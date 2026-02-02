吳音寧土地情》謝典霖開箱謝家豪宅的影片，你看了嗎？

大家一定不要忘記，謝家四連棟的豪宅，座落在台糖土地上，究竟是怎麼得來的？時間點，正是謝衣鳯在立法院的經濟委員會，也就是台糖預算的審查機關擔任召委的時候。謝家旗下的「隆霖營造」，透過與台糖合建各2棟的名義，把台糖土地「巧取」為自家財產之後，又把台糖的2棟全部給吃下。

◎ 吳音寧

這不是謝家第一次炫富，在我競選立委投票前一天，謝家小弟謝曜宇就醉茫茫的開直播，炫耀他家多有錢，才不讓別人進去參觀，還用很低級的穢言穢語辱罵女性。

雖然，謝小弟後來被謝家長輩帶去廟裡拜拜懺悔。但如今，謝典霖顯然又忍不住想要炫一下了？畢竟在勞工平均收入全國倒數第一名的彰化縣，謝家的白宮顯得多麼「特別」？！

請繼續往下閱讀...

謝典霖開箱謝家豪宅，三代立委富謝家。（取自貼文）大家一定不要忘記，謝家四連棟的豪宅，座落在台糖土地上，究竟是怎麼得來的？時間點，正是謝衣鳯在立法院的經濟委員會，也就是台糖預算的審查機關擔任召委的時候。謝家旗下的「隆霖營造」，透過與台糖合建各2棟的名義，把台糖土地「巧取」為自家財產之後，又把台糖的2棟全部給吃下。

除了突兀的白宮豪宅，緊鄰謝衣鳯和謝典霖聯合服務處前方的台糖地，也被視為他們的私人停車場。

彰化議長謝典霖開箱謝家豪宅引發熱議，表態將競選縣長的姊姊立委謝衣鳯強調弟弟要為自己負責。（圖：民眾提供、資料照、記者張聰秋攝）而且不只溪州鄉，謝家透過權勢取得的土地、房子、建案，遍佈整個彰化縣。也難怪30歲就當議長至今的謝典霖，會在影片中輕描淡寫地說：「彰化的土地也不貴。」

這對買不起房的年輕人來說，是多麼刺耳？

試想，如果那些土地，能成為鄉親散步的公園，成為有用的建設；如果那座專屬謝典霖和他兒子的私人室內籃球場，是所有農村年輕人都能奔跑的空間；如果那些被霸佔去蓋豪宅的土地，能成為帶動產業發展的空間⋯⋯彰化，會不會有改變？

前立委鄭汝芬於2016年競選連任落敗，2020年則由女兒謝衣鳯接棒。（資料照）但不幸的是，40多年了，謝家從謝言信、鄭汝芬到謝衣鳯，三代立委，只富了謝家，透過權勢，蓋出一棟比一棟巨大的一代、二代、三代豪宅。

而彰化的未來，竟然，還要交給謝家來決定嗎？！

延伸閱讀 開箱影片

附帶一提姊弟更名

（作者為作家）

本文經授權轉載自吳音寧臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法