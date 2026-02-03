汪浩時間》李貞秀不能擔任立法委員

李貞秀在受訪過程中已清楚說明，她曾嘗試放棄中華人民共和國國籍，但中國方面不受理，亦即在法律事實上，她仍無法完成「單一國籍」的要件。無論她是否持有中華人民共和國護照、是否主觀認同中華民國，只要客觀上仍被視為具有中國國籍，就已觸及法律紅線。

◎ 汪浩

首位中配立委李貞秀（3日）赴立法院宣誓就職不分區立委，並在報到後受訪，秀出中華民國護照親自解釋國籍爭議細節。（資料照）這起爭議其實一點都不複雜，因為關鍵不在情感，而在法律。依《國籍法》第20條規定，凡取得外國國籍者，不得擔任中華民國公職，立法委員亦在其列。法律沒有模糊空間，也沒有「例外條款」，更不以當事人自我認同或政治宣示為判準。

立法院即將出現人事遞補，其中最具爭議者是具中國配偶背景的不分區立委遞補人選李貞秀。（取自臉書李貞秀）因此，問題不在她「愛不愛台灣」，而在她「符不符合資格」。國籍法是資格法，不是忠誠度測驗，更不是政治表態比賽。若因同情個案處境、政治壓力或輿論操作而選擇性解釋法律，真正被破壞的，是法治本身。

立法委員是憲政核心公職，資格必須高度明確、嚴格一致。若明知不符卻仍放行，不只是為個人開後門，而是為整個制度開破口。依法行政、依法任免，才是對國家負責。這不是苛刻，而是最基本的法治底線。立法院必須免除李貞秀公職！

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

