自由開講》民眾黨「維基百科軍購」 國防淪為作秀舞台

2026/02/07 12:30

◎ 葉昱呈

民眾黨團日前推出「黨版國防特別條例」，總額上限新台幣四○○○億元，採一年一期編列，號稱要強化監督透明度。然而，條文表面精細，實務上卻不過是一場徒有其表的政治秀。五大軍購項目金額幾乎直接取自維基百科公開資料，精準列出M109A7自走砲、海馬士多管火箭系統、反裝甲型無人機飛彈系統。表面看似精細，實際卻將採購品項「框死」，剝奪彈性。一旦國際供應變動，戰力提升恐遭不可逆影響。

自由開講》民眾黨「維基百科軍購」 國防淪為作秀舞台民眾黨立院黨團1月26日開記者會，宣布黨版軍購特別條例。（資料照）
更嚴重的是，條例忽略國內配套工程、後勤設施與人員訓練。購置的武器若無後勤支援、彈藥庫、車庫與維修工廠，就無法形成實質戰力；再多飛彈也只是擺設。條文直接寫入金額，忽略美金計價匯率波動，也可能違反財政紀律法，讓台幣上限成為國防枷鎖。

經費一年一期編列，雖宣稱透明監督，實則造成軍購破碎化，跨年度合約難以簽訂，違反國際軍售長期合約特性。軍購不是菜市場，可隨到隨買；每一次採購都直接影響國家防衛力，不應淪為政治表演的工具。

民眾黨版條例更刪去「台灣之盾」與「非紅供應鏈」等核心防衛政策。表面喊支持國防，實則削弱戰力、卡住行政作業，甚至可能增加對中國技術依賴。這種做法非但無助國防，反而可能成為國安漏洞來源。

民眾黨國防特別條例三大漏洞。（本報製表）民眾黨國防特別條例三大漏洞。（本報製表） 國防不是政治籌碼，也不是學術作秀。立法者若缺乏專業判斷與整體建軍規劃，若僅憑維基百科資料編條文，只會將台灣防衛體系置於破碎風險當中。國會應回歸審查程序，行政機關應按專業規劃執行。同時可考慮設置彈性金額調整機制、強化後勤配套、維持國際合約連續性，以兼顧透明監督與實務效能

國防，不應被政治演出綁架；任何條例若無法兼顧專業與彈性，都可能成為國防安全的隱患。

（作者為公務員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

