評論 > 投書

自由開講》強人政治再現：中東對峙帶給台灣的安全啟示

2026/02/09 20:00

◎ 汪品陯

中東煙硝與美式現實主義：打破灰色地帶的「強人威懾」 近日，中東局勢因美國總統川普與伊朗最高領袖哈米尼的隔空交鋒再度升溫哈米尼強硬警告若美方動武將引發「區域戰爭」川普則以一貫的現實主義語言回擊，強調若談判無果，「就見真章」。這場波斯灣的高張力對決，反映出一種正在成形的安全邏輯：美國正透過更直接、個人化的強人威懾，試圖壓縮威權政權長期倚賴的「灰色地帶」操作空間。這對處於地緣政治風暴中心的台灣而言，是理解當代威權與民主對抗的重要窗口。哈米尼（右）強硬警告若美方動武將引發「區域戰爭」；川普則以一貫的現實主義語言回擊，強調若談判無果，「就見真章」。（法新社）哈米尼（右）強硬警告若美方動武將引發「區域戰爭」；川普則以一貫的現實主義語言回擊，強調若談判無果，「就見真章」。（法新社）

剖析「強人嚇阻」：威權陣營的焦慮縮影

川普處理國際事務的核心在於打破模糊與延宕。當他公開宣示「談不成，就見真章」，傳遞的訊號是紅線不再是外交籌碼，而是具體的打擊目標。這對長期試探底線的威權國家構成實質心理衝擊。也正是在此背景下，中共國安部同步釋出破獲「千名台諜」的敘事操作，這類高度戲劇化的指控，本質上是為了在心理戰場重奪主動權，用以對沖因外部強大嚇阻而產生的戰略焦慮。

辨識威權政權的「預期恐懼」操作模式

從哈米尼揚言「區域戰爭」到中共操作對台滲透敘事，可觀察到威權政權的共同模式：當實力難以對等回應時，便轉向放大「預期的恐懼」。透過誇大後果製造不確定性，試圖影響對手的心理判斷；然而，這類恫嚇往往正反映其焦慮而非實力常態。正如歐洲各國領袖選擇強化防衛自主而非陷入恐慌，台灣社會若能清楚識讀這一點，便能辨識出敵方的「心虛」而非「強大」威權政權的共同模式：當實力難以對等回應時，便轉向放大「預期的恐懼」。圖為中國社群微博流出AI加工合成「共軍無人機拍到台北101」影片。（取自微博）威權政權的共同模式：當實力難以對等回應時，便轉向放大「預期的恐懼」。圖為中國社群微博流出AI加工合成「共軍無人機拍到台北101」影片。（取自微博）

嚇阻的核心在於定力與實力

無論是波斯灣的煙硝，還是第一島鏈的認知戰，民主陣營都在學習如何在強人時代維持定力。哈米尼的警告能否奏效，取決於盟友的堅定；而中共的台諜大戲能否成功，則取決於台灣社會的心理韌性。面對「見真章」的時代，我們必須體認到：嚇阻的核心在於真實的實力與不受干擾的判斷力。當台灣能冷靜識讀全球聯動的施壓邏輯，便能在動盪局勢中守住自由與民主的底氣。

（作者為大學生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

