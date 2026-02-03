名家分享~James Jseng》從資訊落差唱衰海鯤號 看國際造艦案例

一般人對於高階軍武根本就沒有任何知識，他們以為買武器就跟買汽車、房子一樣，簽約、付錢，交車，怎麼可能會不準時？於是，就讓那些詐欺台灣的政治騙子有了做文章的空間。

◎ James Jseng

近日，海鯤號製程延宕問題，引發外界熱議。（取自貼文）

長久以來，那些詐欺台灣的政治騙子，一直利用普通老百姓對專業事物的資訊落差，把真實的數字隱藏起來，把專家眼裡再普通不過的事情加以渲染改造，變成中天跟各種老人群組裡的騙人謊言，什麼軍購錢給了武器沒來，什麼潛水艇不會浮，什麼買了全世界最貴，都是這樣的例子。

而最近吵最大聲的，就是海鯤號製程延宕這件事，因為，一般人對於高階軍武根本就沒有任何知識，他們以為買武器就跟買汽車、房子一樣，簽約、付錢，交車，天經地義，怎麼可能會不準時？於是，就讓這些匪類有了做文章的空間。但事實根本就不是這個樣子，隨便舉幾個知名的例子大家就會知道：

英國皇家海軍的主力防空驅逐艦，預定完成時間是2007年，實際完成時間是2009年7月，延遲兩年算還好了，問題是船造好了卻有致命缺陷，在暖水海域行駛常會停電，結果，整批軍艦修好驗收的時間，整整晚了超過10年。

一樣是英國，26型全球巡防艦，原定計畫2020年首艦服役，最新預定交船時間，2028年，什麼原因？國防預算削減跟設計反覆修改影響，開工時間多次延後，怎麼樣？有沒有聽起來很熟悉？

德國，F125巴登-符騰堡級巡防，預定完成時間2014年，實際完成時間，2019年，不是說德國人做事最準時確實？但是遇到軟體整合失效跟自動化控制系統缺陷，克服技術問題也是整整多花了5年。

其他如印度航母晚了7年，法國攻擊潛艇完了3年，美國福特級晚了3年（但具備戰力整整晚了8年），基本上，就是呈現出「愈先進、愈延誤」的趨勢，為什麼？因為技術一邊執行一邊升級，工程師永遠都在解決新的問題，這東西又不是在搞量產生產線，不要蠢到以為潛水艇是你手上的iPhone 17。

美軍第三代核子動力航空母艦福特級首艦福特號，製程也整整晚了3年。（圖取自美國海軍官網、法新社，本報合成）

講個更誇張的，你以為中國造艦就一切順利嗎？別開玩笑了，遼寧艦、山東艦完工出海，「中國航母之父」胡問鳴就被抓去關了，過程中雙規雙開的相關人士更是一大堆，貪污的、工程不合格的、航母冒黑煙走不動的，這些他們完全都不會跟你講，不要以為他們工人像螞蟻一樣多就完全沒問題。

台灣的海鯤號有沒有遇到這些問題？當然有，潛艦最基礎也最困難的工序是壓力殼建造，海鯤號使用的是國產HSLA-80高強度合金鋼材，這種鋼材極硬，焊接時極易產生熱應力變形，如果焊接後的圓筒「真圓度」偏差超過幾公釐，在深海巨大水壓下，受力不均會導致船體瞬間崩塌。

所以你最近看到海鯤號下潛50米100米，安然無恙的回來，就表示這個耗費多年，從2021就開始的不懈努力完全沒有白費。

再來就是我們比其他國家造艦更艱難的挑戰部分，海鯤號建造過程面臨嚴重的政治干預，來自中共的，來自國內匪諜的，一大堆，許多「紅區裝備」（如聲納、魚雷管）的輸出許可核發進度一直不順，常常會出現原本預留給某國設備的空間，因採購受阻改換另一國設備，但體積或散熱需求不同的相容問題，工程師得要反覆修改管路與電纜路徑，看看上面其他先進國家遇到這種問題要延後多久，你就知道那些故意阻擾進度又整天跑出來哭的人到底有多廢。

其他更細節的，推進設備並聯降噪、戰鬥系統訊號干擾的整合難題，那就更不用講了，你今天看到潛艇可以漂漂亮亮的出來測試，真的只有四個字就是「將士用命」，每一天每一秒都是拼出來的成績。

潛艇會讓解放軍對跨越海峽更為忌憚，潛艇會讓中共做下決定之前，慎重考慮，這，就是他們在媒體每天抹黑海鯤艦，在立法院無所不用其極想辦法拖住國造潛艦進度的原因，我們雖然沒辦法下去幫忙焊、幫忙造，沒辦法去當個潛艇兵，但至少能當海鯤艦的後盾，為台海的最後決戰，貢獻每一個人的一點心力。

國造潛艦會讓解放軍對跨越海峽更為忌憚，會讓中共下決定前慎重考慮，這亦是藍白頻頻在立院拖住海鯤艦進度的原因。（資料照）

本文經授權轉載自James Jseng臉書

