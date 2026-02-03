沈榮欽國際視野》圖書館內的小小簽名

後來的事大家都知道了，陳菊從政，競選高雄市長，和他競爭的就是黃俊英。我從當時的報紙得知，原來黃俊英早就和陳菊認識，不僅是陳菊在中山大學碩士論文的指導教授之一，而且早在黃俊英自政大企研所畢業，到美國學成歸國，到政大企研所授課時，就和陳菊熟識，當時陳菊正是圖書館的一名館員，所以我看到的是陳菊本人簽名無誤。

◎ 沈榮欽

大學畢業後，我進入政大企研所就讀，當時政大企研所還是台灣 MBA 的第一志願（現在已經是台大），所長司徒達賢教的策略管理更是名滿天下。

圖書館亂翻 看到陳菊的名字

政大企研所位於台北市金華街的公企中心，基本上是一個獨立而自給自足的研究所，別說和政大企管系從無往來，我連政大校園都只有每年開學時去過一次。

陳菊（前排右二）曾經是圖書館員，她在高雄市長任內，極為重視圖書館。（取自貼文） 政大企研所是台灣最早的企管研究所，是當時政大和密西根大學商學院合作而生，因為政大校本部在木柵，為了台北的企業界人士上課進修方便，便將企研所設在市中心的公企中心。

我們的授課老師基本上集結了當時台灣商院的知名教授，有後來掌管國民黨黨產的校長、掌管國民黨中央投資委員會的教授、擔任經濟部長的教授等等，還有一位後來擔任中山大學管院院長的黃俊英。

公企中心有一間小小的圖書館，是我最常待的地方。圖書館每隔一陣子就會列出借書排行榜，我經常名列前茅，但是和第一名相距甚遠。第一名是一位在企家班上課的某公司高管，借的書經常是我的數倍，難以理解他是如何看完這些書的。

有天我在圖書館亂翻時，竟然看到陳菊的名字，我心頭一驚，想著是否是美麗島事件的政治犯。當時「叛亂罪」是唯一死刑，後來在國際壓力下，陳菊才免於一死。

陳菊是1979年美麗島事件的政治犯。（取自維基百科） 因為當時的資料都寫著，陳菊自從世新專校畢業後，就立刻擔任台灣省議會議員郭雨新的秘書，自此投身政治，從未有其他工作經驗。我難以確定，就問了身旁的同學，驚訝地發現他竟然沒聽過陳菊，可見國民黨教育與新聞控制之成功。

後來的事大家都知道了，陳菊從政，競選高雄市長，和他競爭的就是黃俊英。我從當時的報紙得知，原來黃俊英早就和陳菊認識，不僅是陳菊在中山大學碩士論文的指導教授之一，而且早在黃俊英自政大企研所畢業，到美國學成歸國，到政大企研所授課時，就和陳菊熟識，當時陳菊正是圖書館的一名館員，所以我看到的是陳菊本人簽名無誤。

2006年國民黨提名黃俊英（左）和代表民進黨出征的陳菊（中）競選高雄市長。（資料照）後來的事就是歷史了，陳菊雖然借將蘇麗瓊讓柯文哲完成世大運，但是柯文哲不僅羞辱想要功成身退的蘇麗瓊，甚至對陳菊恨之入骨，世大運過後對陳菊的各種人身攻擊與造謠污衊，從未停止。當時很多人無法理解，為何柯文哲會對恩人陳菊痛恨至此，政壇傳說是因為陳菊在五都評比第一名，柯文哲施政吊車尾有關。多年之後才知道，除了一開始是因為柯文哲的忌妒心之外，後來更重要的是出身新潮流系的陳菊在民進黨內指出柯文哲不可靠，和柯友好的民進黨人轉告，讓柯文哲對陳菊與新潮流恨之入骨。

高市圖總圖 本身是綠建築

前台北市長柯文哲（右）向陳菊借將，蘇麗瓊（左）北上協助完成世大運。（資料照） 不知道是否是曾經擔任圖書館員的影響，陳菊在高雄市長任內，極為重視圖書館，以每年一間圖書館的方式興建，成為五都市長之最，甚至高雄圖書總館因為過於美麗，遭到反對人士痛批浪費能源、像夜店、不如台北市總圖樸實之美等等，殊不知高雄總圖本身就是綠建築。



高市圖總館是全國首座懸吊式綠建築圖書館，以「樹中有館、館中有樹」特色聞名。（資料照） 如今隨著陳菊卸任監察院長，公企中心也早已拆掉重建，這些事情俱往矣，感謝她曾經在台灣民主危急的時刻挺身而出，希望能好好養病。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

