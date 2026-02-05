自由開講》矽盛世：在 AI 時代的文明轉折點上 台灣重新站上歷史高度

◎ 黃崇哲

我們已經正式進入AI時代，而這一次，改變的不只是產業，而是整個經濟與文明的運作方式。從算力、資料到演算法，AI正在重組生產關係，也重新定義國家之間的競爭與合作。在這個時代，科技不再只是效率工具，而是制度能否延續的關鍵變數；而科技能否在自由、可信任的體系中發展，正直接影響民主經濟體系的未來。

美國從一開始的落後，到最終完成阿波羅登月任務，不只是一次科技突破，而是重新凝聚了民主世界的信心；圖為阿波羅17號登月任務。（法新社檔案照）如果要為這個轉折尋找一個歷史對照，冷戰時期的美蘇太空競賽或許最為貼切。當年的競賽，表面上是火箭與衛星的比拚，實際上卻是制度能否在高風險、高投入的環境下，長期維持創新能力的考驗。美國從一開始的落後，到最終完成阿波羅登月任務，不只是一次科技突破，而是重新凝聚了民主世界的信心，證明開放社會同樣能完成看似不可能的任務。

也正是在那樣的全球分工結構中，台灣選擇了一條務實卻關鍵的道路——有效融入國際供應鏈，從製造業出發，逐步累積可信賴的工藝製程與產業紀律。這不是短期政策的成果，而是一個小型民主經濟體，在市場、法治與國際合作架構下，所長期累積而成的結構性優勢與戰略價值。

請繼續往下閱讀...

也因此，在今年台美「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）所揭示的合作藍圖中的「矽盛世（Pax Silica）」，不單單是名詞的新創，更是一個清楚的時代判斷：由半導體、AI 與可信任科技所支撐的，將是下一個經濟與文明的盛世，其前提不是霸權，而是民主夥伴之間的信任與協作。

台美EPPD會談，達成解決雙重課稅等7大共識。（經濟部提供）然而，這樣的判斷，來自於對現實的清醒認知。過去二十年，西方世界曾期待，中國會在經濟成長與全球貿易體系的牽引下，逐步走向制度開放與政治收斂。但這個假設，隨著威權體制的再集中、對人權的系統性侵害，以及對智慧財產權與市場規則的侵奪式運用，已被現實徹底否定。

更嚴峻的是，這不再只是價值分歧，而是開始反向侵蝕民主經濟體系本身。當補貼、強制技術移轉與不對等競爭成為常態，當供應鏈及稀有礦產被刻意武器化，製造業不再只是效率與成本的競賽，而成為制度選擇的延伸。對民主國家而言，失去製造能力，不只是失去工作與產值，而是失去在關鍵時刻做出自主決策的空間，甚至動搖民主能否長期延續的基礎。

正是在這樣的背景下，台灣多年來淬鍊而成的半導體供應鏈，其意義被徹底改寫。它不再只是支撐AI發展的關鍵零組件，而是民主經濟體系得以持續創新、維持安全與信任的核心基礎設施。從晶圓製造、先進封裝到材料與設備，台灣所扮演的角色，早已超越產業分工，而成為新秩序中不可或缺的一環。從晶圓製造、先進封裝到材料與設備，台灣所扮演的角色，早已超越產業分工，而成為新秩序中不可或缺的一環；圖為台積電。（路透檔案照）

若說過去的全球化，是以成本與效率為核心的分工，那麼正在成形的矽盛世，則是一種以信任、制度與文明選擇為基礎的再分工。在這個結構中，美國不只是最大的市場，而是持續孕育AI應用、軟體生態與創新商業模式的引擎；台灣則以高度集中的製造能力、工程紀律與供應鏈整合，成為先進科技得以落地的關鍵支點。

這樣的分工不是線性上下游，而是一個可以自我強化的循環。美國在AI與應用端的爆發性創新，推動對先進製程與高可靠製造的需求；而台灣在製造端所累積的良率、速度與可信度，又反過來降低創新的門檻，讓新技術能在民主體系中快速試錯、持續演化。這正是威權體制難以複製之處，因為它仰賴的，不只是資本或補貼，而是開放社會對規則的信任。

在這個循環中，資本市場扮演了關鍵的放大器角色。美國深厚而活絡的資本市場，能將創意轉化為規模；而台灣長期累積的高儲蓄率與金融穩定性，則為創投與長期投資提供了耐心資本。當兩者透過制度化合作開始對接，資本不再只是逐利工具，而成為推動民主科技體系成長的燃料。美國深厚而活絡的資本市場，能將創意轉化為規模；而台灣長期累積的高儲蓄率與金融穩定性，則為創投與長期投資提供了耐心資本。（彭博資料照）

這正是賴政府透過EPPD與台美新合作框架所試圖完成的事情：讓最關鍵的科技與產業，能夠在民主體系中持續演化，而不是被威權體制挾持。所謂矽盛世，並非誰取代誰，而是由哪一種文明，來定義下一個經濟與科技的時代。

回到歷史的隱喻。一九六九年的阿波羅火箭上，或許沒有來自台灣的零組件；但在矽盛世的阿提米斯火箭、在未來的月球太空站、在AI與全球數位基礎建設中，台灣將不再缺席。台灣正重新站上歷史的上升軌道，而在賴政府開創性的台美合作框架中，我們所看見的，將是一個完全不同的未來。

（作者為金融研訓院前院長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法