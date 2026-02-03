自由電子報
評論 > 社群

名家分享～張育萌》李貞秀扯護照 雙重國籍問題沒說清

美國的護照持有率大約是45%。日本超低，只有17%。難道這可以說明，一半的美國人都沒有美國籍嗎？或是超過八成的日本人，都沒有日本國籍？當然不行。結論是，李貞秀「有沒有中華民國護照」，基本上完全無法解釋她「有沒有雙重國籍」。
名家分享

名家分享

2026/02/03 21:00

◎ 張育萌

李貞秀就職第一天，就把太多應該分開討論的問題，刻意混為一談——

①一早，李貞秀就秀出護照，強調自己「只有中華民國護照」。

民眾黨中配立委李貞秀受訪時表示，自己只持有中華民國護照。（資料照）民眾黨中配立委李貞秀受訪時表示，自己只持有中華民國護照。（資料照） 李貞秀想講的潛台詞當然是，她沒有中華人民共和國的護照。

但就算她真的沒有中國護照，也不能說明什麼——世界上很多國家，護照持有率本來就很低。

全中國大概只有1.8億人持有護照，大概佔總人口13%。2016年，新疆還曾經直接下令，收回所有維吾爾人的護照。

全中國大概只有1.8億人持有護照（右），大概佔總人口13%。（資料照，取自Threads）全中國大概只有1.8億人持有護照（右），大概佔總人口13%。（資料照，取自Threads） ②美國的護照持有率大約是45%。日本超低，只有17%。

難道這可以說明，一半的美國人都沒有美國籍嗎？或是超過八成的日本人，都沒有日本國籍？

當然不行。

結論是，李貞秀「有沒有中華民國護照」，基本上完全無法解釋她「有沒有雙重國籍」

③台灣的法律，其實已經讓李貞秀過了第一關。《兩岸人民關係條例》規定，在台灣設籍滿10年，就可以參選。

從登記參選到當選，台灣沒有禁止雙重國籍，所以實際上，也不是只有李貞秀帶著雙重國籍參選

④但如果你當選後，選擇要就職，就會進到第二關——《國籍法》規定，就職前要申請放棄外國國籍，就職後一年要「完成放棄」，否則就會跟職位說掰掰。

⑤這條規定，不是針對中國。台灣對全世界都一樣。

民眾黨6名不分區立委上任，2月3日在立法院宣示就職。（取自貼文）民眾黨6名不分區立委上任，2月3日在立法院宣示就職。（取自貼文） 我們不允許「雙重國籍」擔任選舉產生的公職，因為一旦兩國發生利益衝突，我們不知道你會效忠誰

阿根廷、厄瓜多、烏拉圭和摩洛哥，都是「不允許放棄國籍」的國家。所以如果有一天，同時擁有阿根廷國籍的台灣僑胞，想要到台灣選立委，就算他當選，也沒辦法順利就職。

李貞秀可以把護照和台胞證都先收起來，我們真的沒興趣。真正、而且唯一的重點，一直是「雙重國籍」。

（作者為世代共好協會理事長）

本文經授權轉載自張育萌臉書

