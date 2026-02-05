自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》「不喜歡統一就離開台灣」 肖千狂言戳破北京最大謊言

2026/02/05 10:30

◎ Lin

中國駐澳洲大使肖千一句「不喜歡統一就離開台灣」，不只惹怒台灣社會，更在國際場合赤裸暴露北京對台灣的真實態度——不是尊重民意，而是徹底否定台灣人民作為「主人」的存在。這番話表面上是強硬表態，實際上卻是一場嚴重脫離現實、反效果極大的政治失言。

中國駐澳洲大使肖千放話「不喜歡統一的（台灣民眾）可以離開台灣」。（歐新社檔案照）中國駐澳洲大使肖千放話「不喜歡統一的（台灣民眾）可以離開台灣」。（歐新社檔案照） 國家安全會議秘書長吳釗燮一針見血點出關鍵：自認是「中國人」的台灣民眾早已降到個位數，肖千的邏輯，等同要九成以上的台灣人「離開自己的家」。這不僅荒謬，更揭穿中共長期對外宣稱「統一符合台灣人民利益」的根本謊言——如果真有「民意基礎」，何須動輒要求人民滾蛋？

從認知作戰角度來看，肖千的說法其實並不新鮮。這正是中共一貫的威權邏輯：土地屬於政權，而非人民；政治立場不合，就不配擁有家園。這種話術在中國國內或許行得通，但一旦搬上民主社會與國際舞台，只會立刻引發強烈反彈。台灣網友群起怒轟「乞丐趕廟公」、「侵略者把自己當合理的？」並非情緒失控，而是對殖民式話語的本能反抗。

更諷刺的是，肖千是在澳洲說出這段話。澳洲本身就是高度多元移民社會，大量中國移民在此定居、生活、取得公民身分。照肖千的邏輯，「不喜歡中國就離開」，那麼那些移居澳洲、甚至持有外國國籍的中國高官子女，是否也該被視為「不愛國」？這種雙重標準，反而讓國際社會更清楚看見中共話語的虛偽與霸道。

國家安全會議秘書長吳釗燮一針見血點出關鍵，自認是「中國人」的台灣民眾早已降到個位數。（取自政大選研中心）國家安全會議秘書長吳釗燮一針見血點出關鍵，自認是「中國人」的台灣民眾早已降到個位數。（取自政大選研中心） 這次事件也再次證明，北京的「戰狼外交」正在失效。肖千的言論不只引爆台灣民意反彈，也在澳洲與國際社群引起不滿，許多外國網友直言「台灣從來不是中國的一部分」。原本試圖反擊澳洲外交部對圍台軍演的關切，結果卻是替台灣做了最佳的國際宣傳——讓更多人看清，中共對台所謂的「統一」，本質就是排除異己、否定人民選擇的政治吞併。

對台灣而言，這場風波的意義不只在於憤怒宣洩，而是一個再清楚不過的警訊。當一個政權可以理直氣壯地說出「不喜歡就離開」，就已經說明，在它的統治藍圖裡，從來沒有民主、沒有公民，更沒有「這是你的家」這回事。中共越急著用這種語言恐嚇，反而越證明：台灣社會對其敘事早已免疫，而國際社會，也越來越不買單了。

（作者為研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書