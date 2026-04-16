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黑熊學院》發生大型災難，我有哪些通訊備援選擇？

傳統的室內電話、星鏈、無線電對講機、Meshtastic、SMS簡訊和飛鴿傳書（？），各種五花八門的通訊器材和選項，我們究竟該怎麼選？
黑熊學院

黑熊學院

2026/04/16 20:00

◎ 黑熊學院

遭遇天災人禍導致通訊癱瘓，往往想馬上聯絡親友。但如果我們處在手機電力有限、網路不穩的限制之下，我們就要好好思考「通訊備援」的選項。

處在手機電力有限、網路不穩的限制之下，就要好好思考「通訊備援」的選項。（取自貼文）處在手機電力有限、網路不穩的限制之下，就要好好思考「通訊備援」的選項。（取自貼文）⚡️距離是關鍵因素

傳統的室內電話、星鏈、無線電對講機、Meshtastic、SMS簡訊和飛鴿傳書（？），各種五花八門的通訊器材和選項，我們究竟該怎麼選

在打開購物商城或物色好的鴿子之前，先建立一個基本觀念：「世上沒有十全十美的裝備，只有不同情境下最適合的選擇。」

同住家人只要站起來去找他說話就好，那更長的距離呢？

適用情境：小至移動中的登山隊伍或公寓大樓與社區

可考慮方案：無線電對講機、以及近期在台灣民防社群中開始引起注意的Meshtastic

無線電對講機是登山隊伍最常用的通訊工具。（法新社檔案照）無線電對講機是登山隊伍最常用的通訊工具。（法新社檔案照）✅適用情境：想聯絡跨縣市的家人

可考慮方案：利用 SMS 簡訊功能，就能滿足長距離的通訊需求。畢竟發簡訊比學習操作無線電對講機或Meshtastic更簡單。

除了上述舉例的情境之外，應將價格、耗電量、普及度和難易度等因素納入考量。

重點是每一種設備都有最適合的使用情境，並不是一招打天下解決所有問題

⚡️簡介近期紅起來的備援裝置：Meshtastic

Meshtastic成為台灣民防社團關注的備援選項，除了體積小、省電和不需考照和一點對上多點的優點。（取自黑熊學院）Meshtastic成為台灣民防社團關注的備援選項，除了體積小、省電和不需考照和一點對上多點的優點。（取自黑熊學院）Mesh成為台灣民防社團關注的備援選項，除了體積小不佔空間、省電和不需要考照的優點。另一方面，其網狀通訊機制並不限於單點對單點，而是能一點對上多點。

白話文來說就是：一個地區擁有越多Mesh裝置，就能建立更穩定的通訊網絡，即便有一個裝置節點遭到破壞了仍能繼續維持。

不過使用上最直觀的限制就是「掉封包（訊息）」風險，也就是對方在你Mesh關機期間傳送的訊息在你開機後無法看到。

相比之下，同樣是以文字作為媒介的「 SMS 簡訊」則沒有這個問題

⚡️任何裝置都需要測試跟練習

玩通訊器材的同好可能有聽過「科學和玄學只有一線之間」這個笑話

因為現代多數人居住的都市水泥叢林中，複雜的城市地貌和房屋結構會對於訊號產生折射、反射和吸收等等干擾，使得器材在你所處的環境未必能發揮理論上最遠的通訊距離

所以建議大家一定要實際測試哪些地方是訊號死角，又有哪些地點訊號比較穩定。

黑熊學院舉辦之藍鵲行動的參與者，於演練行動中實際演練如何用無線電和隊友保持聯絡。（取自黑熊學院）黑熊學院舉辦之藍鵲行動的參與者，於演練行動中實際演練如何用無線電和隊友保持聯絡。（取自黑熊學院）除此之外，成員平時需固定開機測試聯繫，養成習慣和事先準備都能幫助我們在災害來臨時，面對習以為常的網路中斷之後，能夠以從容的心態啟動備援方案來應對挑戰

➡️星鏈派不上用場嗎？我該選擇使用無線電嗎？完整文章請見此

本文經授權轉載自黑熊學院臉書

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