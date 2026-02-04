Emmy時間》踢爆南投縣府名間鄉蓋焚化爐話術！

南投縣府要在名間鄉蓋焚化爐，重點在經濟問題。焚化爐蓋在這裡，這是多沒有經濟觀才能這麼做？名間鄉好不容易能以茶經濟立足，一旦蓋了焚化爐，完全可以想像競爭對手會怎麼攻擊松柏嶺茶園...

◎ 胡采蘋

南投名間鄉反對焚化爐自救會質疑程序不公，拉布條抗議。（資料照）

蓋焚化爐這件事情，誰都不想蓋在自己家旁邊，因此如果我是主事者，我一定會考量兩大因素。

第一是當地的地形、水文、交通條件是否適合建造，因為這牽涉到建造的成本。如果沒有聯外道路，我就得開一條；如果地形在不平整的岩塊地形上，整地太花錢，成本就會很高。

第二是當地的經濟活動，如果這個地方沒有什麼經濟活動，那麼環境補償金可能會是居民的一大收入，而且焚化爐所破壞的原有經濟並不大，這是對稅收影響最小、賠償金規模最少，且居民可能需要這筆收入而抗議最少的方案。

如果這個地方非常有錢了，經濟活動很活躍，那我是絕對賠不起這個錢，環境補償金將會很高，每年賠償費用可能不是我所負擔得起。

如果這個地方的經濟活動還跟農業有關，我很難想像有誰會這麼做，因為你會影響到此地的稅收規模，以及你可能要負擔很高的賠償金。

我不是環保膠，我認為只有經濟足夠強，才有能力講環保；但是很多時候環保跟經濟並不是衝突的，例如在南投縣名間鄉的案例上就是這樣。

一開始我們同事在週一（0202）的晨會上報告了南投縣焚化爐的題目，我的膝反射反應就是，沒有人會願意蓋在家旁邊，抗議不是很正常嗎？

當我們同事告訴我，名間鄉是全台灣手搖飲最重要的基地，40%手搖飲茶葉都來自於此，而我知道其他茶葉可能有相當一部份來自越南，於是我立刻查了名間鄉一年茶葉的產值，大概在新台幣百億上下，知名南部品牌「茶之魔手」還在當地有兩座製茶廠，以及茶農服務中心。

知名南部手搖飲品牌「茶之魔手」在名間鄉有兩座製茶廠，以及茶農服務中心；圖為茶之魔手名間二廠。（資料照）

根據經濟部資料，台灣手搖飲產業已經到了一年1300億營業額的水準，還在以每年7%-10%，略高於整體經濟成長率的水準在成長，順帶提一下，2025年台灣竟然創下了8.63%的GDP成長率，非常恭喜。

也就是説，名間鄉是以百億新台幣的產值，送茶葉到下游飲料店，加上各種水果、鮮奶、珍珠、咖啡等材料，這是滾動了一大串供應鏈的茶產地，整個手搖飲相關產業能養活的員工可能在10-20萬人左右。

於是我請研究員去深入了解，研究員回報給我的結果，我們詳細看了南投縣政府公示的資料，的確初選的六個地點僅考慮了土地面積、聯外交通、禁建建置、環境敏感點（附近是否有社區、住宅、醫院、學校），沒有賠償金評估，而且最終落點的名間鄉新民村，這是冠軍火龍果的產地，距離最大的松柏嶺茶產地只有2-3公里，當地還發生過多次石虎路殺事件。

無論單純就環境而言，或者對經濟的影響，名間鄉都不是好的選擇，而我更在意的是經濟問題。

經濟上有什麼問題？因為垃圾焚燒過程中會有廢氣、戴奧辛，而垃圾收集的過程會有廢水、污染水質。儘管焚化爐通常都會有廢水回收設備，將垃圾坑中的廢水築底收集起來，丟入爐內焚燒，但是光是垃圾集中到焚化爐的過程中就有很多廢水流入地下。

而廢水問題最慘的其實是掩埋場，目前埔里水源區甚至還有私人的垃圾掩埋場準備興建。

民間業者在埔里鎮麒麟里申設事業廢棄物掩埋場，地方憂心污染水源涵養區。（埔里反掩埋場自救會提供）

事實上現代焚化爐已經考慮了很多環境環節，設計得非常周慮，很多問題都考慮到了，對環境的影響真的可以降到很低，例如木柵焚化爐被視為模範，我並不鼓勵盲目的反對。

但是為什麼仍然有很多焚化爐的抗議事件，例如台中的文山焚化爐抗議不斷？這跟各縣市的行政能力很有關係，講的時候都是合法合規、環保先進，但做出來就是天差地別。

我自己從小喝台灣茶長大，每年春天會追各種春茶，三月到五月就是我全年花錢最多的時間，台灣的各種春茶、高山茶、烏龍茶，還有清明節前後必買的中國杭州龍井，現在每天還要喝超過1000c.c的日本京都宇治抹茶，我深知茶葉這種農作物的價格，可以經由長年經營，價格越賣越高。

你的品種、你的製法、你採用的茶葉部位、你的捻茶或烘焙等特殊作法，都會增加茶葉的價值，例如茶道級抹茶要研磨到「800目」以下，細到15-20微米才能叫茶道級，但是現在最高級的抹茶已經做到「一億目」，研磨機器非常之貴。

茶迷是全世界的，你能種出有名號的茶葉，用製茶手法為茶葉增值，他的消費者不是只有台灣，是全世界茶迷都會買，價值會經由經營而不斷變高，是最值得長期投資的農作物。

例如我愛喝的堀井七茗園，他們最高級的「金罐成里乃」抹茶，20公克的價格是8640日圓，相當於新台幣1728元，而且有錢也買不到，因為數量很少，每次一上架就被搶空，這是人家做了六百年，才做得出這種價值。

製茶手法能為茶葉增值，像堀井七茗園最高級的「金罐成里乃」抹茶，20公克要價新台幣1728元，而且有錢也買不到，因為數量很少。（取自貼文）

我們台灣人就沒有做六百年、把台灣茶做成全世界最貴的茶，我們台灣人就沒有這樣的決心嗎？好不容易名間鄉已經能以茶經濟立足了，一旦蓋了焚化爐，我完全可以想像競爭對手會怎麼攻擊松柏嶺茶園，其實只要每天攻擊茶之魔手的茶是焚化爐口味、戴奧辛魔手，就可以嚴重破壞品牌了，不是嗎？

我講的不是環保問題，我在講經濟問題，焚化爐蓋在這裡，這是多沒有經濟sense才能這麼做？我們就沒有好好經營六百年，把台灣茶做到世界第一的志氣，而是去茶產地蓋焚化爐嗎？那台灣茶當然永遠不會世界第一。

名間鄉鄉親不要跟人下跪，叫他們賠錢，叫他們賠大錢。

名間鄉的鄉親不需要像政府下跪，應該要叫他們賠錢。（資料照）

（作者為財經作家、時事評論者）

本文經授權轉載自Emmy追劇時間臉書

