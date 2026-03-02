自由開講》把台海變「內水」 拆穿中共法律戰陷阱

◎ 汪品陯

法律戰與軍事壓迫的灰色結合

近來，中共海警在台海周邊的巡航行動日益常態化，表面上以「依法執法」為名，實際上卻與解放軍的軍事部署高度配合。這類行動的核心目的，並非單純維持海上秩序，而是試圖在國際視野中，逐步將台灣海峽塑造成北京可單方面管轄的「內水」。

中共海警在台海周邊的巡航行動，已日益常態化。（路透檔案照）以「內水化論述」改寫台海國際定位

回顧過去一年，福建海警多次在馬祖、烏坵及我國周邊海域活動，並透過官方敘事包裝為「例行巡邏」。然而，這並非孤立事件，而是北京長期推動「內水化」策略的一環，企圖在法律層面否定台海作為國際水域的地位，進一步壓縮台灣的防衛與行動空間。

「以法掩武」強化侵略的合法性

值得注意的是，中共軍演與海警行動的配合日益緊密。在近期環台演訓中，解放軍艦機部署與海警船隻的封控幾乎同步進行，顯示北京正試圖透過國內法與行政行為，為高壓軍事行動披上「合法」外衣。這種「以法掩武」的策略，正是當前法律戰最具迷惑性的地方。

共軍東部戰區去年底的「正義使命」環台軍演，海警也同步進行環繞巡查。（資料照，取自微博）從資訊公開到防衛準備的全面反制

面對此趨勢，台灣的回應不能僅止於口頭抗議。我們必須透過即時的資訊公開與國際溝通，讓各國理解台海並非中國內海。法律論述、海巡執法與必要的防衛準備，必須形成相互支撐的整體防線，才能拆解北京「合法化」侵蝕主權的敘事。

（作者為大學生）

