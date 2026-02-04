汪浩時間》美國不忍了，藍白後果自負

當中國軍事與統戰壓力不斷升高，國防預算卻成為藍白操作政治算計的籌碼，這不僅危害台灣安全，也讓國際社會對台灣民主的責任感產生質疑。美國已明白示警，後續若因此影響台美互信與安全合作，責任不在華府，而在選擇站在阻擋國防那一邊的藍白在野黨。

◎ 汪浩

美國參議員蘇利文（Dan Sullivan）指出其一邊杯葛國防預算，一邊與中共高層往來，形同以台灣安全換取政治利益。（取自貼文）美國國會罕見跨黨派、連續點名台灣在野黨，已清楚說明問題的嚴重性。參議院軍事委員會主席Roger Wicker直言失望，警告刪減國防預算將削弱台灣面對中國威脅的防衛能力；Dan Sullivan更直接點名國民黨，指出其一邊杯葛國防預算，一邊與中共高層往來，形同以台灣安全換取政治利益；民主黨參議員Ruben Gallego亦公開要求立法院重新考慮，強調此刻削弱防衛正中北京下懷。

在野黨在國會如此大幅削減總統賴清德的國防預算，美國參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）直言失望。（法新社檔案照） 過去美國極少介入台灣內部政黨攻防，如今卻打破慣例，正是因為藍白聯手癱瘓國會、阻擋軍購，已不只是內政問題，而是直接影響區域安全與盟友信任。美方看得很清楚，誰在合作，誰又在杯葛、拖延、削弱台灣自我防衛。

當中國軍事與統戰壓力不斷升高，國防預算卻成為藍白操作政治算計的籌碼，這不僅危害台灣安全，也讓國際社會對台灣民主的責任感產生質疑。美國已明白示警，後續若因此影響台美互信與安全合作，責任不在華府，而在選擇站在阻擋國防那一邊的藍白在野黨。

國民黨、民眾黨立委日前第10度封殺行政院所提1.25兆元「國防特別條例」付委審查。（資料照） 本屆美國政府很善長精準打擊，定點清除。藍、白小心，勿謂言之不預。

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法