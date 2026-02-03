自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》我看頼政府黃金交叉

2026/02/03 13:20

◎ 李文忠

美麗島電子報1月國政民調結果，民眾對賴清德施政信任度46.9%。（取自美麗島電子報）美麗島電子報1月國政民調結果，民眾對賴清德施政信任度46.9%。（取自美麗島電子報）

美麗島電子報》一月份國政民調，總統信任度黃金交叉，信任46.9%，不信任43.3%；執政滿意度均勢，滿意46%，不滿意48%。

原因顯然是一月發生二件事：一、台美關稅協議成績超乎預期二、藍白杯葛總預算及國防特別預算，連討論的機會都不肯給，也超乎預料。二事都是大事。多數選民的期待是，政府認真辦實事，在野嚴格監督制衡，前者政府好不容易做到了，後者在野黨試圖將立法權極大化，不顧民意，不惜違憲，連惡性杯葛這種中間選民看不懂也受不了的事都敢做下去，一來一往落差如此之大，難怪台灣民意教育基金會日前的民調國民黨直直落，咎由自取。

台灣人的政黨支持傾向比較表，民進黨支持者暴增7.3個百分點，國民黨支持者銳減5.2個百分點。（取自台灣民意基金會2025年12月民調報告）台灣人的政黨支持傾向比較表，民進黨支持者暴增7.3個百分點，國民黨支持者銳減5.2個百分點。（取自台灣民意基金會2025年12月民調報告）

本人在大罷後就預言，政府只有靠做實事，以及藍-紅-白用力協力，搞到天怒人怨，讓中間選民及年輕選民十分厭煩，民調才會回來。我一月也勸告在野，再如此阻擋總預算及國防特別預算，將陷自己於極端不利的情況，stupid！想不到來的這麼快。

藍白陣營的問題在領導者三流，缺乏常識、智謀及責任感，看不到領導，只知跟風及蹭聲量，只知討好同温層，激化對立，疏離中間選民及年輕選民，結果不難預期，希望綠營記取教訓並以此為誡。

藍白的問題在領導者三流，缺乏智謀及責任感，只知跟風、同温層，激化對立；圖為國民黨主席鄭麗文（右）及民眾黨主席黃國昌（左）。（資料照）藍白的問題在領導者三流，缺乏智謀及責任感，只知跟風、同温層，激化對立；圖為國民黨主席鄭麗文（右）及民眾黨主席黃國昌（左）。（資料照）

（作者為前立法委員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書