自由開講》年關將近，做別人的光明燈

2026/02/12 08:00

◎ 徐正雄

年關將近，股市熱絡，天氣卻非常寒冷！

近日外出搭捷運，忽然出現異常狀況，許多人奔竄到我的車廂，轉頭一看，原來是兩位捷運女清潔人員，推著一位女街友上車。

女街友坐在輪椅上，身旁幾包雜物、小腿紅腫潰爛、臉埋在自己雙手不敢露面，似乎為自己造成的騷動感到非常愧疚。

我們太習慣把街友當成城市風景，他們彷彿披上隱形斗篷，也漸漸變得透明。兩條原本不會交會的平行線，當街友踏上九又二分之一月台，闖入麻瓜世界，大家的反應令我意外也不意外。

其實無須大驚小怪，街友原本也和你我一樣，是尋常百姓，也曾有夢想，各色人等皆有。只是在徒手攀登人生101時，一時手滑，不慎跌入谷底，或許有天我們也可能和他們一樣。我有位當公務員的朋友，意識到我們與街友其實只有一牆之隔，於是，常在深夜逡巡訪視街友。街友洗浴不便，衣物常穿舊即丟，因此朋友常悄悄留下衣物與睡袋，遇到生病街友，甚至替他們擦藥，菩薩心腸，真是令我佩服！

近日天氣寒冷，街友穿雨衣或裹塑膠袋禦寒，圖為基隆市府社會處、警方和慈善團體探視街友。（資料照）近日天氣寒冷，街友穿雨衣或裹塑膠袋禦寒，圖為基隆市府社會處、警方和慈善團體探視街友。（資料照）過年前，寺廟總出現許多排隊，等著安太歲、點光明的人。

其實，當你惻隱之心升起時，你自己就是一盞光明燈。至於安太歲，還不如行善布施，像去年花蓮的「鏟子超人」，他們剷掉的，不只是洪水帶來的污泥，還有自己人生未來可能發生的坍崩。

猶記幾年前，我在一家鞋店當調鞋員，常騎著機車，載運大量鞋子在各分店奔波。某天晚上，當我如常載著鞋子，穿梭在大馬路上，忽然看見前方路上有顆大石頭，趕緊停車處理。當我彎腰挪移石頭時，才發現綁在機車上三十多雙鞋子就快散落，那價值數萬元的鞋子，若被後方車輛壓壞，我可賠不起！所以，當我們的善心升起時，最先受益的其實是自己。

另次，在花蓮徒步旅行攔便車，沒想到！居然攔到一輛，我剛捐款的慈善機構的車，他們正要出門訪視需要幫助的人；前年為了捐款給某很窮的慈善機構，沒錢的我，發願參加文學獎，若獲獎便把獎金捐出，後來果然得獎，我把三萬元獎金全數捐出，家人埋怨怎不留一點慶祝，我說：發願豈可打折！我們雖不富有，卻有得吃有地方住，平安就是福。老天沒有虧待我，不料捐完錢，我隔月便中了人生第一次四千元發票，我又再碼捐一千元，下次對獎，又中了快兩千元，善報來的真快。

其實，有沒有錢，都能當別人的光明燈。像文章開頭，那兩位護送女街友上捷運的女清潔員就是，他們幫助女街友的善行，令人讚嘆。

過年前，各大寺廟總出現許多排隊，等著安太歲、點光明燈的人潮，圖為鹿港天后宮點燈。（資料照）過年前，各大寺廟總出現許多排隊，等著安太歲、點光明燈的人潮，圖為鹿港天后宮點燈。（資料照） 如果無法出力，若有餘裕，也能出錢。

因通膨和關稅等問題，很多慈善機構善款銳減，大家不妨上網查詢聲譽良好的慈善機構，助窮困人們度過寒冬。

當別人的光明燈，照亮別人的地獄，同時也照亮自己。

（作者務農）

