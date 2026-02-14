自由開講》歐洲議會挺台 戳破中國「紅線」神話

◎ Lin

兩項決議直指台海現實 歐洲議會踩中北京痛點

歐洲議會近日通過「共同外交暨安全政策」及「共同安全暨防衛政策」2025年度執行報告，明確納入多項涉台內容，包括重申台灣海峽為國際水域、反對以武力片面改變現狀，並直言中國對台灣的領土聲索不具國際法基礎。相關文字形同正面否定北京長期操作的單一敘事，也讓台海議題正式被納入歐盟安全視角。

歐洲議會於1月21日通過歐盟「共同外交暨安全政策」及「共同安全暨防衛政策」兩項去年度執行報告的決議文，重申反對以武力或脅迫等方式片面改變台海現狀。（歐新社檔案照） 決議同時點名中國近年在台海周邊的大規模軍演行徑，直指「正義使命-2025」等演訓對區域和平構成威脅，要求歐盟與成員國對任何武力恫嚇傳達明確反對訊號。

官方話術全開 「顛倒黑白」成制式反射動作

對此，中國駐歐盟使團迅速跳腳，痛批歐洲議會「罔顧事實、顛倒黑白，粗暴干涉中國內政」，並再次搬出「一個中國原則」、「不可逾越的紅線」等老套說法，要求歐洲議會停止向「台獨分裂勢力」發出錯誤訊號。

值得注意的是，無論是涉台、涉港、涉疆、涉藏或南海，只要牽動中國核心敘事，北京一律套用「內政干涉」模板回應，反而凸顯其對國際監督與價值政治的高度防衛與不安。

外交表面緩和 實際更怕價值聯防成形

諷刺的是，正當多位歐洲國家領導人接連訪華，中歐關係表面出現回溫跡象之際，歐洲議會卻選擇在價值與安全層面踩下煞車。這也顯示，即便部分國家試圖以經貿修補關係，歐洲議會仍不願對中國的軍事擴張與法律扭曲視而不見。

北京暴怒痛罵「干涉內政」

英國首相施凱爾（左）在1月29日於北京和中國國家主席習近平（右）會談。（法新社檔案照） 整體而言，北京的激烈反應不僅未能反駁決議內容，反而再次證明一件事：只要國際社會點名台海現狀、國際水域與法理事實，就會被中國定義為「干涉內政」。當「紅線」被不斷高聲喊出，本身就說明這條線正承受前所未有的國際質疑與壓力。

（作者為研究生，大陸相關方面研究）

