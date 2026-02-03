自由開講》我看頼政府黃金交叉

◎ 李文忠

美麗島電子報1月國政民調結果，民眾對賴清德施政信任度46.9%。（取自美麗島電子報）

《美麗島電子報》一月份國政民調，總統信任度黃金交叉，信任46.9%，不信任43.3%；執政滿意度均勢，滿意46%，不滿意48%。

原因顯然是一月發生二件事：一、台美關稅協議成績超乎預期，二、藍白杯葛總預算及國防特別預算，連討論的機會都不肯給，也超乎預料。二事都是大事。多數選民的期待是，政府認真辦實事，在野嚴格監督制衡，前者政府好不容易做到了，後者在野黨試圖將立法權極大化，不顧民意，不惜違憲，連惡性杯葛這種中間選民看不懂也受不了的事都敢做下去，一來一往落差如此之大，難怪台灣民意教育基金會日前的民調國民黨直直落，咎由自取。

台灣人的政黨支持傾向比較表，民進黨支持者暴增7.3個百分點，國民黨支持者銳減5.2個百分點。（取自台灣民意基金會2025年12月民調報告）

本人在大罷後就預言，政府只有靠做實事，以及藍-紅-白用力協力，搞到天怒人怨，讓中間選民及年輕選民十分厭煩，民調才會回來。我一月也勸告在野，再如此阻擋總預算及國防特別預算，將陷自己於極端不利的情況，stupid！想不到來的這麼快。

藍白陣營的問題在領導者三流，缺乏常識、智謀及責任感，看不到領導，只知跟風及蹭聲量，只知討好同温層，激化對立，疏離中間選民及年輕選民，結果不難預期，希望綠營記取教訓並以此為誡。

藍白的問題在領導者三流，缺乏智謀及責任感，只知跟風、同温層，激化對立；圖為國民黨主席鄭麗文（右）及民眾黨主席黃國昌（左）。（資料照）

（作者為前立法委員）

