名家分享~Jiasin Yu》無所屬選民投票行為 談「西瓜效應」

如果問我怎麼爭取無所屬選民的選票？我的答案除了打議題和節奏的主動性要握在手上以外，氣勢要強，強到讓人覺得會贏。
名家分享

名家分享

2026/02/04 19:00

◎ Jiasin Yu

無所屬選民加寫一篇，談投票行為。

先說一下「西瓜效應」。這個詞源自臺語「西瓜倚大爿」（Si-kue uá tuā pîng），意指人看哪一邊得勢，就向那邊。在選舉上，指哪個候選人勝選機會高，就選擇那個候選人。

名家分享~Jiasin Yu》無所屬選民投票行為 談「西瓜效應」投票行為中「西瓜效應」，對2012、2016和2020年三次總統大選的影響。（取自貼文）
 臺灣選舉與民主化調查（TEDS）在2012、2016及2020年總統大選前，皆執行滾動式電訪。2012年執行5波，自2011年12月10日起至2012年1月13日止（14日選舉）；2016年執行6波，自2015年12月2日至2016年1月14日止（16日選舉）；2020年僅執行3波，自2019年12月23日至2020年1月10日止（11日選舉）。每個波次完成數都在950左右，抽樣誤差小於正負3.18%。

滾動式民調好玩的地方是可以觀察選民在愈接近選舉時刻，是否有愈清晰的投票意向，如果中間發生重大事件，還能觀察投票意向是否轉向。這3年度的調查中，最有趣的是2012年。畢竟2016和2020年的結果應該很好猜。

此外，選前調查與選後調查最大的差別是，選後調查敗選方受訪者很可能謊稱自己投給勝選者，或者乾脆拒訪。但選前調查一切都還未定，其中的波動十分有趣，也是我加寫一篇的主要原因。

首先我們看兩大黨支持者的投票意向。2012年，國民黨支持者決定投給馬英九的比例在8成以上（最高86.2%，最低80.9%）。

國民黨支持者的投票意向基本上沒有西瓜效應，即便是國民黨聲勢跌落谷底、蔡英文篤定當選的2016年，國民黨支持者仍有半數以上表示會投給朱立倫。而表示會投給蔡英文的比例最高也就13.0%，且逐漸遞減，至選前為9.2%。相對的，表示會投給同樣出身藍營的宋楚瑜，最高還有16.3%。

換言之，對國民黨支持者而言，即便明知會輸，多數人也會支持黨提名的候選人，要不然也是支持同屬藍營但更不可能贏的候選人，俗稱賭爛票（tu̍h-lān）。

2020年比較有意思，國民黨支持者願意投給蔡英文的比例愈來愈高。蔡英文的比例變化是5.5%、6.1%、7.8%；而宋楚瑜則是10.5%、6.7%、4.4%。但多數依然支持韓國瑜，在7成左右（68.0%、68.3%、73.5%）。

至於民進黨支持者決定投給蔡英文的比例一直都很高，2012年在8成上下（最高80.3%，最低78.0%）；2016年逼近9成（最高91.2%，最低85.3%）；2020年穩定在9成以上（93.7%、93.9%、92.8%）。

民進黨支持者決定投給蔡英文的比例一直都很高。（資料照）民進黨支持者決定投給蔡英文的比例一直都很高。（資料照） 兩大黨支持者的投票意向相對穩定，除了2016年國民黨支持者士氣崩潰只有5至6成表示會投給朱立倫以外，但沒有明顯的西瓜效應，民進黨支持者尤其如此

接下來看無所屬選民，觀察的重點只有一個：勝選機率較高的候選人，支持度是不是愈來愈高？

這邊要補充一個我一直強調的統計觀念「區位推論謬誤」，有時候我們比較一個月前後的民調，發現未表態的民眾減少，A黨的支持度增加，會認為是從未表態流向A黨。但實際上還有一種可能是未表態流向B黨，而原先的B黨支持者轉向A黨。

在連續滾動式民調中，謬誤的可能性當然存在，只是比起前後相隔一個月的民調來說，機率比較小。我們依然不能百分之百宣稱A減少、B增加一定是A流向B，但這個機率確實很高。

我們先看2016年。無所屬民眾未決定投票意向的比例在第3波至後遞減，而蔡英文和宋楚瑜卻遞增。這邊可以看出來，離投票愈近，西瓜票和賭爛票會愈來愈多，只有朱立倫的支持度依舊躺平

2016年總統大選，西瓜票和賭爛票流向蔡英文和宋楚瑜，朱立倫承擔敗選。（資料照）2016年總統大選，西瓜票和賭爛票流向蔡英文和宋楚瑜，朱立倫承擔敗選。（資料照） 2020年由於只有3波，結果不是很明顯，但依然能看出蔡英文的支持度在往上走

我比較想談的是2012年。2012年馬英九總統代表國民黨競選連任，民進黨蔡英文在2010年新北市長選舉雖然失利敗給朱立倫，但累積大量人氣，因此得以挑戰總統選舉。

2012年和2016及2020年的差別是，直到選前馬英九和蔡英文的民調都咬很緊，當時許多人期望蔡英文帶領民進黨4年重返執政，且馬英九成為第一個無法連任的總統。

但是當選前愈來愈多工商團體表態支持馬英九之後，馬英九連任已經和經濟發展穩定的印象綁在一起，連任的氛圍也愈來愈明顯。

在2012年第1波調查時，無所屬民眾要投給蔡英文的比例是19.4%，比馬英九的9.1%還高出10.3%。然而隨著投票日愈來愈近，蔡英文的支持度不斷減少，至選前最後一波調查時僅剩下7.5%；而馬英九卻不斷上升，選前一波調查為17.9%，兩人也差了10.4%。

也就是說，無所屬民眾的投票意向在選前四週出現黃金交叉，從蔡英文領先10%，變成蔡英文倒輸10%。

從2012、2016、2020年的調查都可以看出，即便中間有些微震盪，但無所屬民眾支持勝選者的比例，隨著選舉愈近而愈高，也就是西瓜效應愈來愈明顯。可惜2024年TEDS沒有做選前滾動民調，不然分析上最有意思的想必是三足完美鼎立的2024年。

2012年無所屬選民在選前的投票意向轉為支持馬英九（左），馬最後順利連任總統。（資料照）2012年無所屬選民在選前的投票意向轉為支持馬英九（左），馬最後順利連任總統。（資料照）如果問我怎麼爭取無所屬選民的選票？我的答案除了打議題和節奏的主動性要握在手上以外，氣勢要強，強到讓人覺得會贏。

（作者為政大政治學碩士）

本文經授權轉載自Jiasin Yu臉書

延伸閱讀無所屬選民系列

主題一：政治興趣與討論

主題二：政治知識

政治知識延伸討論：政治傳播

主題三：統獨立場

