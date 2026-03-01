自由開講》卑親屬對尊親屬家暴案件劇增，不可不慎

◎ 王翔正

警方1月19日在新北市新莊區，將殺害父母的廖嫌逮捕。（資料照）爾來，新北市販賣蔥油餅老夫妻遭36歲逆子痛下殺手，該嫌因長期無業，欲向母親索取5000元，遂與父母親發生激烈爭執，竟持網購的開山刀瘋砍雙親，殘忍手段震驚全國，甚至被捕後表示「從小被打罵到大，已經忍很久了」，引發輿論關注。

過往對家庭暴力的刻板印象為爸媽打小孩，但隨著社會變遷與世代觀念差異，卑親屬對尊親屬施暴的家暴通報逐年增加，根據衛福部保護司統計，2020年未成年人傷害直系尊親屬通報案件為2358件，案件數量逐年成長至2024年為4253件，近5年增加幅度高達80%，不啻成為攀升速度最快的家暴類型，顯見目前親子溝通與子女教養面臨極大挑戰，值得社會省思。

不可諱言的是，卑親屬對尊親屬施暴背後成因多元，伴隨3C成癮、身心症狀與注意力不足等議題，暴力行為其實也是長期家庭失衡與創傷的反射，多數施暴的孩子處於高衝突家庭中成長，耳濡目染之下，理所當然將「暴力」視為解決問題的唯一方法，如同美國學者Tim Ireland及Cathy Widom曾提出「暴力循環論」，認為兒童受虐是成年犯罪的重要預測因子，早年被虐待和疏忽的兒少，成年後暴力犯罪的可能性會提高。美國學者Tim Ireland及Cathy Widom曾提出「暴力循環論」，認為兒童受虐是成年犯罪的重要預測因子；示意圖。（圖取自freepik）

本案嫌疑人除了自身情緒控制以外，長期無業也是刺激犯罪的因素之一，近年來我國貧富差距增大，社會底層民眾的經濟狀況備受考驗，每日生活開銷不啻是個生活壓力，壓力也會帶來行為的改變，根據臨床實驗發現，暴力行為與壓力有關，壓力會提升動物的攻擊性，因為攻擊行為能夠減輕壓力。2003年學者桑普森和勞伯（Robert Sampson and John Laub）曾提出犯罪學生命史理論，顯示「是否擁有工作」為突然中止或持續犯罪的重要判斷依據，由此可見生活中足夠的經濟支持，絕對是預防暴力犯罪的良藥。

暴力行為並不會在孩子成年那天自動消失，若孩子的身心症狀遲未改善、親子之間又缺乏溝通，後續父母仍未站在同一陣線面對問題，往後家長恐被持續家暴到年老；示意圖。（圖取自freepik）隨著家庭暴力的開展，暴力行為並不會在孩子成年那天自動消失，若孩子的身心症狀遲未改善、親子之間又缺乏溝通，後續父母仍未站在同一陣線面對問題，往後家長恐被持續家暴到年老。

若想終止暴力循環，不能只期待孩子改變，父母與助人者都需要調整思維，洪蘭教授曾述:「若教育缺少了品格，書念再好也沒有用。」平時父母應關注孩子的心理健康及品德教養，用心營造溫馨和諧的家庭氛圍，與孩子建立良好的親子關係，培養孩子同理心和訓練責任感， 避免使用負面標籤來評判孩子，透過溫暖的語氣和專注的眼神，讓孩子感受到被重視，以求改變暴力循環的人生劇本。

（作者為文字工作者）

