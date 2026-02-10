自由開講》川普達沃斯論壇演講 向世界發出警訊

◎ 林筑量

這我想很多的媒體都有轉發，但很少人真的去看了（美國總統川普在達沃斯的世界經濟論壇發表演講）的完整版。看完之後，我想不像許多媒體一樣，說美國大西洋夥伴關係破裂、完全的殖民主義、虛假、自大。

美國總統川普於1月在達沃斯的世界經濟論壇發表談話。（路透檔案照）我想說川普在會議上，說的，包括細微的語氣轉換，肢體語言，都是在對他所見到的世界發出警訊。

以美國的利益作為找想，他直接的指名歐洲因為移民問題、綠色能源、不負擔軍事開支的種種問題，他不斷的說過去那偉大的歐洲已經看不見了，我希望歐洲強大，但因為種種的政策失誤而導致沒落。

再來是他所看見的美國，川普使用關稅，讓各國知道，也讓他更確定，沒有美國市場，他們什麼都不是，你們強大的經濟，奠基在美國人民付費買下你們的產品，我美國不斷到供給世界金錢，我們美國不可能再供養世界，當各國說你不能增加關稅，我們國家需要這些，我們很小是個小國。

川普說你們在某方面強大，美國現在有難，必須從你的口袋裡扣款，想要美國市場，需要付手續費。

他點出了許多的真實，我們世界真的有許多都是在美國的奠基下運作的，包括軍事開支，從殘酷的現實來看，美國的確與烏俄戰爭無關，有美麗的海洋隔著他們，他只是說出現實問題，俄併吞烏，與歐洲比較有關，結果，美國是出錢最大的。我們確實享受太多的美援，這就是他的論述，不公平。

他的語氣有時是嘲諷，有時誇大，但大部分是有點憂愁並憤怒的。

有人說他是獨裁者、他是帝國主義者，但說這些話的人難道就不會想一想，中國、俄國、伊朗、北韓難道比美國好？真正的獨裁者是沒有人敢說的獨裁，真正的專制是完全沒有異議。

烏俄戰爭雖與歐洲比較有關，美國仍出面軍事援助。圖為155公釐榴彈砲砲彈。（美聯社檔案照） 川普雖然粗魯，但在捍衛自身利益時，每個人都是強悍的，他只是沒啥掩飾而已，他是個會讓世界覺醒的歷史人物，一個當頭棒喝。

川普不是要拯救世界，他是來宣告「舊世界撐不下去了」。

（作者為軍人）

