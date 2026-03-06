自由開講》讓市地重劃成為社會住宅的助力 而不是對立的起點

◎ 陳人豪

近年來，房價高漲，年輕人買不起房，已成為多數家庭的共同焦慮。問題不在於是否願意努力，而是即使全力投入工作，也難以看見擁有穩定住所的可能。在此背景下，政府推動社會住宅政策，並非額外施惠，而是回應現實需求的必要作為，值得肯定。

然而，社會住宅推動過程，常受限於土地取得不易、財源有限與後續管理成本等因素，進度因此緩慢，甚至被錯誤解讀為對既有居住者權益的侵害，導致社會對立。事實上，若善用既有制度工具，社會住宅並非無法有效推進，其中最具潛力者，正是市地重劃。

市地重劃並非強制徵收，而是以地主合意為前提的公共開發制度，特別適用於長期無法徵收、卻影響都市發展的公共設施保留地。在新興發展區，透過地主與建商共同出資，興建道路、公園、綠地、學校與市場等公共設施，讓原本零散、機能不足的土地，轉化為可居住、可生活的完整社區。政府也能在不大幅增加財政負擔下，取得必要公共設施，這正是市地重劃的核心制度價值。

若能在此基礎上，進一步將社會住宅納入市地重劃的公共設施項目，由建商依規劃興建，並提供青年家庭與弱勢族群以合理價格承租或承購，便可同時回應居住需求與土地活化目標。社會住宅不再被孤立於城市邊緣，而是自然融入機能完善的生活圈。

這樣的制度設計，並非犧牲任何一方。地主因重劃而提升土地價值，城市獲得完整公共設施，年輕人與弱勢族群則多了一項可負擔的居住選擇。對地方政府而言，這是一種兼顧效率與公益的政策工具，而非零和對立。

從生活經驗來看，真正讓年輕人感到無力的，不是政府介入過多，而是住宅供給始終跟不上需求。當市區建地趨於飽和，卻無法有效擴充住宅量，房價自然持續上升，最終壓縮的，仍是想自住、成家的年輕世代。

社會住宅不是福利標籤，而是城市穩定發展的重要基礎建設。若能透過市地重劃，讓社會住宅成為城市成長的一部分，而非被視為負擔，不僅有助居住正義，也能讓城市發展更具韌性。

支持社會住宅政策，不是否定土地權利；將市地重劃納入社會住宅規劃，正是讓公共利益與個人權益並行的務實選擇。這樣的方向，值得政府持續推動，也值得社會更多理解與支持。

