照護線上》醫師說是纖維腺瘤，真的不用開刀嗎？一定不會變成乳癌嗎？乳房纖維腺瘤的處理全解析

乳房纖維腺瘤非常常見。從女性十幾歲進入青春期開始，到三四十歲之間，若發現乳房出現硬塊，最可能的就是良性的乳房纖維腺瘤。
照護線上

照護線上

2026/02/14 08:00

◎ 照護線上

纖維腺瘤通常不具惡性特徵，部分特殊類型如複雜性纖維腺瘤，可能帶有異常組織學表現，可能會有較高的乳癌風險。（取自貼文）纖維腺瘤通常不具惡性特徵，部分特殊類型如複雜性纖維腺瘤，可能帶有異常組織學表現，可能會有較高的乳癌風險。（取自貼文）

15歲的小吉在洗澡時注意到右邊乳房有一顆硬硬的，被帶到乳房門診檢查。超音波結果顯示這是一顆1.7公分，邊界圓滑的腫塊。媽媽很擔心地問：「這個是不是該開刀拿掉呢？」

28歲的小伊跟著朋友去做了第一次的乳房超音波檢查，意外發現兩邊乳房共有七顆腫塊，各自都在1公分的大小附近，小伊很煩惱地問：「我這樣是不是很不正常？」

44歲的小卡一向都有定期乳房檢查的習慣，但因為疫情關係有三年沒做檢查了。雖然過去乳房超音波結果都是正常的，這次乳房超音波檢查卻出現了一顆2.3公分的新腫塊。小卡慌張地問：「我接下來該怎麼辦？」

以上三個狀況，都是很常見的乳房門診情境題，也是大家最關心的自身困擾。畢竟，乳房檢查時出現問題總是讓人很不安，因此當醫師告訴患者超音波結果有出現腫塊的時候，患者通常會在「什麼？我需要開刀？」及「為什麼不用開刀？這樣真的沒問題嗎？」之間擺盪著。這一次，我們先試著用幾個患者常見的疑惑切入，讓大家更能了解自己的狀況，再一起回頭看看這三個情境題。

醫師說這是纖維腺瘤，這樣沒關係嗎？

乳房纖維腺瘤非常常見。從女性十幾歲進入青春期開始，到三四十歲之間，若發現乳房出現硬塊，最可能的就是良性的乳房纖維腺瘤。雖然檢查方式與檢查盛行率的不同讓我們無法確認真正的發生率，但一般說來，可能大約四、五個女生之間就有一個人會出現乳房纖維腺瘤。

纖維腺瘤是由上皮組織與基質組織組成的扁球型結節，是增生性的乳房良性病變，通常不具惡性特徵，部分特殊類型如複雜性纖維腺瘤，可能帶有異常組織學表現，可能會有較高的乳癌風險。目前醫療共識並不建議移除所有的纖維腺瘤。

哪些時候追蹤就好？

乳房纖維腺瘤需不需要開刀，醫師會看結節的大小、型態、性質、與長大速度做出建議。（取自貼文）乳房纖維腺瘤需不需要開刀，醫師會看結節的大小、型態、性質、與長大速度做出建議。（取自貼文）

如果患者年齡在40歲以下，通常檢查首選是乳房超音波。假使在乳房超音波下發現低回音，邊界清楚的結節，很有可能是纖維腺瘤。醫師會看結節的大小、型態、性質、與長大速度做出建議。如果是個邊界圓滑清楚的小結節，通常追蹤即可。

開不開刀和自身症狀有關係嗎？

很多人聽到有一顆乳房良性腫瘤「不用開刀但要追蹤」，會覺得很緊張。於是會問：如果我會痛、摸得到這一顆，或是有其他症狀，真的也不用開刀嗎？

假使這顆腫塊隨著月經週期的時間不同，會發現很明顯的腫塊大小改變，反而不用太緊張。如果一個硬塊在月經來之前變大，甚至變痛，但當月經結束時，硬塊就變小許多，甚至摸不太到，通常是好事。代表這個硬塊裡面的成分並不是實實在在的乳腺基質，而是液體狀的，較有機會是乳房囊腫，而非纖維腺瘤，因為纖維腺瘤的大小通常較穩定。

