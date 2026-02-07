自由電子報
自由開講》中工與寶佳的控制權攻防 映照台灣公司治理的結構壓力

2026/02/07 17:40

◎ 林柏翰

寶佳集團介入中華工程的經營權布局，表面上是一場股權與董事席次的角力，實質上，卻是近年台灣資本市場「控制權移轉常態化」趨勢下的關鍵案例。若將此一事件與近期智冠科技、榮剛材料、福懋油脂等多起經營權爭議併同觀察，可以清楚看出一個共通現象：控制權移轉的技術已高度成熟，但公司治理的制度承載力，仍明顯不足

寶佳集團介入中工的經營權布局，是近年台灣資本市場「控制權移轉常態化」的關鍵案例；圖為寶佳集團內湖總部。（資料照）

控制型投資取代傳統併購 卻繞過市場即時檢驗

過往企業經營權移轉，多透過公開收購或合併進行，伴隨明確的價格揭露、資訊義務與監理審視。然而，近年台灣市場愈來愈多案例，改採次級市場長期持股、董事提名與表決權結盟的方式，逐步取得實質影響力，形成所謂的控制型投資（control-oriented investment）漸進式控制權取得（creeping acquisition of control）

寶佳對中工的布局、智冠與榮剛的董事會攻防，以及福懋油脂的股權與經營權拉鋸，皆屬此一類型。這類模式在法制上合規，卻刻意避開公開收購所伴隨的價格揭露與即時市場檢驗，將控制權移轉的治理風險，延後至董事會運作與事後市場評價承擔。

經營權防禦 是否已偏離股東利益

在控制型投資進場後，既有經營團隊往往以「穩定經營」作為主要防禦論述，透過董事席次安排、股權結盟或引入特定策略投資人，試圖維持既有控制結構。然而，從公司治理角度檢視，穩定本身並非價值來源，除非能轉化為更佳的決策品質與績效表現。

福懋油脂的經驗顯示，當董事會高度陣營化、重大決策長期僵持，市場對公司治理的評價不升反降智冠與榮剛案例亦反映，經營權防禦若缺乏具體治理改善內容，反而可能放大代理成本，侵蝕全體股東利益

智冠與榮剛換股案，反映出經營權防禦若缺乏具體治理改善內容,反而可能放大代理成本,侵蝕全體股東利益;左為智冠發言人鍾興博,右為榮剛執行副總兼財務長李郁真。（資料照）

白色騎士不再是治理免死金牌

在多起經營權爭議中，引入「白色騎士」常被視為化解衝突的解方。然而，從併購與治理實務來看，白色騎士僅是替代性控制權交易（alternative control transaction）之一，其正當性不來自立場，而來自結果

若白色騎士僅扮演股權防火牆角色，卻無法提出更具說服力的治理結構、資本配置策略或中長期經營藍圖，市場終究會回到基本面進行評價。福懋油與智冠等案例，已為此提供清楚的市場回饋。

董事會正在被消耗為權力工具

更深層的結構問題在於，董事會正逐漸被消耗為控制權攻防的工具，而非治理機制的核心。當董事會功能退化為陣營對決，其監督、風險控管與長期策略制定能力即被削弱。

對中工這類高度資本密集、專案風險集中的工程公司而言，董事會治理品質不僅影響股價，更直接牽動融資條件、公共工程信任與企業信用。控制權爭奪若導致董事會失能，其外部成本，遠高於任何短期經營權勝負。

監理制度的空窗 正在被結構性利用

值得注意的是，現行公開收購與控制權監理制度，對於這類「未達公開收購門檻、卻已形成實質影響力」的控制型投資，仍存在明顯監理落差。監理機關多半僅能在形式要件成立後介入，而難以即時回應控制權逐步移轉所引發的治理風險。當市場必須長期透過董事會失能、資訊不對稱與股價折價來「事後驗證」治理品質，實已反映制度設計與市場現實之間的張力，也凸顯公司治理在控制權監理中的關鍵角色。

市場已給出一致而明確的訊號

從中工、寶佳，到智冠、榮剛與福懋油，市場其實已反覆釋放一致訊號：控制權本身不再構成價值，治理能力才是估值來源

無論是市場派、經營派或白色騎士，只要無法提出可被驗證的治理改善路徑，市場最終都會以折價回應

在ESG架構下，公司治理（G）已不再是抽象原則，而是投資決策中的實質門檻。控制權移轉若未能同步提升治理品質，反而可能成為風險溢價的來源。

ESG檢測儀指標分類表。（綠色公民行動聯盟提供）

結語：控制權只是起點 不是答案

中工與寶佳的控制權攻防，並非單一企業的權力競逐，而是一場關於台灣資本市場是否已準備好面對「控制權頻繁移轉」新常態的制度測試。從近期多起案例來看，市場的耐心正在下降，對治理品質的要求正在上升。

未來，誰能取得董事席次已非關鍵；誰能為控制權提出具治理說服力、並能被市場驗證的長期價值方案，才是真正的決勝點。

（作者為台北市市政顧問，東吳大學商學院、明志科大經管系助理教授）

