名家分享～江昺崙》地方派系的權力結構 為何如此穩定？

那為什麼當地人民不願意對抗呢？當然也不是沒有，只是恐懼及冷漠的人超過半數，甚至形成了利益共同體，站出來反抗的人反而會被多數鄉民打壓下去，最終地方社群就形成沉默螺旋，沒有人想、或敢打破結構。

◎ 江昺崙

最近這幾天看到的社群新聞，一則是南投名間焚化爐環評現場，居民下跪請求不要開發；另一則是彰化縣議長開箱自家豪宅，還謙遜地說，成本跟一般台北住宅差不多啦。

南投名間反對焚化爐自救會，有民眾抗議程序不公，激憤下跪陳情。（資料照） 剛好我在這兩地都做過政治工作，有一些感觸，隨手筆記一下。之所以會有這樣的現象，因為地方派系的權力結構都相當穩固，穩固到不會受到選舉制度影響。所以他們也不會在意輿論，反正不滿的人也沒有選票。

而形成穩固權力結構的原因，就是派系第一代以暴力加懷柔的方式取得政治資源，再透過「尋租」來形成某種資源分配上的寡佔，取得更多資源，如此循環並壯大，壯大到無法被撼動為止。

而他們也掌握了地方選舉的技術，形成了壟斷的資源分配網路，只要家族成員持續繼承這條路線（家族男性成員沒路用，就換女性出來扛），就能保持結構穩固，直到歷史終結。

在這樣的結構下，民主制度變成了浪漫的理想，有用，但不多。

要怎麼做？我不知道，畢竟我自己都失敗了。現在只能給站在第一線對抗的英雄們掌聲。

詩人吳晟有一首〈制止他們〉，原詩充滿愛，也充滿悲憤無奈，但被吳志寧改寫得柔情似水，叫〈全心全意愛你〉。

〈制止他們〉寫於1981年，經過45年，詩人仍然在抵抗——

（節錄最後一段）

制止他們阿、制止他們

用我們嚴肅的聲音

用我們不容曲解、不容敷衍的聲音

制止他們繼續摧殘你

（作者是社運人士，台大台文所博士班肄業）

本文經授權轉載自江昺崙臉書

