評論 > 投書

自由開講》別讓皮草拖垮台灣的時尚良心

2026/02/17 09:30

◎ 陳芳語

當全球時尚圈早已轉向人道選擇，遠離動物皮草，台灣本土品牌iROO卻還在販售狐狸和兔毛皮草服飾。（iROO提供）當全球時尚圈早已轉向人道選擇，遠離動物皮草，台灣本土品牌iROO卻還在販售狐狸和兔毛皮草服飾。（iROO提供）

時尚正在快速變天。放眼全球，頂尖時尚品牌一個接一個遠離動物皮草：Vogue、ELLE這些主流時尚雜誌不再刊登皮草；Gucci、Prada、Burberry、Versace、Michael Kors、Calvin Klein、Balenciaga……全都明確禁用皮草。為什麼？因為大家都明白一件事：動物不該為了我們穿得「高級」而受苦。這不是小眾潮流，而是全世界對善良的共識。

但在台灣，有些品牌還在拖後腿。譬如台灣本土品牌iROO——當全球時尚圈早已轉向人道選擇，它卻還在販售狐狸和兔毛皮草服飾，這真的讓人難以接受。台灣向來以創新、溫暖、有文化影響力聞名，不該在這類有社會共識的議題上落後。

過去幾年，我深入瞭解皮草產業的真相，每一件都讓人心碎。那些被養來取皮的動物，一輩子關在窄小的鐵籠裡，焦慮踱步、精神崩潰。最後被用最廉價也最殘忍的方式殺死——毒氣、電擊、扭斷脖子，甚至活生生剝皮。安哥拉兔更慘，工人直接一把把硬扯他們的皮毛，疼到尖叫，留下滿身傷口和恐懼。

法國系安哥拉兔。（資料照）法國系安哥拉兔。（資料照）

這些痛苦都是真實存在的，只是被華麗的櫥窗燈光和「奢華」標籤巧妙藏起來了。但再柔和的打光，也照不亮背後的黑暗。

好消息是：只要大家願意發聲，改變就會發生。近年來，台灣和亞洲許多動物議題進展，都是靠公民們一起站出來——有人抗議虐待動物產業、有人呼籲立法、有人用消費選擇支持無殘忍時尚。由PETA善待動物組織這樣的團體持續施壓，加上越來越多的民衆支持，已經成功推動廢除了一些化妝品動物實驗要求、促使一些場所禁止了動物表演，也成功遊說食品業淘汰某些最惡劣的飼養方式。只要我們團結，就能為動物爭取到勝利。這次，也一樣。

藝人莫文蔚力挺PETA，希望用自己的力量讓更多人關注虐待動物的動物園。（PETA提供）藝人莫文蔚力挺PETA，希望用自己的力量讓更多人關注虐待動物的動物園。（PETA提供）

台灣完全有條件、也有責任站在人道時尚的最前端。放棄皮草，不只是善待動物，更是對環境負責、對未來負責。現在的人造皮草和新世代純素材質，不僅精緻、觸感高級，還更永續、更容易取得。說真的，不管是美感、實用性還是道德層面，都找不到繼續用動物皮草的理由。

我愛時尚，也愛動物，更愛台灣。所以今天，我誠摯呼籲iROO：別再落後了，請跟上時代。同時也邀請讀到此文的您一起行動——寫信給iROO、在他們社群留言、用消費支持不販售動物皮草的品牌。您的聲音和選擇，比您想像的更有力量。

善良，永遠是最時髦的態度。讓台灣帶頭告別皮草，向世界證明：我們的時尚，有溫度、有價值。

（作者為歌手、模特、動物權益倡導者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

