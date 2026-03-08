自由電子報
自由開講》在人生的延長賽裡 運動決定尊嚴

2026/03/08 09:30

◎ 郭冠廷

國際奧會於2025年高峰會中提出三項長照政策行動承諾：提升社區健康與包容性、打造更安全的運動環境、啟動逾百項運動計畫的共同評估系統。（路透檔案照）國際奧會於2025年高峰會中提出三項長照政策行動承諾：提升社區健康與包容性、打造更安全的運動環境、啟動逾百項運動計畫的共同評估系統。（路透檔案照）

回顧國際奧會（International Olympic Committee, IOC）於2025年高峰會提出的三項行動承諾：一是提升社區健康與包容性，推動奧林匹克價值教育、支持難民參與及氣候行動；二是打造更安全的運動環境，攜手國際足球總會（FIFA）、世界衛生組織（WHO）及聯合國相關機構，推出首屆國際「安全運動框架」與心理健康倡議；三是啟動跨80國、逾百項運動計畫的共同評估系統，以延續巴黎奧運提出的百億美元投資目標。

如果只看奧運，這些像體育外交；但從超高齡社會的視角檢視，這其實是一套公共衛生與長照政策運動，在年輕時是競技，在中年是健康，在高齡則轉化為社會參與與尊嚴。IOC將運動視為促進健康、心理韌性、社區融合與風險管理的工具，這遠比我們僅談「慢跑」或「健身」更有層次。

台灣的問題在於長照過度醫療化，而退休生活過度單一化。多數長者的日常只有三件事：吃飯、散步、看醫生。這種長壽模式成本高、幸福感低，也讓社會誤將「延長生命」等同於「延長自立」。醫療可以延長壽命，運動能延長尊嚴，營養則延長自立，三者缺一不可

我看見一些醫師的退休樣態提供了另一條道路：有人在社區教課，有人下田耕作、兼診或做志工；有人轉型為健康教練，也有人重回運動場。這些看似個人的選擇，其實正是健康老化最關鍵的制度基礎──自立、自主、互動與有意義的參與。

退休生活不只吃飯、散步、看醫生，還可以在社區教課、下田耕作、轉型當健康教練，或者重回運動場。（資料照）退休生活不只吃飯、散步、看醫生，還可以在社區教課、下田耕作、轉型當健康教練，或者重回運動場。（資料照）

IOC的策略提醒我們：長壽社會最便宜的長照政策，從不是興建更多機構，而是讓更多人能動、敢動、願意動。台灣若能在醫療之外補上運動與營養，在長照之外補上社區與參與，「醫動養」就可能從概念變成現實

超高齡社會不只是醫療問題，更是退休生活如何設計的問題。畢竟，在人生的延長賽裡，我們爭的不是獎牌，而是即使變老，依然能站著生活的尊嚴。

（作者為輔仁大學商學研究所博士生，社團法人居家健康關懷公益協會 副理事長）

