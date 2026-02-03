Emmy時間》台美關稅談得好 賴卓民調會說話

台美關稅協議如果順利生效，台灣經濟奮力向前，民調將會全面黃金交叉，繼續上升；如果立法院阻擋台美關稅協議，繼續封殺國防預算的話，民調一定會鑽石交叉，差距暴增。

◎ 胡采蘋

台美關稅談判的結果，也反映在民眾對賴清德（左）、卓榮泰（右）及民進黨的滿意度上。（資料照）

美麗島一月國政民調，總統賴清德信任度黃金交叉，信任46.9%、不信任43.3%，執政滿意度均勢，滿意46%、不滿意48%，很快黃金交叉，請加油。

行政院長卓榮泰執政滿意度黃金交叉，滿意43.2%、不滿意42.3%。目前滿意度已經回到四月以後、六月之前，就是對等關稅第一波談判膠著的時期。

請繼續往下閱讀...

一月賴總統滿意度上升5.4%、卓院長滿意度上升5.1%、民進黨好感度上升5.6%。

美麗島電子報1月國政民調結果，民眾對賴清德施政信任度46.9%。（擷取自美麗島電子報）

美麗島電子報1月國政民調結果，民眾對卓榮泰施政滿意度43.2%。（擷取自美麗島電子報）

這就是台美關稅協議的結果，之前我已經講過了，工具機產業三萬多人，汽車零組件25萬人，鋼鐵業五萬人，隨便查三個最優惠地位產業就是30-40萬人，乘以一個家庭平均2.53人，大家可以自己算一下有多少票。

百萬傳產員工一定會站出來捍衛自己的產業，台中、彰化佔一半，那些說要擋的人，你們千萬不要不出來擋欸，這就是數學，賴、卓、民進黨滿意度上升5%-6%，2300萬人乘以5%是115萬人，乘以6%是138萬人。

你知道多出的這一百多萬人是誰嗎？你們真的覺得百萬傳產員工分不出來誰在為國家做事嗎。

台美關稅協議如果順利生效，台灣經濟奮力向前，民調將會全面黃金交叉，繼續上升。

如果立法院阻擋台美關稅協議，繼續封殺國防預算的話，民調一定會鑽石交叉，差距暴增，因為百萬傳產員工、20%中間選民都會知道誰是真正為了國家，這就是所羅門王的審判。

若立法院阻擋台美關稅協議，持續封殺國防預算，民調一定會呈現鑽石交叉。（資料照）

只要為人民做事，盡心盡力，不問成敗，一定會得到支持。繼續認真做事，冷靜隱忍，以智慧處事，安撫民眾的情緒，化解不安與疑慮，所羅門王一定能分清楚誰是真正的母親。

（作者為財經作家、時事評論者）

本文經授權轉載自Emmy追劇時間臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法