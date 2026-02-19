自由開講》霍諾德赤手空拳攀登台北101 1等1勇者

◎ 洪金鳳

2026年1月25日這天，全世界都在關注臺灣臺北101，因為極限攀登名將霍諾德要赤手空拳攀登臺北市101超高大樓，而且串流平台Netflix還同步進行全球直播。

全球頂尖徒手攀登高手霍諾德成功完成101攻頂任務。（資料照） 霍諾德計畫要攀登臺北101這件事，起先耳聞這個訊息時，我並不在意，直到直播的這天，看到全世界都在關注這件事，所有的平台及社群網路，無一不談論及分享這件事，大家很熱血，我才知道這是一件屬於臺灣的「大事」。

尤其101把所有立在室外迎風飄揚的旗幟都換成我們的國旗，霍諾德行前還跟著101董座賈永婕一起持香拜拜，祈求攀登順利成功，完成「幹大事」的活動。那個拜拜的畫面我都還不覺得有什麼，直到觀看直播，霍諾德輕裝簡從，開始一步一步向上爬，所有的觀看者都隨著他的腳步，心糾結著，但都沒有人說出口，他一面爬還可以微笑地和看他攀爬的觀眾舉手打招呼，讓人緊張又好笑，我才覺得這是項不簡單的世紀活動。

有些橋段，我們都覺得是挑戰與困難，但在他手上與腳下就攀得得簡簡單單、輕鬆自如，好像他有過人之處或是具有奇異體質一般，讓人難以想像，其實他應該有足夠熟練的訓練與各方面都顧及的風險管控，才敢做這樣的挑戰才對。

當他在不到兩小時完成攀登頂峰時，所有觀眾都屏息以待、心跳100，直到他從容登上頂峰，自信地在高處自拍，畫面傳送到全世界時，不但成功地完成他赤手空拳攀登高峰的目標，也以行動將臺灣美景與自由的畫面，成功地行銷到世界各地，讓人感恩與敬佩。

霍諾德攀爬101時，室外迎風飄揚的國旗，讓世界看見台灣。（資料照） 霍諾德赤手空拳攀登臺北101，寫下人類空前，不知道會不會絕後的紀錄，他現在是我心中1等1的勇者，也是我未來做任何堅持到底，持之以恆，勇敢向上，不會半途而廢的標竿。

（作者為行政人員）