至於痛這一點，纖維腺瘤通常不會導致疼痛，且疼痛本身不是手術指標，仍須根據腫塊的大小、形態、邊界特徵來決定是否手術。

如果伴隨的症狀是皮膚出現變化，變得像橘皮一樣；腫瘤長大的速度很快，在一個月內突然出現；或是乳頭有分泌物，尤其是血色、咖啡色、或清清如水的；就是讓人較為緊張的乳癌症狀，務必要提醒醫師。

自身症狀是臨床判別時很有用的資訊，在與醫師討論是否開刀時，一定要說出自己的疑慮。

哪些狀況下會建議移除纖維腺瘤？

若超音波發現，腫塊小於兩公分、邊界清楚圓滑，不需要常規性移除

若照乳房超音波發現，腫瘤大於2-2.5公分，邊界較不規則，或生長速度快，就會建議開刀。（取自貼文）若照乳房超音波發現，腫瘤大於2-2.5公分，邊界較不規則，或生長速度快，就會建議開刀。（取自貼文）

比較恰當的做法是在發現的前一兩年內，每六個月就做一次超音波檢查，確認這顆腫塊的大小、型態有沒有變化，也能了解其長大的速度。

假使超音波檢查時，腫瘤大於2-2.5公分，邊界較不規則，或生長速度快，就會建議開刀移除這顆腫瘤

另外一個可以考量的是患者的年齡，如果超音波檢查結果界在可開或不開之間，但患者年齡大於35歲（有些指引是40歲）的話，還是建議開刀移除確保安全。

如果我想知道這顆是不是真的是纖維腺瘤，該怎麼辦？

影像檢查有一定的極限，如果要確認腫瘤的性質，需要抽取檢體直接在顯微鏡下化驗。抽吸檢體可以用細針或粗針，粗針抽吸會比較準確，能較清楚地分辨纖維腺瘤與葉狀瘤

現在，也可以考慮乳房真空輔助微創手術，不僅進行乳房腫瘤切片，也可以進行腫瘤切除。

回頭看看三個情境題，想想該怎麼辦？

15歲的小吉在洗澡時注意到右邊乳房有一顆硬硬的，被帶到乳房門診檢查。超音波結果顯示這是一顆1.7公分，邊界圓滑的腫塊。媽媽很擔心地問：「這個是不是該開刀拿掉呢？」

→年輕人，第一次發現1.7公分，邊界圓滑的乳房腫塊，最有機會是良性的纖維腺瘤，建議半年追蹤一次乳房超音波，兩年後若沒有變化，改為一年追蹤一次。萬一有變化則根據變化狀況決定是否開刀。

28歲的小伊跟著朋友去做了第一次的乳房超音波檢查，意外發現兩邊乳房共有七顆腫塊，各自都在1公分的大小附近，小伊很煩惱地問：「我這樣是不是很不正常？」

→二十多歲的女性長了多顆乳房結節，但都小小的，其實是常見的狀況，建議超音波半年追蹤即可。

44歲的小卡一向都有定期乳房檢查的習慣，但因為疫情關係有三年沒做檢查了。雖然過去乳房超音波結果都是正常的，這次乳房超音波檢查卻出現了一顆2.3公分的新腫塊。小卡慌張地問：「我接下來該怎麼辦？」

→過去超音波結果正常，在四十幾歲時突然有新的腫塊，建議安排乳房攝影與考慮接受切片檢查，確認腫塊的性質。

面對纖維腺瘤，我該怎麼辦？

來看最後的結論，決定是否要動乳房手術，我們會在超音波下確認腫瘤大小、腫瘤形狀、成長速度。若有以下發現，建議手術移除腫瘤

如果乳房纖維腺瘤屬於不需要開刀的患者，也要記得半年至一年做一次乳房超音波檢查，持續確認乳房腫瘤是否出現變化。（取自貼文）如果乳房纖維腺瘤屬於不需要開刀的患者，也要記得半年至一年做一次乳房超音波檢查，持續確認乳房腫瘤是否出現變化。（取自貼文）

◎腫瘤大於2-2.5公分

◎邊界不規則，或影像顯示可疑特徵

◎生長速度快，短期內增大超過 50%

◎患者年齡超過35-40歲，且腫瘤邊界或影像特徵介於良性與惡性之間

如果屬於不需要開刀的患者，也別忘了定期半年至一年就要做一次乳房超音波檢查，持續確認乳房腫瘤是否出現變化！

本文經授權轉載自【照護線上】醫師說是纖維腺瘤，真的不用開刀嗎？一定不會變成乳癌嗎？乳房纖維腺瘤的處理全解析

