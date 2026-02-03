自由電子報
自由開講》從馬杜羅到習近平：美國對中共高層的戰略陽謀（下）

2026/02/03 19:00

◎ 江峰

邇來，有諸多關乎中國國家主席習近平避難所的傳聞，據悉，他有兩個號稱絕對安全的核地堡，以及四條精心設計的逃亡密道。（取自江峰時刻影片）邇來，有諸多關乎中國國家主席習近平避難所的傳聞，據悉，他有兩個號稱絕對安全的核地堡，以及四條精心設計的逃亡密道。（取自江峰時刻影片）

這幾年，關於習近平避難所的傳聞很多，綜合各方情報，他主要有兩個號稱絕對安全的核地堡，以及四條精心設計的逃亡密道

習近平的地堡能擋住鑽地彈嗎？

第一個地堡：西山中央軍委聯指中心。

這個地方位於北京西北郊的西山國家森林公園地下，深度據說超過二公里。能容納一座小型城市，這裡是中共軍隊的大腦，戰時習近平就會在這裡指揮全國。但是，這個地方安全嗎？早在2022年，美國空軍大學下屬的中國航空航太研究所（CASI）就發佈了一份長達兩百多頁關於西山指揮中心的情報。這意味著在美軍眼裡，西山地堡不是秘密，而是一個已經被標注了GPS座標的固定靶

據說北京的西山國家森林公園地下，有能容納一座小型城市的堡壘，戰時習近平就會在這裡指揮全國。（擷取自維基百科）據說北京的西山國家森林公園地下，有能容納一座小型城市的堡壘，戰時習近平就會在這裡指揮全國。（擷取自維基百科）

第二個地堡，更神秘一點：陝西秦嶺地堡。

秦嶺被稱為華夏的龍脈。習近平對那裡有一種迷信般的安全感。情報顯示，中共在秦嶺深處挖掘了比西山更深、更複雜的地下防禦工事，這裡山高林密，花崗岩地質堅硬，理論上比西山更抗炸。為了配合這兩個地堡，習近平還準備了四條逃亡密道：中南海至西山空軍基地的地下高速公路；中南海至玉泉山長達二十公里的地下通道；人民大會堂至首都機場，以及類似于金正恩的綠皮火車，可以隱蔽地把人送到四川或陝西的鐵路。然而，在現代軍事科技面前，物理深度往往是不可靠的。

內部的人心敗壞總是最後的那記重錘

這就要提到美軍專門為這種地堡準備的大殺器──GBU-57巨型鑽地彈（MOP），重達三萬磅（約13.6噸），是人類歷史上造出來的最重的常規炸彈，能穿透六十米厚的鋼筋混凝土，或者四十米厚的堅硬花崗岩。即使秦嶺地堡在地下好幾百米處，一顆精確制導的鑽地彈不一定非要炸穿兩公里的岩石，只需要炸斷維持系統，甚至順著維生管道進入深層地堡。加上鑽地彈的殺傷力不僅僅在於鑽穿，更在於震動。當一枚十幾噸重的炸彈在地下深處爆炸時，它製造的是一場人工地震。這種強烈的衝擊波會瞬間震塌隧道，震碎通風設備，甚至直接把躲在掩體裡的人震得七竅流血。更可怕的是，美軍不會只扔一顆

回顧2025年6月美軍對伊朗福爾多核設施代號「午夜之錘」的打擊行動。那個設施也是藏在深山老林，也是花崗岩掩體。結果美軍出動了幾架B-2幽靈轟炸機，採用了打樁機戰術第一枚炸彈炸開一個坑，第二枚沿著這個坑繼續鑽，第三枚再鑽……就這樣一層一層地剝皮，最後一枚直接鑽進核心區引爆。整個過程，伊朗的防空雷達一片靜默。其實，比鑽地彈更致命的，是內部的崩潰。我們先前提到的火箭軍司令李玉超兒子洩密案，就是最好的例子。中共耗資千億打造的火箭軍，所有導彈座標被美軍掌握得一清二楚。

