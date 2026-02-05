自由電子報
自由開講》矽盛世：在 AI 時代的文明轉折點上 台灣重新站上歷史高度

2026/02/05 10:00

◎ 黃崇哲

我們已經正式進入AI時代，而這一次，改變的不只是產業，而是整個經濟與文明的運作方式。從算力、資料到演算法，AI正在重組生產關係，也重新定義國家之間的競爭與合作。在這個時代，科技不再只是效率工具，而是制度能否延續的關鍵變數；而科技能否在自由、可信任的體系中發展，正直接影響民主經濟體系的未來。

美國從一開始的落後，到最終完成阿波羅登月任務，不只是一次科技突破，而是重新凝聚了民主世界的信心；圖為阿波羅17號登月任務。（法新社檔案照）美國從一開始的落後，到最終完成阿波羅登月任務，不只是一次科技突破，而是重新凝聚了民主世界的信心；圖為阿波羅17號登月任務。（法新社檔案照）如果要為這個轉折尋找一個歷史對照，冷戰時期的美蘇太空競賽或許最為貼切。當年的競賽，表面上是火箭與衛星的比拚，實際上卻是制度能否在高風險、高投入的環境下，長期維持創新能力的考驗。美國從一開始的落後，到最終完成阿波羅登月任務，不只是一次科技突破，而是重新凝聚了民主世界的信心，證明開放社會同樣能完成看似不可能的任務

也正是在那樣的全球分工結構中，台灣選擇了一條務實卻關鍵的道路——有效融入國際供應鏈，從製造業出發，逐步累積可信賴的工藝製程與產業紀律這不是短期政策的成果，而是一個小型民主經濟體，在市場、法治與國際合作架構下，所長期累積而成的結構性優勢與戰略價值。

也因此，在今年台美「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）所揭示的合作藍圖中的「矽盛世（Pax Silica）」，不單單是名詞的新創，更是一個清楚的時代判斷：由半導體、AI 與可信任科技所支撐的，將是下一個經濟與文明的盛世，其前提不是霸權，而是民主夥伴之間的信任與協作。

台美EPPD會談，達成解決雙重課稅等7大共識。（經濟部提供）台美EPPD會談，達成解決雙重課稅等7大共識。（經濟部提供）然而，這樣的判斷，來自於對現實的清醒認知。過去二十年，西方世界曾期待，中國會在經濟成長與全球貿易體系的牽引下，逐步走向制度開放與政治收斂。但這個假設，隨著威權體制的再集中、對人權的系統性侵害，以及對智慧財產權與市場規則的侵奪式運用，已被現實徹底否定。

更嚴峻的是，這不再只是價值分歧，而是開始反向侵蝕民主經濟體系本身。當補貼、強制技術移轉與不對等競爭成為常態，當供應鏈及稀有礦產被刻意武器化，製造業不再只是效率與成本的競賽，而成為制度選擇的延伸。對民主國家而言，失去製造能力，不只是失去工作與產值，而是失去在關鍵時刻做出自主決策的空間甚至動搖民主能否長期延續的基礎。

正是在這樣的背景下，台灣多年來淬鍊而成的半導體供應鏈，其意義被徹底改寫。它不再只是支撐AI發展的關鍵零組件，而是民主經濟體系得以持續創新、維持安全與信任的核心基礎設施。從晶圓製造、先進封裝到材料與設備，台灣所扮演的角色，早已超越產業分工，而成為新秩序中不可或缺的一環。從晶圓製造、先進封裝到材料與設備，台灣所扮演的角色，早已超越產業分工，而成為新秩序中不可或缺的一環；圖為台積電。（路透檔案照）從晶圓製造、先進封裝到材料與設備，台灣所扮演的角色，早已超越產業分工，而成為新秩序中不可或缺的一環；圖為台積電。（路透檔案照）

若說過去的全球化，是以成本與效率為核心的分工，那麼正在成形的矽盛世，則是一種以信任、制度與文明選擇為基礎的再分工。在這個結構中，美國不只是最大的市場，而是持續孕育AI應用、軟體生態與創新商業模式的引擎；台灣則以高度集中的製造能力、工程紀律與供應鏈整合，成為先進科技得以落地的關鍵支點

這樣的分工不是線性上下游，而是一個可以自我強化的循環。美國在AI與應用端的爆發性創新，推動對先進製程與高可靠製造的需求；而台灣在製造端所累積的良率、速度與可信度，又反過來降低創新的門檻，讓新技術能在民主體系中快速試錯、持續演化。這正是威權體制難以複製之處，因為它仰賴的，不只是資本或補貼，而是開放社會對規則的信任。

在這個循環中，資本市場扮演了關鍵的放大器角色。美國深厚而活絡的資本市場，能將創意轉化為規模；而台灣長期累積的高儲蓄率與金融穩定性，則為創投與長期投資提供了耐心資本。當兩者透過制度化合作開始對接，資本不再只是逐利工具，而成為推動民主科技體系成長的燃料。美國深厚而活絡的資本市場，能將創意轉化為規模；而台灣長期累積的高儲蓄率與金融穩定性，則為創投與長期投資提供了耐心資本。（彭博資料照）美國深厚而活絡的資本市場，能將創意轉化為規模；而台灣長期累積的高儲蓄率與金融穩定性，則為創投與長期投資提供了耐心資本。（彭博資料照）

這正是賴政府透過EPPD與台美新合作框架所試圖完成的事情：讓最關鍵的科技與產業，能夠在民主體系中持續演化，而不是被威權體制挾持。所謂矽盛世，並非誰取代誰，而是由哪一種文明，來定義下一個經濟與科技的時代。

回到歷史的隱喻。一九六九年的阿波羅火箭上，或許沒有來自台灣的零組件；但在矽盛世的阿提米斯火箭、在未來的月球太空站、在AI與全球數位基礎建設中，台灣將不再缺席。台灣正重新站上歷史的上升軌道，而在賴政府開創性的台美合作框架中，我們所看見的，將是一個完全不同的未來。

（作者為金融研訓院前院長）

