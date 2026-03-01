自由電子報
自由開講》卑親屬對尊親屬家暴案件劇增，不可不慎

2026/03/01 10:30

◎ 王翔正

警方1月19日在新北市新莊區，將殺害父母的廖嫌逮捕。（資料照）警方1月19日在新北市新莊區，將殺害父母的廖嫌逮捕。（資料照）爾來，新北市販賣蔥油餅老夫妻遭36歲逆子痛下殺手，該嫌因長期無業，欲向母親索取5000元，遂與父母親發生激烈爭執，竟持網購的開山刀瘋砍雙親，殘忍手段震驚全國，甚至被捕後表示「從小被打罵到大，已經忍很久了」，引發輿論關注。

過往對家庭暴力的刻板印象為爸媽打小孩，但隨著社會變遷與世代觀念差異，卑親屬對尊親屬施暴的家暴通報逐年增加，根據衛福部保護司統計，2020年未成年人傷害直系尊親屬通報案件為2358件，案件數量逐年成長至2024年為4253件，近5年增加幅度高達80%，不啻成為攀升速度最快的家暴類型，顯見目前親子溝通與子女教養面臨極大挑戰，值得社會省思。

不可諱言的是，卑親屬對尊親屬施暴背後成因多元，伴隨3C成癮、身心症狀與注意力不足等議題，暴力行為其實也是長期家庭失衡與創傷的反射，多數施暴的孩子處於高衝突家庭中成長，耳濡目染之下，理所當然將「暴力」視為解決問題的唯一方法，如同美國學者Tim Ireland及Cathy Widom曾提出「暴力循環論」，認為兒童受虐是成年犯罪的重要預測因子，早年被虐待和疏忽的兒少，成年後暴力犯罪的可能性會提高。美國學者Tim Ireland及Cathy Widom曾提出「暴力循環論」，認為兒童受虐是成年犯罪的重要預測因子；示意圖。（圖取自freepik）美國學者Tim Ireland及Cathy Widom曾提出「暴力循環論」，認為兒童受虐是成年犯罪的重要預測因子；示意圖。（圖取自freepik）

本案嫌疑人除了自身情緒控制以外，長期無業也是刺激犯罪的因素之一，近年來我國貧富差距增大，社會底層民眾的經濟狀況備受考驗，每日生活開銷不啻是個生活壓力，壓力也會帶來行為的改變，根據臨床實驗發現，暴力行為與壓力有關，壓力會提升動物的攻擊性，因為攻擊行為能夠減輕壓力。2003年學者桑普森和勞伯（Robert Sampson and John Laub）曾提出犯罪學生命史理論，顯示「是否擁有工作」為突然中止或持續犯罪的重要判斷依據，由此可見生活中足夠的經濟支持，絕對是預防暴力犯罪的良藥

暴力行為並不會在孩子成年那天自動消失，若孩子的身心症狀遲未改善、親子之間又缺乏溝通，後續父母仍未站在同一陣線面對問題，往後家長恐被持續家暴到年老；示意圖。（圖取自freepik）暴力行為並不會在孩子成年那天自動消失，若孩子的身心症狀遲未改善、親子之間又缺乏溝通，後續父母仍未站在同一陣線面對問題，往後家長恐被持續家暴到年老；示意圖。（圖取自freepik）隨著家庭暴力的開展，暴力行為並不會在孩子成年那天自動消失若孩子的身心症狀遲未改善、親子之間又缺乏溝通，後續父母仍未站在同一陣線面對問題，往後家長恐被持續家暴到年老

若想終止暴力循環，不能只期待孩子改變，父母與助人者都需要調整思維，洪蘭教授曾述:「若教育缺少了品格，書念再好也沒有用。」平時父母應關注孩子的心理健康及品德教養，用心營造溫馨和諧的家庭氛圍，與孩子建立良好的親子關係，培養孩子同理心和訓練責任感， 避免使用負面標籤來評判孩子，透過溫暖的語氣和專注的眼神，讓孩子感受到被重視，以求改變暴力循環的人生劇本。

（作者為文字工作者）