日前投入美國空軍「午夜之錘」行動的B-2匿蹤轟炸機，共計7架投放14枚GBU-57巨型鑽地炸彈，成功打擊伊朗地下戰略核設施。（美軍DVIDS網站）日前投入美國空軍「午夜之錘」行動的B-2匿蹤轟炸機，共計7架投放14枚GBU-57巨型鑽地炸彈，成功打擊伊朗地下戰略核設施。（美軍DVIDS網站）

習近平的地堡再堅固，也是人造的，也是人守的。馬杜羅的衛隊在最後一刻選擇放下武器換取美元，伊朗共和國衛隊將領一直在聯繫摩薩德（Mossad），習近平身邊那些中央警衛局的「帶刀侍衛」們，在鑽地彈落下的前一刻，是會選擇陪葬，還是會選擇打開地堡的大門，把老闆獻出去當投名狀？堡壘最容易從內部攻破。對於獨裁者來說，最危險的不是天上的B-2，而是身後的「林彪」

出逃俄羅斯較有生機？

當地堡也靠不住，習近平的B計畫將是像哈梅內伊一樣，選擇一條出國的路線。最可能的目的地是俄羅斯。因為當今世界，再沒有哪個國家能抵擋美國的壓力，俄羅斯不只有普廷收留阿薩德的先例，證明他願意為盟友提供政治避難。中俄邊境漫長，且有較為穩定的陸路或航空聯繫，相對遠離美國的直接軍事打擊範圍

如果美軍已經能夠像戈茨推文中所說，派遣無人機或隱身戰機深入北京執行斬首任務，那麼任何飛機從中國起飛，在美軍的紅外探測和衛星監控下無所遁形。乘坐防彈專列，潛入俄羅斯或中亞國家，再轉機前往莫斯科相對安全。這也解釋了為什麼習近平近年來不斷強調「西部大開發」，強化對中亞的控制，這不僅是經濟戰略，也可能是潛在的生命線戰略

若像戈茨推文中所說，美軍派遣無人機或隱身戰機深入北京執行斬首任務，那麼任何飛機從中國起飛，都將在美軍的紅外探測和衛星監控下無所遁形。（取自X@BillGertz）若像戈茨推文中所說，美軍派遣無人機或隱身戰機深入北京執行斬首任務，那麼任何飛機從中國起飛，都將在美軍的紅外探測和衛星監控下無所遁形。（取自X@BillGertz）

然而，這條逃亡之路依然充滿變數和殺機。機組專列人員、警衛部隊在國家大廈將傾的時候，他們的忠誠度還能有多少？即使成功抵達莫斯科，普廷真的會無條件收留他嗎？當年史達林扣押毛澤東是有先例的。當習近平孤身寡人來到莫斯科，絕對沒有剛剛擁有中國統治權的毛澤東有更大的利用價值，如果美國提出巨大的利益交換，或者普廷自身也難保，曾經的盟友會不會變成人質？

審判是獨裁者的終局

習近平逃離斬首最大的問題不是沒有計畫，而是他自己製造的內外困境，讓任何計畫都變得脆弱不堪。委內瑞拉馬杜羅被活捉，帶來的是國際規則的巨大變化。過去，他們可以躲在主權的背後；後來，他們可以躲在軍隊的背後；現在，他們只能躲在厚厚的花崗岩背後。但馬杜羅的下場告訴我們，當大勢已去，無論你深藏何處，最終的結局都只有一個──審判。其實免除被斬首的主動權不在美軍而在中共領袖自己手裡，解體中共，將中國回歸正常的人類社會，既是中國的生路，也是黨魁們的活路。

委國總統馬杜羅被捕告訴我們，當大勢已去，無論你深藏何處，最終的結局都只剩「審判」。（歐新社檔案照）委國總統馬杜羅被捕告訴我們，當大勢已去，無論你深藏何處，最終的結局都只剩「審判」。（歐新社檔案照）

影音資料庫來源：乾淨世界

完整影片按此

