對於酒醉鬧事者，依照「社會秩序維護法第72條」先送到警察局拘留與隔離會比較安全。

日本人說「酒」是兩面刃，意思是說，酒可以作為社交工具，也可以成為殺人的工具。年關已屆，再次呼籲，控制喝酒以免傷人又傷己。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

（作者為精神科專科醫師、精神科教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書