自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》把台海變「內水」 拆穿中共法律戰陷阱

2026/03/02 17:00

◎ 汪品陯

法律戰與軍事壓迫的灰色結合

近來，中共海警在台海周邊的巡航行動日益常態化，表面上以「依法執法」為名，實際上卻與解放軍的軍事部署高度配合。這類行動的核心目的，並非單純維持海上秩序，而是試圖在國際視野中，逐步將台灣海峽塑造成北京可單方面管轄的「內水」。

中共海警在台海周邊的巡航行動，已日益常態化。（路透檔案照）中共海警在台海周邊的巡航行動，已日益常態化。（路透檔案照）以「內水化論述」改寫台海國際定位

回顧過去一年，福建海警多次在馬祖、烏坵及我國周邊海域活動，並透過官方敘事包裝為「例行巡邏」。然而，這並非孤立事件，而是北京長期推動「內水化」策略的一環，企圖在法律層面否定台海作為國際水域的地位，進一步壓縮台灣的防衛與行動空間。

「以法掩武」強化侵略的合法性

值得注意的是，中共軍演與海警行動的配合日益緊密。在近期環台演訓中，解放軍艦機部署與海警船隻的封控幾乎同步進行，顯示北京正試圖透過國內法與行政行為，為高壓軍事行動披上「合法」外衣。這種「以法掩武」的策略，正是當前法律戰最具迷惑性的地方。

共軍東部戰區去年底的「正義使命」環台軍演，海警也同步進行環繞巡查。（資料照，取自微博）共軍東部戰區去年底的「正義使命」環台軍演，海警也同步進行環繞巡查。（資料照，取自微博）從資訊公開到防衛準備的全面反制

面對此趨勢，台灣的回應不能僅止於口頭抗議。我們必須透過即時的資訊公開與國際溝通，讓各國理解台海並非中國內海。法律論述、海巡執法與必要的防衛準備，必須形成相互支撐的整體防線，才能拆解北京「合法化」侵蝕主權的敘事。

（作者為大學生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書