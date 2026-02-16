自由開講》理解「台灣生存」的真實處境 論公民應有擔當

◎ 盧俊瑋

讀完王立與沈伯洋合著的《台灣有事，世界有事》，筆者感觸最深者並非軍事技術的解析，而是對「台灣生存」這一命題的宏觀體認。本書如同一面鏡子，照見台灣在全球地緣政治下的真實處境，更映照出公民與知識分子應有的集體擔當。

台灣在全球地緣政治上處在關鍵位置，位於「海權亞洲」與「陸權亞洲」直接碰撞的斷層線上。（取自「黑熊學院」臉書粉專）若林正丈教授在《台灣人的歷史》曾指出，台灣正處於「海權亞洲」與「陸權亞洲」直接碰撞的斷層線上。這種地理宿命使台灣自大航海時代以來，便反覆在國際權力更迭中被推上風口浪尖。本書進一步將此與現代供應鏈連結，論證「台灣有事」必然導致「世界有事」的客觀事實。

身為長期觀察健保政策與醫療體系的醫師，筆者過去常對民生政策提出強烈批判，但在國防與主權議題上卻認同國家方向。過去筆者僅視其為獨立判斷，但本書提供了一個深刻的框架：國家生存的優先級，必須高於單一議題的程序正義。知識分子的責任，在於將複雜的戰略語境轉化為大眾語言。若過度擴張個人關注的單一議題，使其凌駕於國家存續之上，本質上即是對整體社會的「利益勒索」。認清威脅的優先順序，是當代國民必修的素養。

書中提到，俄烏戰爭後歐盟民眾雖在道德上支持烏克蘭，但面臨加稅支援時卻大幅退縮。這種「要權利、不要義務」的矛盾在台灣亦清晰可見。近期關於健保投資與稅收調整的爭議，反映出社會習慣將個人短期利益置於國家長期韌性之上。當人民不願為公共政策支付必要代價，國家的整體防線將極其脆弱。

日前健保補充保費改革惹爭議，衛福部長石崇良出面說明。（資料照）當前社群媒體盛行，我們在各種議題上互鬥，但在投射憤怒前，應先自省：我的言論是為了「己利」，還是為了國家共好？認知戰的最高境界是使社會內部瓦解，而最強大的武器則是「國家生存優先」的共識。

本書的啟示在於，韌性的建立不只是購買飛彈，更在於國民心理防線的構築。我們必須在平時就學會衡量議題的輕重緩急。唯有認清地位、釐清優先級並警醒私利陷阱，台灣才能在「有事」的時代立於不敗。

（作者為皮膚科助理教授）

