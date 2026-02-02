自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

吳音寧土地情》謝典霖開箱謝家豪宅的影片，你看了嗎？

大家一定不要忘記，謝家四連棟的豪宅，座落在台糖土地上，究竟是怎麼得來的？時間點，正是謝衣鳯在立法院的經濟委員會，也就是台糖預算的審查機關擔任召委的時候。謝家旗下的「隆霖營造」，透過與台糖合建各2棟的名義，把台糖土地「巧取」為自家財產之後，又把台糖的2棟全部給吃下。
吳音寧 土地情

吳音寧 土地情

2026/02/02 13:30

◎ 吳音寧

這不是謝家第一次炫富，在我競選立委投票前一天，謝家小弟謝曜宇就醉茫茫的開直播，炫耀他家多有錢，才不讓別人進去參觀，還用很低級的穢言穢語辱罵女性。

雖然，謝小弟後來被謝家長輩帶去廟裡拜拜懺悔。但如今，謝典霖顯然又忍不住想要炫一下了？畢竟在勞工平均收入全國倒數第一名的彰化縣，謝家的白宮顯得多麼「特別」？！

謝典霖開箱謝家豪宅，三代立委富謝家。（取自貼文）謝典霖開箱謝家豪宅，三代立委富謝家。（取自貼文）大家一定不要忘記，謝家四連棟的豪宅，座落在台糖土地上，究竟是怎麼得來的？時間點，正是謝衣鳯在立法院的經濟委員會，也就是台糖預算的審查機關擔任召委的時候。謝家旗下的「隆霖營造」，透過與台糖合建各2棟的名義，把台糖土地「巧取」為自家財產之後，又把台糖的2棟全部給吃下。

除了突兀的白宮豪宅，緊鄰謝衣鳯和謝典霖聯合服務處前方的台糖地，也被視為他們的私人停車場。

彰化議長謝典霖開箱謝家豪宅引發熱議，表態將競選縣長的姊姊立委謝衣鳯強調弟弟要為自己負責。（圖：民眾提供、資料照、記者張聰秋攝）彰化議長謝典霖開箱謝家豪宅引發熱議，表態將競選縣長的姊姊立委謝衣鳯強調弟弟要為自己負責。（圖：民眾提供、資料照、記者張聰秋攝）而且不只溪州鄉，謝家透過權勢取得的土地、房子、建案，遍佈整個彰化縣。也難怪30歲就當議長至今的謝典霖，會在影片中輕描淡寫地說：「彰化的土地也不貴。」

這對買不起房的年輕人來說，是多麼刺耳？

試想，如果那些土地，能成為鄉親散步的公園，成為有用的建設；如果那座專屬謝典霖和他兒子的私人室內籃球場，是所有農村年輕人都能奔跑的空間；如果那些被霸佔去蓋豪宅的土地，能成為帶動產業發展的空間⋯⋯彰化，會不會有改變？

前立委鄭汝芬於2016年競選連任落敗，2020年則由女兒謝衣鳯接棒。（資料照）前立委鄭汝芬於2016年競選連任落敗，2020年則由女兒謝衣鳯接棒。（資料照）但不幸的是，40多年了，謝家從謝言信、鄭汝芬到謝衣鳯，三代立委，只富了謝家，透過權勢，蓋出一棟比一棟巨大的一代、二代、三代豪宅。

而彰化的未來，竟然，還要交給謝家來決定嗎？！

延伸閱讀 開箱影片

附帶一提姊弟更名

（作者為作家）

本文經授權轉載自吳音寧臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書