自由開講》中菲外交摩擦再升溫 言論戰背後的主權與尊嚴考驗

近期中菲外交摩擦持續升溫，從海上衝突延伸至社群媒體的言論交鋒，中國駐菲律賓大使館多次公開抗議菲律賓官員與國會議員的發言，並就海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉在臉書發布中國國家主席習近平漫畫照及相關批評言論召見菲律賓駐北京大使，表達「嚴正交涉與強烈抗議」，敦促菲方「不要放任挑釁滋事」，以免損害雙邊關係。

塔瑞耶拉的貼文內容，直指中國「始終是霸凌者」，中方認為這攻擊並抹黑中國領導人，跨越外交紅線；菲方則力挺塔瑞耶拉履行職務，強調捍衛國家主權與管轄權是不可妥協的責任，並主張國與國之間的分歧應透過外交管道解決，而非公開嗆聲。

菲律賓海岸警衛隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）於1月14日在臉書發文，張貼其演講照片，背景牆以「為何中國仍是霸凌者？」為題，拼貼多幅諷刺中國國家主席習近平的卡通圖。（取自塔瑞耶拉臉書） 此次事件凸顯中菲南海爭端的現代化特徵：不再僅限於海域軍事摩擦，而是延伸至輿論戰與資訊戰，中方將社群媒體作為施壓手段，對外傳遞對所謂「挑釁行為」的零容忍，企圖透過外交壓力重塑輿論環境；菲律賓則利用公開發言維護自身主權立場，向國內外宣示不受威嚇的決心。

更廣泛來看，這種言論與外交摩擦反映了國際秩序中「主權尊嚴與信息控制」的新挑戰，當國家間的衝突延伸至社群平台，民意與官方立場交織，容易將公共輿論塑造成新的戰場。菲律賓官員以真實事實與批判言論回應中國壓力，中方則以「反擊假新聞與詆毀」維護自身政治權威，雙方形成高度對立的外交言語圈。

此次事件提醒我們，南海及亞太安全不僅是軍事問題，更是國家意志與主權尊嚴的考驗，任何外力試圖以言論或輿論施壓，都將激發當地政治防衛機制。對菲律賓而言，捍衛漁民權益與海域主權不只是政策選擇，更是國家尊嚴的象徵；對中國而言，如何在維護所謂國家形象與國際合作間取得平衡，也是外交策略的重要試金石。

中國海警船日前巡邏範圍持續靠近菲律賓本土，菲國批意圖製造新現狀。（美聯社檔案照） 言論與外交行為交織的摩擦，正逐步顯現國際秩序的新挑戰：主權無小事，尊嚴無妥協，南海風雲的下一波發展，仍將考驗各方的智慧、耐心與原則立場。

（作者為研究生）

