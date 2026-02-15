自由開講》中市黎明幼兒園拆遷 與賴清德老家無涉

◎ 洪孝全

臺中市私立黎明幼兒園因占用市地重劃土地，歷經多年訴訟，拆屋還地的「更五審」於1月27日宣判林金連敗訴。日前，園長林金連將案件與賴清德總統萬里老家的違建議題相提並論，引發討論。然兩者在法律關係與公共性質上差異甚大，有必要加以釐清。

台中黎明幼兒園拆屋還地於1月27日更五審宣判林金連敗訴，林金連（左二）強調絕對不會屈服，一定會上訴到底。（資料照）

首先，黎明幼兒園所在土地原屬農業用地，卻長期作為幼兒園經營使用，未取得建照與使照，屬於單一營業使用的違建，且位於市地重劃範圍內，直接影響公共設施配置與多數地主權益。此一爭議核心在於重劃制度與土地使用管理，屬典型的都市計畫與私權調整問題。

相對而言，賴清德總統萬里老家位於早年礦區聚落，涉及的是礦工居住歷史、聚落保存及居民安置等長期累積的公共議題。其背景、功能與公共意義，均與市地重劃區內的營業性違建處理不同，兩者難以類比。

其次，新北市政府已說明，萬里老家現存建物屬民國92年後增建的既存違建，其處理需放在整體礦區歷史脈絡下通盤檢視，而非僅針對單一住戶。新北市長侯友宜亦曾表示，相關審查將兼顧礦工權益，與地方共同面對歷史遺留問題，顯示其處理方向具有制度性與整體性。

更重要的是，賴清德老家及周邊住戶雖有違建爭議，但土地所有權明確，屬私人持有，產權關係清楚。相對之下，黎明幼兒園所占土地，在重劃前已因相關債務與爭產問題陸續出售，並不具土地所有權。依法，土地所有權人得請求拆除占用土地之違建，這是土地法制中一貫的原則，與政治立場無涉。

事實上，賴清德已將萬里老家交由在地社團管理，作為「萬里礦工生活紀念館」公益使用，回應歷史保存與公共價值。黎明幼兒園案件則仍屬司法審理中的土地與重劃爭議。兩案性質不同，處理基礎亦不相同，將其混為一談，恐無助於社會理解判決重點。

賴清德萬里老家已轉型為「礦工生活紀念館」，回應歷史保存與公共價值。（資料照） 判決在即，公共討論宜回到事實與法律關係本身，避免不必要的類比，以確保制度討論的清晰與理性。

（作者為服務業）

