自由開講》「情緒課程」應該是學生的「必修課程」

近日，某公立國小發生三年級小學生，因情緒「失控」揮剪刀，嚇壞同學，雖未釀成嚴重傷害，但這事件背後，值得教育界省思，並提出具體策略來預防。對此，筆者提出幾點建議！某公立國小發生三年級小學生，因情緒「失控」揮剪刀，嚇壞同學；教室示意圖。（歐新社檔案照）

首先，從教育現場來看，學生情緒「失控」，並非「個案」與「首例」，教育權責單位須建立一套SOP（標準作業程序），提供第一線老師參考。如果現場老師是「資深教師」，處理類似案件的「經驗豐富」，理當很快就能安撫學生的情緒，讓事件落幕；但如果現場教師，剛好是「菜鳥」老師，他不曾見過類似「失控場面」，怎麼辦？

哲學家卡爾.馬克思曾說：「歷史總是在重複自己，第一次是『悲劇』，再一次就變成了『鬧劇』。」如果教育單位，不能記取教訓，讓類似的校園傷害事件不斷發生，就是對不起納稅人的繳稅錢了！

其次，心理學家馬斯洛，曾提出「需求理論」（Maslow's Hierarchy of Needs），表示人類的五大需求，其中的「安全需求」就是基本的需求，台灣校園的「安全需求」，仍需持續精進。當今社會因情緒失控造成的衝突案件多如牛毛；台中市趙姓男子2月3日突持安全帽闖入西屯區一間康是美「狂砸貨架」貨架上商品散落一地，現場一片狼籍。（民眾提供）

看看當今的台灣社會，公車司機因為「情緒失控」，痛毆學生；顧客到超商買東西，嫌超商店員服務態度不佳，「情緒失控」亮刀要砍人..，類似案件，多如牛毛！學校不僅該傳授學生知識與技能，更該教導學生「處理情緒」問題！

最後，筆者建議，學校的正式課程要與時俱進，納入「情緒課程」，而且是學生的「必修課程」！因為學童的IQ很重要，學童的EQ教育更重要，不僅會影響到學童日後的發展，更會影響社會的安寧！不是嗎？

（作者為研究生）

