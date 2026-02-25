自由開講》以「動態和平」降低誤判風險 穩定長期成本

◎ 張厚光

在高頻灰色地帶互動成為常態的情勢下，單純依賴武器展示的「靜態威懾」已難以有效降低衝突風險。建議以「動態和平」作為共同可接受的政策框架，透過提升社會系統韌性與可持續運作能力，降低速勝誘因與誤判機率，為各方創造更可控的決策環境。

一、問題界定：靜態威懾的邊際效益正在下降

當前對抗多不以宣戰為起點，而以能源、通訊、經濟與資訊手段持續施壓。此類行動不追求立即決戰，而是測試承壓能力與社會穩定度。

在此條件下，威懾若僅停留在武器展示，將無法回應「長期消耗」型壓力，反而提高被反覆測試的風險，增加誤判空間。

二、核心概念：動態和平的決策邏輯

動態和平不問「誰更強」，而問「誰能在壓力下維持運作、修復與治理」。

「動態和平」提升社會可持續運作能力，圖為去年全社會防衛韌性在台南演練，開設擴充「急救醫療場所」進行傷患搶救。（資料照）其本質是將和平視為一個需要持續投入的系統工程，而非一次性嚇阻成果。

此一框架的關鍵，不在軍事對抗升級，而在系統可持續性與風險可控性。

三、實務內涵：四項能力定錨

動態和平應以可量化、可驗證的能力建構為核心：

能源韌性：分散供應、快速修復、局部自給，避免單點失效。

通訊韌性：多路徑備援、降級運作能力，確保基本指揮與民生連續性。

產業轉換：關鍵物資在地化與平戰切換設計，縮短衝擊回復時間。

工程治理：以系統維修、整合與復原為導向的人才與制度。

上述能力不具挑釁性，卻直接影響衝突成本曲線。

四、嚇阻效果：改變成本結構而非情緒對抗

當一方展現高度韌性：

— 施壓無法快速癱瘓社會

— 干擾無法造成不可逆損失

— 時間拉長反而推高不確定成本

對抗即失去「速勝」誘因，決策將趨於保守。

此為理性嚇阻，非情緒威懾。

五、對各方的政策利益

對台灣治理：提升承壓穩定度，降低社會震盪與政策被動性。

對對岸決策：降低行動升級的不確定性與外溢風險，避免不可控連鎖反應。

對區域穩定：提供可預期、可管理的互動結構，減少誤判空間。

提高社會防衛韌性，降低對岸誤判風險，圖為共軍海軍艦艇編隊航行。（路透社檔案照）

六、結論建議

動態和平不是讓步方案，而是風險管理方案。

建議將投資重心由「象徵性展示」轉向「可持續運作能力」，以工程與治理語言取代對抗敘事，為長期穩定創造共同利益。

關鍵判準只有一個：

當任何升高衝突的行為，都無法帶來可預期、可結算的收益時，

和平，將成為最理性的選擇。

（作者為漢翔航空員工）

