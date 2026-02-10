自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》川普達沃斯論壇演講 向世界發出警訊

2026/02/10 17:00

◎ 林筑量

這我想很多的媒體都有轉發，但很少人真的去看了（美國總統川普在達沃斯的世界經濟論壇發表演講）的完整版。看完之後，我想不像許多媒體一樣，說美國大西洋夥伴關係破裂、完全的殖民主義、虛假、自大。

美國總統川普於1月在達沃斯的世界經濟論壇發表談話。（路透檔案照）美國總統川普於1月在達沃斯的世界經濟論壇發表談話。（路透檔案照）我想說川普在會議上，說的，包括細微的語氣轉換，肢體語言，都是在對他所見到的世界發出警訊。

以美國的利益作為找想，他直接的指名歐洲因為移民問題、綠色能源、不負擔軍事開支的種種問題，他不斷的說過去那偉大的歐洲已經看不見了，我希望歐洲強大，但因為種種的政策失誤而導致沒落。

再來是他所看見的美國，川普使用關稅，讓各國知道，也讓他更確定，沒有美國市場，他們什麼都不是，你們強大的經濟，奠基在美國人民付費買下你們的產品，我美國不斷到供給世界金錢，我們美國不可能再供養世界，當各國說你不能增加關稅，我們國家需要這些，我們很小是個小國。

川普說你們在某方面強大，美國現在有難，必須從你的口袋裡扣款，想要美國市場，需要付手續費。

他點出了許多的真實，我們世界真的有許多都是在美國的奠基下運作的，包括軍事開支，從殘酷的現實來看，美國的確與烏俄戰爭無關，有美麗的海洋隔著他們，他只是說出現實問題，俄併吞烏，與歐洲比較有關，結果，美國是出錢最大的。我們確實享受太多的美援，這就是他的論述，不公平

他的語氣有時是嘲諷，有時誇大，但大部分是有點憂愁並憤怒的。

有人說他是獨裁者、他是帝國主義者，但說這些話的人難道就不會想一想，中國、俄國、伊朗、北韓難道比美國好？真正的獨裁者是沒有人敢說的獨裁，真正的專制是完全沒有異議。

烏俄戰爭雖與歐洲比較有關，美國仍出面軍事援助。圖為155公釐榴彈砲砲彈。（美聯社檔案照）烏俄戰爭雖與歐洲比較有關，美國仍出面軍事援助。圖為155公釐榴彈砲砲彈。（美聯社檔案照） 川普雖然粗魯，但在捍衛自身利益時，每個人都是強悍的，他只是沒啥掩飾而已，他是個會讓世界覺醒的歷史人物，一個當頭棒喝。

川普不是要拯救世界，他是來宣告「舊世界撐不下去了」。

（作者為軍人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書