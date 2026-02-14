自由開講》拒絕民調也拒絕聲量 國民黨乾脆靠「MBTI」選縣市長？

◎ 王老師

隨著2026選戰腳步逼近，國民黨內部的「提名玄學」再次進化到了新高度。一邊有學者憂心忡忡地倡議「網路聲量不等於真實民意」，另一邊有意參選的戰將則在高喊「民調數據不等於最終提名」。這種對數據的集體否定，讓人不禁懷疑：國民黨是不是打算在科學與民意之外，開創出一套屬於「百年老店」的量子力學？

國民黨新竹縣長提名白熱化，立委徐欣瑩（左二）和副縣長陳見賢（左一）兩人相爭，初選辦法起爭議。（資料照）

這套邏輯十分荒謬：當候選人聲量高時，黨內菁英說那是「虛火」，不能代表沉默的大多數；當候選人民調領先時，派系大老又說民調有「機構效應」，不能取代黨的策略考量。如果聲量是假、民調是空，那國民黨究竟要靠什麼來決定人選？難道是靠深夜裡幾位大老在密室裡的「眼神交換」，還是候選人對黨中央的「忠誠度測試」？

既然科學方法都被視為糞土，筆者建議國民黨乾脆將程序徹底「形而上化」。與其在那裡算計那幾趴的誤差範圍，不如去媽祖廟「擲茭」，連得三個聖茭者得提名，既有神明背書，又符合在地文化。或者，乾脆參考候選人的「占星命盤」，若土星回歸或水逆期間就別出來帶賽，這甚至比那些被嫌棄的民調更具話題性。

請繼續往下閱讀...

去媽祖廟「擲茭」，連得三個聖茭者得提名，既有神明背書，又符合在地文化。（資料照） 再不然，與其迷信民調，不如全面導入「MBTI人格測試」。畢竟現在是2026年，選民想看的是ENTJ的霸氣領袖，還是ISFP的溫柔守護者？用人格特質來解釋為何「不提名民調最高的人」，聽起來總比「因為他不聽話」來得高級許多。

說穿了，國民黨所謂的「不等於」，其實就是對「制度透明」的集體恐懼。當一切科學指標都被抹煞後，剩下的就只有權力分贓的黑箱。如果國民黨繼續在玄學裡打轉，拒絕面對真實的民意數據，那麼2026的結果，恐怕連擲筊也救不了。

（作者為公民老師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法