自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》拒絕民調也拒絕聲量 國民黨乾脆靠「MBTI」選縣市長？

2026/02/14 11:00

◎ 王老師

隨著2026選戰腳步逼近，國民黨內部的「提名玄學」再次進化到了新高度。一邊有學者憂心忡忡地倡議「網路聲量不等於真實民意」，另一邊有意參選的戰將則在高喊「民調數據不等於最終提名」。這種對數據的集體否定，讓人不禁懷疑：國民黨是不是打算在科學與民意之外，開創出一套屬於「百年老店」的量子力學？

自由開講》拒絕民調也拒絕聲量 國民黨乾脆靠「MBTI」選縣市長？國民黨新竹縣長提名白熱化，立委徐欣瑩（左二）和副縣長陳見賢（左一）兩人相爭，初選辦法起爭議。（資料照）
 這套邏輯十分荒謬：當候選人聲量高時，黨內菁英說那是「虛火」，不能代表沉默的大多數；當候選人民調領先時，派系大老又說民調有「機構效應」，不能取代黨的策略考量。如果聲量是假、民調是空，那國民黨究竟要靠什麼來決定人選？難道是靠深夜裡幾位大老在密室裡的「眼神交換」，還是候選人對黨中央的「忠誠度測試」？

既然科學方法都被視為糞土，筆者建議國民黨乾脆將程序徹底「形而上化」。與其在那裡算計那幾趴的誤差範圍，不如去媽祖廟「擲茭」，連得三個聖茭者得提名，既有神明背書，又符合在地文化。或者，乾脆參考候選人的「占星命盤」，若土星回歸或水逆期間就別出來帶賽，這甚至比那些被嫌棄的民調更具話題性。

去媽祖廟「擲茭」，連得三個聖茭者得提名，既有神明背書，又符合在地文化。（資料照）去媽祖廟「擲茭」，連得三個聖茭者得提名，既有神明背書，又符合在地文化。（資料照） 再不然，與其迷信民調，不如全面導入「MBTI人格測試」。畢竟現在是2026年，選民想看的是ENTJ的霸氣領袖，還是ISFP的溫柔守護者？用人格特質來解釋為何「不提名民調最高的人」，聽起來總比「因為他不聽話」來得高級許多。

說穿了，國民黨所謂的「不等於」，其實就是對「制度透明」的集體恐懼。當一切科學指標都被抹煞後，剩下的就只有權力分贓的黑箱。如果國民黨繼續在玄學裡打轉，拒絕面對真實的民意數據，那麼2026的結果，恐怕連擲筊也救不了。

（作者為公民老師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書