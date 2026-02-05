有志一「童」》【新書出版】臺灣居於核心：全球半導體版圖與戰略重組中的關鍵夥伴

從人工智慧與先進運算，到電動車、通訊設備與國防系統，晶片早已成為各關鍵產業的基礎建設。臺灣目前掌握全球晶圓代工市場超過78%的市占率，使其成為全球數位經濟體系中不可或缺的關鍵支點。

◎ 童振源

本月我將出版新書「Taiwan at the Core – A Strategic Partner in the Global Semiconductor Landscape and Supply Chain Realignment」（中文翻譯：《臺灣居於核心：全球半導體版圖與戰略重組中的關鍵夥伴》）。

童振源出版新書，「Taiwan at the Core – A Strategic Partner in the Global Semiconductor Landscape and Supply Chain Realignment」。（取自貼文） 本書嘗試提供一套清晰、權威且切合時勢的分析框架，說明半導體如何成為當代全球經濟與科技競爭的戰略支柱，以及臺灣為何正站在這場結構性變局的核心位置。

從人工智慧與先進運算，到電動車、通訊設備與國防系統，晶片早已成為各關鍵產業的基礎建設。臺灣目前掌握全球晶圓代工市場超過78%的市占率，使其成為全球數位經濟體系中不可或缺的關鍵支點。

本書以政策導向與全球視角出發，深入剖析當前正在進行的「半導體戰略重組」，包括：

・臺灣在全球半導體生態系中的核心地位

台灣台積電等企業占全球晶圓代工市場超過78%的市占率，使其成為全球數位經濟體系中不可或缺的關鍵支點。（彭博檔案照）・美國、日本與歐洲推動產業振興與供應鏈安全的政策布局

・中國在先進製程受限下，加速成熟製程擴張的發展路徑

・南韓在AI驅動的高頻寬記憶體（HBM）領域所具備的關鍵優勢

・以及新加坡、印度等新興經濟體日益重要的戰略角色

南韓在AI驅動的高頻寬記憶體（HBM）領域具備關鍵優勢。圖為三星電子標誌與電腦主機板。（路透檔案照）透過這些分析，讀者可以更全面理解全球半導體供應鏈的結構、其重組動能，以及未來十年科技競爭背後的地緣政治與經濟意涵。

《臺灣居於核心》不僅止於產業分析，也將臺灣清楚定位為各國政府與企業不可或缺的戰略夥伴。憑藉完整的AI 生態系、世界級的人才基礎，以及健全的智慧財產權保護制度，臺灣提供了一個高度可信賴的先進研發與區域營運環境。

更重要的是，本書強調一項核心訊息：在「埃米世代（Angstrom Era）」，全球供應鏈的韌性與共享繁榮，已與臺海的和平與穩定密不可分。這也使臺灣不僅是科技產業的領導者，更是未來全球秩序中不可忽視的重要基石。

全球供應鏈的韌性與共享繁榮，已與台海和平穩定密不可分。圖為美軍飛彈驅逐艦「芬恩號」（USS John Finn）穿越台灣海峽。（美聯檔案照） 和以往幾本著作一樣，本書的全部版稅，我將再次全數捐出，用於購書並贈送給新加坡的朋友與各界夥伴。期盼透過這樣的方式，讓更多人能從政策與產業的角度，認識台灣在全球體系中的關鍵角色。

電子書開放免費下載

紙本書可至出版社網站訂購

（作者為我國駐新加坡代表）

