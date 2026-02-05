自由開講》「不喜歡統一就離開台灣」 肖千狂言戳破北京最大謊言

◎ Lin

中國駐澳洲大使肖千一句「不喜歡統一就離開台灣」，不只惹怒台灣社會，更在國際場合赤裸暴露北京對台灣的真實態度——不是尊重民意，而是徹底否定台灣人民作為「主人」的存在。這番話表面上是強硬表態，實際上卻是一場嚴重脫離現實、反效果極大的政治失言。

中國駐澳洲大使肖千放話「不喜歡統一的（台灣民眾）可以離開台灣」。（歐新社檔案照） 國家安全會議秘書長吳釗燮一針見血點出關鍵：自認是「中國人」的台灣民眾早已降到個位數，肖千的邏輯，等同要九成以上的台灣人「離開自己的家」。這不僅荒謬，更揭穿中共長期對外宣稱「統一符合台灣人民利益」的根本謊言——如果真有「民意基礎」，何須動輒要求人民滾蛋？

從認知作戰角度來看，肖千的說法其實並不新鮮。這正是中共一貫的威權邏輯：土地屬於政權，而非人民；政治立場不合，就不配擁有家園。這種話術在中國國內或許行得通，但一旦搬上民主社會與國際舞台，只會立刻引發強烈反彈。台灣網友群起怒轟「乞丐趕廟公」、「侵略者把自己當合理的？」並非情緒失控，而是對殖民式話語的本能反抗。

更諷刺的是，肖千是在澳洲說出這段話。澳洲本身就是高度多元移民社會，大量中國移民在此定居、生活、取得公民身分。照肖千的邏輯，「不喜歡中國就離開」，那麼那些移居澳洲、甚至持有外國國籍的中國高官子女，是否也該被視為「不愛國」？這種雙重標準，反而讓國際社會更清楚看見中共話語的虛偽與霸道。

國家安全會議秘書長吳釗燮一針見血點出關鍵，自認是「中國人」的台灣民眾早已降到個位數。（取自政大選研中心） 這次事件也再次證明，北京的「戰狼外交」正在失效。肖千的言論不只引爆台灣民意反彈，也在澳洲與國際社群引起不滿，許多外國網友直言「台灣從來不是中國的一部分」。原本試圖反擊澳洲外交部對圍台軍演的關切，結果卻是替台灣做了最佳的國際宣傳——讓更多人看清，中共對台所謂的「統一」，本質就是排除異己、否定人民選擇的政治吞併。

對台灣而言，這場風波的意義不只在於憤怒宣洩，而是一個再清楚不過的警訊。當一個政權可以理直氣壯地說出「不喜歡就離開」，就已經說明，在它的統治藍圖裡，從來沒有民主、沒有公民，更沒有「這是你的家」這回事。中共越急著用這種語言恐嚇，反而越證明：台灣社會對其敘事早已免疫，而國際社會，也越來越不買單了。

（作者為研究生）

