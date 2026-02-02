自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

名家分享～江昺崙》地方派系的權力結構 為何如此穩定？

那為什麼當地人民不願意對抗呢？當然也不是沒有，只是恐懼及冷漠的人超過半數，甚至形成了利益共同體，站出來反抗的人反而會被多數鄉民打壓下去，最終地方社群就形成沉默螺旋，沒有人想、或敢打破結構。
名家分享

名家分享

2026/02/02 19:00

◎ 江昺崙

最近這幾天看到的社群新聞，一則是南投名間焚化爐環評現場，居民下跪請求不要開發；另一則是彰化縣議長開箱自家豪宅，還謙遜地說，成本跟一般台北住宅差不多啦。

南投名間反對焚化爐自救會，有民眾抗議程序不公，激憤下跪陳情。（資料照）南投名間反對焚化爐自救會，有民眾抗議程序不公，激憤下跪陳情。（資料照） 剛好我在這兩地都做過政治工作，有一些感觸，隨手筆記一下。之所以會有這樣的現象，因為地方派系的權力結構都相當穩固，穩固到不會受到選舉制度影響。所以他們也不會在意輿論，反正不滿的人也沒有選票
而形成穩固權力結構的原因，就是派系第一代以暴力加懷柔的方式取得政治資源，再透過「尋租」來形成某種資源分配上的寡佔，取得更多資源，如此循環並壯大，壯大到無法被撼動為止。

而他們也掌握了地方選舉的技術，形成了壟斷的資源分配網路，只要家族成員持續繼承這條路線（家族男性成員沒路用，就換女性出來扛），就能保持結構穩固，直到歷史終結

彰化縣議長謝典霖不在乎外界批評，再邀體入豪宅開箱。（資料照）彰化縣議長謝典霖不在乎外界批評，再邀體入豪宅開箱。（資料照） 那為什麼當地人民不願意對抗呢？當然也不是沒有，只是恐懼及冷漠的人超過半數，甚至形成了利益共同體，站出來反抗的人反而會被多數鄉民打壓下去，最終地方社群就形成沉默螺旋，沒有人想、或敢打破結構

在這樣的結構下，民主制度變成了浪漫的理想，有用，但不多。

要怎麼做？我不知道，畢竟我自己都失敗了。現在只能給站在第一線對抗的英雄們掌聲

詩人吳晟有一首〈制止他們〉，原詩充滿愛，也充滿悲憤無奈，但被吳志寧改寫得柔情似水，叫〈全心全意愛你〉。

〈制止他們〉寫於1981年，經過45年，詩人仍然在抵抗——

（節錄最後一段）

制止他們阿、制止他們

用我們嚴肅的聲音

用我們不容曲解、不容敷衍的聲音

制止他們繼續摧殘你

（作者是社運人士，台大台文所博士班肄業）

本文經授權轉載自江昺崙臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書