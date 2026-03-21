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自由開講》人民幣成為監控工具？警惕中共跨境支付的隱形滲透

2026/03/21 21:30

◎ 汪品陯

軍事戰線外的金融與支付戰場

當外界焦點多集中在台海的軍事動態時，北京正同步推動另一條隱形戰線——金融與支付體系的重塑。透過積極擴展數位人民幣（e-CNY）與跨境支付系統（CIPS），中共正試圖打造一套獨立於西方主導體系之外的運作網絡，其背後的戰略意圖值得國人高度警惕數位人民幣具備高度集中與可追蹤特性，發行與監管權力完全掌握在國家手中。（路透檔案照）數位人民幣具備高度集中與可追蹤特性，發行與監管權力完全掌握在國家手中。（路透檔案照）

數位貨幣作為政治監控工具的本質

與傳統貨幣不同，數位人民幣具備高度集中與可追蹤特性，發行與監管權力完全掌握在國家手中。一旦這套機制推向跨境應用，資金流向與交易資訊將完全暴露於威權政權的監控下。貨幣將不再只是中性的交易媒介，而是轉化為具備政治治理功能的工具。

透過「金融基建」規避制裁與擴張影響力

北京近年透過「一帶一路」等區域合作，逐步推動支付系統對接，核心目的在於降低對國際金融體系的依賴，並強化自身在金融規則上的話語權。這不僅是經濟布局，更是為了在未來可能面臨國際制裁時，擁有更強的避險與反制韌性。北京近年透過「一帶一路」等區域合作，逐步推動支付系統對接，核心目的在於降低對國際金融體系的依賴，並強化自身在金融規則上的話語權；人民幣示意圖。（彭博檔案照）北京近年透過「一帶一路」等區域合作，逐步推動支付系統對接，核心目的在於降低對國際金融體系的依賴，並強化自身在金融規則上的話語權；人民幣示意圖。（彭博檔案照）

強化金融安全作為國安韌性的一環

對台灣而言，若未來經貿往來被導入此類高度可控的支付體系，金融資料恐成為對台施壓的工具。因此，金融安全必須納入整體國家安全思維。台灣應與盟友建立資訊交換機制，及早辨識金融科技背後的權力邏輯，才能在變動的情勢中，守住經濟自主與制度安全。

（作者為大學生）

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