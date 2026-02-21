自由電子報
評論 > 投書

自由開講》「末日鐘」逼近午夜 台灣不能只是被點名的對象

2026/02/21 20:00

◎ 陳裕翔

1月27日，末日時鐘被設定在距離午夜85秒的位置，這是該時鐘歷史上最接近午夜的一次。（擷取自原子科學家公報）1月27日，末日時鐘被設定在距離午夜85秒的位置，這是該時鐘歷史上最接近午夜的一次。（擷取自原子科學家公報）

由《原子科學家公報》設立的「末日鐘」近日再度向前撥動，距離象徵人類自我毀滅的午夜只剩下85秒，創下歷史上最接近的一次。公報明確指出，除了核武擴散、氣候變遷與人工智慧失控等長期風險外，亞洲地緣政治緊張情勢，特別是中國對台灣的軍事與政治威脅，已成為全球安全評估中不可忽視的關鍵變數。這並非單一事件的反射，而是國際安全社群對整體風險結構惡化的集體警訊。

末日鐘的象徵意義，在於它不是預測戰爭發生的倒數計時器，而是一面反映人類決策理性是否正在失速的鏡子。當國際秩序中的溝通機制失靈、威懾邏輯取代對話、灰色地帶行動逐漸常態化，衝突的門檻便會不斷降低。中國對台的軍事演訓、法律戰與資訊戰，正是這種風險累積的典型例子。它們未必立即引發全面戰爭，卻長期消耗區域穩定，迫使各方在高度不確定性下做出更激進的安全判斷，進一步推升誤判的可能性

中國對台的軍演，未必會立即引發戰爭，卻會長期消耗區域穩定；示意圖。（美聯社）中國對台的軍演，未必會立即引發戰爭，卻會長期消耗區域穩定；示意圖。（美聯社）

對台灣而言，末日鐘被撥到85秒，並不只是「被國際點名」那麼簡單，而是凸顯台灣已被視為全球風險結構中的一個關鍵節點。這代表任何台海情勢的升溫，都可能與核威懾、供應鏈安全與大國競逐產生連鎖效應。然而，台灣內部對此的討論，仍常陷於「會不會打」的二元爭論，忽略了真正的問題其實是：在高度結構性風險下，台灣是否具備足夠的制度韌性與決策成熟度，避免成為他人戰略誤判中的被動角色

從政策層面來看，安全不應只被理解為軍事準備，而是一整套跨部會、跨社會的風險治理能力。末日鐘所反映的，正是傳統軍事安全與非傳統風險的交疊，包括能源依賴、資訊操縱、關鍵基礎設施脆弱性，乃至人工智慧在軍事與輿論操作中的角色。若台灣仍將安全政策侷限於國防預算或武器採購，而未同步強化能源轉型、資安防護、社會認知韌性與決策透明度，實際上反而會放大外界對台海不穩定的預期

特別值得警惕的是，當外部風險升高，內部社會若缺乏共識，將成為最容易被利用的破口。資訊戰與心理戰的目的，並非說服所有人，而是製造對立、癱瘓決策、延遲回應。末日鐘調整的背後，正隱含對這類「低強度、長時間衝突形態」的憂慮。因此，台灣政策不僅要強化防衛能力，也必須提升政府溝通品質與公共討論的理性程度，避免在高度緊張的國際環境中，自行削弱社會信任。

資訊戰的目的，是製造對立、癱瘓決策、延遲回應。末日鐘調整的背後，正隱含對這類「低強度、長時間衝突形態」的憂慮；示意圖。（法新社）資訊戰的目的，是製造對立、癱瘓決策、延遲回應。末日鐘調整的背後，正隱含對這類「低強度、長時間衝突形態」的憂慮；示意圖。（法新社）

末日鐘距午夜剩85秒，並不意味著世界即將毀滅，而是提醒各國：留給理性決策的時間正在縮短對台灣而言，真正的挑戰不是如何回應被點名，而是如何在被全球高度關注的情況下，展現出穩健、可預期且負責任的治理能力。當世界在看台海時，台灣所展現的，不只是立場，更是成熟度。

（作者為資訊業）

