評論 > 投書

自由開講》白衣天使為何集體出走？ 從薪資神話談醫療崩壞

2026/03/01 09:00

◎ Able

每當衛福部公布護理人員薪資調查，宣稱年薪來到七、八十萬的當下，全台灣的護理站裡往往是一片苦笑與憤怒的靜默。這種官方數據與基層感受的巨大斷裂，並非單純的統計誤差，而是一場集體性的認知霸凌。它殘忍地告訴那些正在病房裡疲於奔命的人：如果妳覺得窮、覺得累，那是妳不夠努力去輪大夜班，是妳沒有拿到那筆看得到吃不到的績效獎金。

護理師的「高薪」，完全是靠著燃燒生命輪值大夜班、犧牲家庭生活與生理時鐘換來的「賣命錢」；示意圖。（資料照，台中醫院提供）護理師的「高薪」，完全是靠著燃燒生命輪值大夜班、犧牲家庭生活與生理時鐘換來的「賣命錢」；示意圖。（資料照，台中醫院提供）現實的護理現場是什麼樣貌？是憋著尿在病房走廊小跑步，是為了省下吃飯時間而囫圇吞下的幾口冷飯，更是下班後看著存摺裡僅有三萬二至三萬六千元的本薪，懷疑自己為何要承擔人命關天的壓力。在台灣，一份全職護理師的底薪，竟然與連鎖餐飲業的儲備幹部相去無幾。所謂的「高薪」，完全是靠著燃燒生命輪值大夜班、犧牲家庭生活與生理時鐘換來的「賣命錢」。一旦身體垮了、無法輪班，薪資瞬間被打回原形。這不是專業加給，這是拿壽命在換現金。

更令人心寒的，是這個體制對於「錢」的雙重標準。醫院經營者總是對內哭窮，將低薪歸咎於健保點值縮水。然而，攤開財報卻是另一個平行時空。林口長庚年度結餘能高達五十六億，以醫療本業為主的中國附醫也能大賺三十億。這些名為「非營利」的醫療財團法人，手握驚人的盈餘，轉身卻將鉅資投入蓋大樓、買最昂貴的儀器、擴張版圖。

在他們的資本算盤裡，硬體是能增值的「資產」，而護理人力卻只是需要極力壓縮的「成本」。當醫院盈餘數以億計，分給護理師的調薪幅度卻往往連通膨都追不上，這種結構性的吝嗇，不正是赤裸裸的「劫貧濟富」嗎？面對這樣的剝削結構，政府本該是最後的仲裁者，卻選擇了與資本站在同一邊。

當語言不通的外籍人員進入臨床，溝通的斷層與監管的責任，最終還是會回落到已經過勞的護理師肩上，讓原本就緊繃的醫療現場更加混亂；示意圖。（資料照）當語言不通的外籍人員進入臨床，溝通的斷層與監管的責任，最終還是會回落到已經過勞的護理師肩上，讓原本就緊繃的醫療現場更加混亂；示意圖。（資料照）衛福部不敢直球對決，不敢強制將「護理費」專款專用直接進入護理師口袋，也不敢立法強制三班護病比以撼動醫院的利潤結構。相反地，他們選擇了一條最迂迴、也最傷人的路：引入外籍護理人力與未經國考的實習護佐。政府寧願編列二十五億預算去推動這些替代人力，試圖用更廉價的勞動力來稀釋工作量，也不願要求醫院將利潤吐出來改善本籍護理師的待遇

這對於第一線人員來說，不僅是政策的錯誤，更是一種羞辱。這傳遞了一個明確的訊息：在政府眼中，護理專業是可以被切割、被替代的流水線工作。當語言不通的外籍人員進入臨床，溝通的斷層與監管的責任，最終還是會回落到已經過勞的護理師肩上，讓原本就緊繃的醫療現場更加混亂

於是，我們看到了一波又一波的「護理逃亡潮」。她們脫下護士服，轉行去做醫美、做保險、甚至去賣咖啡。她們不是不愛護理，而是這個體制已經讓「留下來」成為一種對自我的殘忍懲罰。

台灣的醫療奇蹟，長期以來是建立在護理人員的「血汗補貼」之上。政府為了維持醫療服務的廉價與醫院財團的穩定獲利，默許了這種對專業勞動者的慢性屠殺。如果政策繼續無視資本結構的貪婪，只想用外籍人力來填補破洞，那麼這座醫療巨塔的崩塌，將只是時間問題。畢竟，當白衣天使被當作免洗筷用完即丟，最後被犧牲的，將是每一個需要醫療照顧的台灣人。

（作者為美術設計師）

（作者為美術設計師）
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

