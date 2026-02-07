自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》石化寒冬已至 前線勞工誰來接住？

2026/02/07 19:00

◎ 莊筱庭

石化產業近年景氣衰退，高雄林園工業區信昌化工傳出「整廠結束」。（資料照）石化產業近年景氣衰退，高雄林園工業區信昌化工傳出「整廠結束」。（資料照）

年關將近，卻有一群人無法安心過年。近日有媒體報導指出，長春集團旗下、位於高雄林園工業區的信昌化工傳出整廠結束營運，並要求員工簽署優離、優退文件，預計資遣近百名員工；亦有地方民代指出，長春集團在高雄其他據點也傳出人力精簡。對一線勞工而言，這不是冷冰冰的產業調整，而是家庭生計在短時間內被迫重新計算；信昌化工的倒下，恐怕只是石化產業結構逆風下的第一張骨牌

信昌化工位於南部石化產業鏈核心，是泛中油體系下游的重要成員，過去被視為具指標性的穩健企業，如今仍不敵「石化寒冬」。近年石化業低迷已難用景氣循環解釋，在中國與中東持續擴產下，市場呈現需求放緩、產能過剩的結構性失衡

高市議員邱于軒在臉書發文指出，長春集團在高雄其他據點也傳出人力精簡，要求員工優退。（擷取自臉書@高雄市議員 邱于軒）高市議員邱于軒在臉書發文指出，長春集團在高雄其他據點也傳出人力精簡，要求員工優退。（擷取自臉書@高雄市議員 邱于軒）

多份產業報告指出，石化大宗原料「乙烯」近年利潤逼近零甚至轉負，部分化工品項也因產能過剩導致開工率走低。當大宗化學品長期薄利甚至虧損，市場調整往往最先發生在中游與初階端。因此，信昌化工關廠反映的不僅是單一企業的困境，更凸顯出台灣石化業長期「擴產拚量」的競爭模式，已走到結構性挑戰的十字路口。

面對石化逆風，日、韓近年出現減產、關廠與整併趨勢，並將投資轉向高附加價值材料與特用化學品。反觀台灣，若沿用以量取勝的老路，只會被動捲入價格競爭，難以透過技術升級建立市場差異性。

經濟部推動「石化高值化」已逾十年，但在產能過剩壓力未解之際，國營事業中油仍規劃推動「新四輕擴建案」，計畫新建輕油裂解廠、擴大百萬噸乙烯產能。當各國趨勢是控制大宗產能、縮減低附加價值初階原料，將資源轉向研發、高單價材料與循環應用，新四輕案無異於穿新鞋走老路，與產業趨勢逆風而行。

筆者任職環境組織，曾與中油及經濟部會面溝通。中油以「汰舊換新」、「提升工安」、「穩定供料」作為理由，但工安提升的重點在設備更新、管線汰換與現代化監控，未必需要以擴大產能為前提。更值得關注的是，新四輕不僅是設備更新，更是政府對石化體系的長期投資選擇，恐形成高碳排產業路徑的鎖定效應，壓縮未來產業轉型與減碳政策空間

綠色和平等環團2025年11月26日在立法院召開記者會，呼籲朝野立委拒絕中油公司提出的新四輕擴建案所需高達1062億元的預算。（綠色和平提供）綠色和平等環團2025年11月26日在立法院召開記者會，呼籲朝野立委拒絕中油公司提出的新四輕擴建案所需高達1062億元的預算。（綠色和平提供）

信昌化工關廠是一記警訊。主管機關應提出明確的產能調整公正的轉型藍圖在產業調整期提前投入預算，協助勞工技能轉換與再就業安排，避免勞工在市場波動中首當其衝。唯有接住勞工、落實高值化與低碳轉型，台灣石化產業才有機會建立韌性，不再成為環境與社會的負擔。

（作者為綠色和平減塑專案主任）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書