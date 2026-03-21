自由開講》人民幣成為監控工具？警惕中共跨境支付的隱形滲透

◎ 汪品陯

軍事戰線外的金融與支付戰場

當外界焦點多集中在台海的軍事動態時，北京正同步推動另一條隱形戰線——金融與支付體系的重塑。透過積極擴展數位人民幣（e-CNY）與跨境支付系統（CIPS），中共正試圖打造一套獨立於西方主導體系之外的運作網絡，其背後的戰略意圖值得國人高度警惕。數位人民幣具備高度集中與可追蹤特性，發行與監管權力完全掌握在國家手中。（路透檔案照）

數位貨幣作為政治監控工具的本質

與傳統貨幣不同，數位人民幣具備高度集中與可追蹤特性，發行與監管權力完全掌握在國家手中。一旦這套機制推向跨境應用，資金流向與交易資訊將完全暴露於威權政權的監控下。貨幣將不再只是中性的交易媒介，而是轉化為具備政治治理功能的工具。

透過「金融基建」規避制裁與擴張影響力

北京近年透過「一帶一路」等區域合作，逐步推動支付系統對接，核心目的在於降低對國際金融體系的依賴，並強化自身在金融規則上的話語權。這不僅是經濟布局，更是為了在未來可能面臨國際制裁時，擁有更強的避險與反制韌性。北京近年透過「一帶一路」等區域合作，逐步推動支付系統對接，核心目的在於降低對國際金融體系的依賴，並強化自身在金融規則上的話語權；人民幣示意圖。（彭博檔案照）

強化金融安全作為國安韌性的一環

對台灣而言，若未來經貿往來被導入此類高度可控的支付體系，金融資料恐成為對台施壓的工具。因此，金融安全必須納入整體國家安全思維。台灣應與盟友建立資訊交換機制，及早辨識金融科技背後的權力邏輯，才能在變動的情勢中，守住經濟自主與制度安全。

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（作者為大學生）

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