評論 > 投書

自由開講》資訊戰靠的是情緒動員 3招教你守住「心智防線」

2026/02/26 09:30

◎ 沈言

若台灣正處於一場「不流血的圍城」，反擊的關鍵便在於每位公民的心智主體性；示意圖。（彭博檔案照）若台灣正處於一場「不流血的圍城」，反擊的關鍵便在於每位公民的心智主體性；示意圖。（彭博檔案照）

若診斷顯示台灣正處於一場「不流血的圍城」，反擊的關鍵便不在於法令，而在於每位公民的心智主體性。投誠西方的前情報人員貝茲梅諾夫曾給出深刻警告：當社會進入「去道德化」狀態，事實將不再具有說服力。要扭轉這個過程，必須從根源切斷干擾。

第一，拒絕提供情緒燃料

這類顛覆戰的本質，是利用對手原有的衝突與情緒，進行「借力使力」的攻擊。當我們在網路上面對設計過的激進敘事，因憤怒或嘲諷而產生劇烈反應時，其實正是在提供對方所需的動能。最有效的防衛，是識別那些旨在「誘發反應」而非「交流事實」的訊息。不進入預設的戰場，攻擊便無法借力。

當我們在網路上面對一些激進敘事而產生劇烈反應時，其實是在提供對方情緒動能；示意圖。（圖取自freepik）當我們在網路上面對一些激進敘事而產生劇烈反應時，其實是在提供對方情緒動能；示意圖。（圖取自freepik）

其次，重新定錨程序正當性

對抗「都一樣爛」或「制度無效」的虛無主義，並非要美化現狀，而是要守住程序的真實性。操作者的目標，是讓大眾對所有規則失去信心，因此反制的關鍵在於釐清：民主並非為了選出完美的人，而是保住那套可以被修正、被監督的運作機制。只要程序未被摧毀，事實與真相就仍有回歸的空間。

最後，回歸誠實面對的勇氣

最強大的防火牆，並非對抽象口號的堅持，而是面對現實的能力。在資訊混亂的時代，我們必須具備反向觀察的自覺：這個訊息是在協助我理解真實，還是只想誘發我的偏見？這不是抽象的精神論，而是民主社會得以運作的基本心理條件。真正的誠實，是當發現事實與自己的立場衝突時，仍有勇氣不轉向謊言尋求慰藉。這種植根於個人主體性的判斷能力，是對抗系統性心智消耗最根本的防線。

在資訊混亂的時代，我們必須清楚知道，眼前的訊息是在協助理解真實，還是只想誘發偏見；示意圖。（歐新社檔案照）在資訊混亂的時代，我們必須清楚知道，眼前的訊息是在協助理解真實，還是只想誘發偏見；示意圖。（歐新社檔案照）

反擊這場混亂型統戰，靠的不是喊得更大聲，而是那一聲清醒的：「我看到了，但我拒絕陪跑。」這不是政治冷感，而是一種高度自覺的公民行為。當公眾不再成為情緒的耗材，這場以噪音為武器的圍城，自然會因為失去支撐而瓦解。

（作者為評論員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

