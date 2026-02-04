自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

Emmy時間》做對的事情 就會有更多人支持！

而且這在數學上也是絕對成立的，你覺得今天名間鄉不會投給你、自作自受、活該不幫。這種想法完全是錯誤的，就算今天南投不可能藍轉綠，但是你做對的事情，全國民眾都看在眼裡，大家會在心中作出判決，只要多1%的人願意支持你，全國性大選是1950萬票，七成投票率是1300-1400萬票，1%是13萬票，美麗島民調上個月因為關稅的關係就增加5%，那就是60-70萬票。
Emmy時間

Emmy時間

2026/02/04 15:00

◎ 胡采蘋

其實我還滿受不了現在一堆人好像喪家之犬，一天到晚說反正南投也不會投給你，幹嘛要幫名間鄉，講到關稅、國防預算、潛艦，都是幹譙連連，「反正藍白也不會投給你」「活該，自己投票自己負責」。

南投名間焚化爐選址皆在特定農業區，農業部長陳駿季（中）表示需經中央許可才可變更。（資料照）南投名間焚化爐選址皆在特定農業區，農業部長陳駿季（中）表示需經中央許可才可變更。（資料照）這些語言真的都滿像毒瘤的，就很像一個男的被女友提分手，然後一天到晚咒罵人家：做再好她也不會選我啦，她就是很破啦，沒有腦啦。然後人家女方一發生什麼壞事，他又說看吧，活該，誰叫她要離開我，很慘吧，自作自受。

我的老天爺啊，看到這種男人誰還敢回來，每天都像個深宮怨婦、被拋棄沒人要的男人，看到這種情況，對方應該寧可餓死也不要回來。我如果是年輕人，我也不想加入這麼喪的隊伍。

做對的事情又不是要人家投票給你，做對的事情是因為我們要召集更多的夥伴，理念認同的夥伴，大家一起推動我們想要的社會，建立一個很棒的未來。你的夥伴越多，在選舉中獲勝是自然會發生的事情。

南投縣政府規劃興建焚化爐，選址在手搖飲茶葉重鎮名間鄉。（資料照）南投縣政府規劃興建焚化爐，選址在手搖飲茶葉重鎮名間鄉。（資料照）而且這在數學上也是絕對成立的，你覺得今天名間鄉不會投給你、自作自受、活該不幫。這種想法完全是錯誤的，就算今天南投不可能藍轉綠，但是你做對的事情，全國民眾都看在眼裡，大家會在心中作出判決，只要多1%的人願意支持你，全國性大選是1950萬票，七成投票率是1300-1400萬票，1%是13萬票，美麗島民調上個月因為關稅的關係就增加5%，那就是60-70萬票。

我看了一下上屆立委選舉，板橋的張宏陸只贏2.6%，羅致政輸1.3%，桃園的黃世杰只輸0.58%，當你在這麼沒出息、全身酸氣，像個怨婦的時候，你是在risk這些人的政治生命，你是在讓那些還願意在搖擺州、困難選區戰鬥的人掉下懸崖。

美麗島電子報近日發布1月最新國政民調，賴清德總統的信任度出現「黃金交叉」，而執政滿意度也快出現黃金交叉。（資料照）美麗島電子報近日發布1月最新國政民調，賴清德總統的信任度出現「黃金交叉」，而執政滿意度也快出現黃金交叉。（資料照）5%已經可以影響整個全國的政治版圖，賴清德也只贏侯友宜6%而已。多1%的支持可能無法撼動南投的政治格局，可是他會改變很多搖擺州的局面，特別是攸關國家方向的總統大選得票數。

我非常恨要把這些功利面計算出來，因為功利不能集結真正的夥伴，但是做對的事情就是會有更多人支持你。民眾一時間看不明白沒關係，去年那些財劃法、大法官表決，牽涉太多憲政理論，一般人看不懂，今年軍購案、國防預算、關稅、軍公教改革倒退，一般人還看不明白嗎？

我真是拜託你們了，不要像個喪家之犬，大罷免一輸你就像個沒人要的男人，每天酸氣，誰看了不怕。你如果有小孩，你願意你自己的小孩是這種態度面對失敗嗎，你希望你的小孩是一輸了就每天抱怨每天酸人然後一蹶不振站不起來嗎？你希望自己的小孩是怎麼樣的，你自己可不可以先做到。

大罷免本來就是在別人的優勢區作戰，輸的可能性本來就很大，加上當時操盤的人都是沒有選舉經驗的人，總統還一直在講國軍不要救災，行政院長今天要普發明天不要，立院總召還說選贏了就要刑法一百條抓人，這會贏才是有鬼吧。（還好他們現在都走上學習曲線了，God bless.）

公民團體去年發起的31位國民黨立委及新竹市長高虹安罷免案，經二波投票皆以失敗收場。（資料照）公民團體去年發起的31位國民黨立委及新竹市長高虹安罷免案，經二波投票皆以失敗收場。（資料照） 能不能振作起來，做對的事情，不問成敗，為了這個國家。我昨天做資料的時候才發現，台灣不只是去年全年GDP成長率8.63%，我們去年第四季的成長率是12.68%，是12.68%！

12.68%是什麼意思你知道嗎？台灣上一次有這個單季經濟成長率，是38年以前，38年前就是 1987年，

是1987年！

那是台灣創造經濟奇蹟的亞洲四小龍年代！

（我真的很少用驚嘆號的❗️‼️）

我說過我們的國家會重返榮耀，我說過我們會再創造一次亞洲四小龍一般的奇蹟，台灣會成為亞洲一霸，成為一個跟澳洲、英國、德國這些中型國家平起平坐的強國，我說的事情一件一件都在發生，所以你能不能振作起來，為這個社會付出，為了我們的國家，我們要創造一個超水準的強國。

台灣去年全年GDP成長率8.63%，們去年第四季的成長率是12.68%。（本報製表）台灣去年全年GDP成長率8.63%，們去年第四季的成長率是12.68%。（本報製表）台灣現在就在我們的肩膀上，我們能走多遠，台灣就能走多遠。所以請你振作起來，不問成敗，只為了國家，我們一定可以。

（作者為財經作家、時事評論者）

本文經授權轉載自Emmy追劇時間臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書