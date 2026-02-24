自由電子報
評論 > 投書

自由開講》保單不再俗又大碗？新制上路下的保險選擇關鍵轉變

2026/02/24 09:00

◎ 陳琪

隨著醫療科技快速進步與高齡化浪潮同步推進，保險早已不只是風險轉嫁工具，而逐漸成為多數家庭中長期財務規劃的一環。近年來，民眾開始重新檢視手中保單的保障內容、給付條件與實際效用，這股趨勢在2026年前後更顯得格外明顯。原因在於，壽險業即將全面接軌國際會計準則與保險資本新制，新制度不僅是帳面計算方式的調整，更將深刻影響保費水準、核保標準與理賠邏輯連帶改變消費者熟悉多年的保險市場樣貌

壽險業即將全面接軌國際會計準則與保險資本新制，新制度不僅是帳面計算方式的調整，更將深刻影響保費水準、核保標準與理賠邏輯。（圖取自freepik）壽險業即將全面接軌國際會計準則與保險資本新制，新制度不僅是帳面計算方式的調整，更將深刻影響保費水準、核保標準與理賠邏輯。（圖取自freepik）過去，台灣保險市場長期存在所謂「俗又大碗」的商品型態，以相對低廉的保費，提供高額保障或寬鬆給付條件，成功吸引大量民眾投保。然而，在新的會計與資本制度下，這類商品的成本將被更真實地反映在財務報表中。新制要求保險公司更精準衡量未來給付責任、資本適足程度與風險曝險，一旦某類商品在長期精算上風險偏高，就必須提列更多資本，直接推升經營成本。對業者而言，這意味著保費勢必調整，對消費者而言，則代表未來想用低價換取高保障，將越來越困難。

新制度對核保與理賠的影響同樣不容忽視。在資本壓力加大的情況下，保險公司勢必更重視風險篩選，過去相對寬鬆的核保條件，可能逐步趨嚴對既有疾病、慢性病史或高齡族群的限制，將更為明確。理賠面也可能朝向更精細的條款解釋與證明要求發展，減少模糊空間。這並非單純的業者「變小氣」，而是制度要求保險公司必須更精準控管風險，以確保長期清償能力。在這樣的環境下，消費者對保單條款的理解深度，將直接影響未來是否能順利獲得理賠。

從另一個角度來看，新制上路也迫使市場回歸保險本質。過去部分商品過度強調高給付或投資效果，卻忽略實際風險對價，長期下來反而可能侵蝕保險體系的穩定性。當制度要求業者更誠實面對風險成本，保單設計勢必更貼近實際需求，而非單純比拚數字大小。對民眾而言，這是一個重新思考保障配置的契機，不再只看保費便宜與否，而是回到自身家庭結構、醫療需求與財務承受能力，評估哪些風險真的需要被轉嫁。在高齡化加速的背景下，醫療科技進步雖延長壽命，卻也可能拉長帶病存活的時間，使長期醫療與照護成本持續上升；示意圖。（資料照）在高齡化加速的背景下，醫療科技進步雖延長壽命，卻也可能拉長帶病存活的時間，使長期醫療與照護成本持續上升；示意圖。（資料照）

在高齡化加速的背景下，醫療科技進步雖延長壽命，卻也可能拉長帶病存活的時間，使長期醫療與照護成本持續上升若仍以過去的保險思維看待未來，容易低估實際風險。新制度下，保險商品更貴、更嚴格，未必全然是壞事，反而可能促使民眾提早規劃、分散風險，而非臨到高齡或健康狀況轉差時才倉促投保。此時，檢視既有保單是否涵蓋真正需要的保障，遠比追逐新商品更為重要。

2026年壽險新制的全面接軌，象徵保險市場正式進入一個更透明、也更現實的階段。過去依賴低價高保障的時代逐漸遠去，取而代之的是風險與成本更清楚對價的市場環境。對消費者來說，與其期待下一張俗又大碗的保單，不如把握制度轉換的時點，重新理解保險的角色，讓保障真正回應未來醫療與人生風險的變化，才能在制度變革中站穩腳步。

（作者為自由業）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

