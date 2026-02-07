自由電子報
自由開講》別急著廢除34條 它是在保護教師

2026/02/07 08:30

◎ 潘威佑

近日教育界出現要求廢除《教育人員任用條例》第34條的聲浪。（資料照）近日教育界出現要求廢除《教育人員任用條例》第34條的聲浪。（資料照）

近期教育界出現要求廢除《教育人員任用條例》第34條的討論，主張全面鬆綁教師公餘時間的限制，讓教師能更自由發揮專業、接軌產業。這樣的聲音，反映出第一線教師長期承受高工時、重行政與專業價值被低估的現實處境，其出發點值得理解。但制度改革若只著眼於「鬆綁」，忽略教育承載的公共信任與角色界線，恐反讓教師站在更脆弱的位置。

第34條的存在，並不是不信任教師，也不是限制教師專業發展，是基於對教師身分的高度肯定。教師不同於一般勞動者，其工作直接影響學生的學習歷程與價值判斷，也因此承擔更高程度的公共責任。法律以原則性規範，協助教師清楚區分公職與私人角色，避免爭議，其本質是在保護教師，而非限制

《教育人員任用條例》第34條的存在，是基於對教師身分的高度肯定。（擷取自全國法規資料庫網站）《教育人員任用條例》第34條的存在，是基於對教師身分的高度肯定。（擷取自全國法規資料庫網站）

有人主張以「負面表列」取代現行規範，看似更有彈性，但教育現場往往比條文複雜。許多影響難以事前列舉，等到問題浮現時，承擔壓力的往往仍是第一線教師，因此保留原則性的制度界線，反而更能提供必要的保護。

真正該檢討的，是制度是否夠清楚、夠友善。應在現行架構下建立透明的申請與審議機制，讓教師合理的專業外展、研究合作或產學交流有程序可循，搭配資訊揭露與利益迴避原則。如此，便能在保障專業自主的同時，也守住社會信賴，避免教師個別承擔風險。

備受關注的STEM師資流失，是教育體系面臨的現實挑戰。資訊、工程、電機、物理、化學與應用數學等領域，長期面臨與產業間的結構性落差。這個問題的根源，並不在於第34條的存在，而在於教師本職薪資、工作負荷與專業支持是否到位。若僅以全面鬆綁兼職作為解方，長期恐怕會讓教育專業更趨市場化，也加劇校際與學科間的不平等。

民進黨立委陳秀寶表示，我國STEM人才已不足，更要提防中國搶人。（資料照）民進黨立委陳秀寶表示，我國STEM人才已不足，更要提防中國搶人。（資料照）

教育制度改革，需要是長期投資，而不是角色鬆動。改善待遇、減輕行政負擔、提供制度化的進修與專業成長管道，才能讓教師在不模糊公共角色的前提下持續精進。第34條或許可以調整，但其核心精神是守住教育公共角色的界線，保護教師免於角色衝突的壓力，值得被正向看待。

制度不是不信任教師，而是社會相信教師值得被更高標準保護。守住制度邊界，才能真正保障教師專業，也才能讓教育的公共信賴長久而穩固。

（作者為社團法人台灣教師聯盟理事長）

