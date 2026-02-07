自由開講》石化寒冬已至 前線勞工誰來接住？

◎ 莊筱庭

石化產業近年景氣衰退，高雄林園工業區信昌化工傳出「整廠結束」。（資料照）

年關將近，卻有一群人無法安心過年。近日有媒體報導指出，長春集團旗下、位於高雄林園工業區的信昌化工傳出整廠結束營運，並要求員工簽署優離、優退文件，預計資遣近百名員工；亦有地方民代指出，長春集團在高雄其他據點也傳出人力精簡。對一線勞工而言，這不是冷冰冰的產業調整，而是家庭生計在短時間內被迫重新計算；信昌化工的倒下，恐怕只是石化產業結構逆風下的第一張骨牌。

信昌化工位於南部石化產業鏈核心，是泛中油體系下游的重要成員，過去被視為具指標性的穩健企業，如今仍不敵「石化寒冬」。近年石化業低迷已難用景氣循環解釋，在中國與中東持續擴產下，市場呈現需求放緩、產能過剩的結構性失衡。

高市議員邱于軒在臉書發文指出，長春集團在高雄其他據點也傳出人力精簡，要求員工優退。（擷取自臉書@高雄市議員 邱于軒）

多份產業報告指出，石化大宗原料「乙烯」近年利潤逼近零甚至轉負，部分化工品項也因產能過剩導致開工率走低。當大宗化學品長期薄利甚至虧損，市場調整往往最先發生在中游與初階端。因此，信昌化工關廠反映的不僅是單一企業的困境，更凸顯出台灣石化業長期「擴產拚量」的競爭模式，已走到結構性挑戰的十字路口。

面對石化逆風，日、韓近年出現減產、關廠與整併趨勢，並將投資轉向高附加價值材料與特用化學品。反觀台灣，若沿用以量取勝的老路，只會被動捲入價格競爭，難以透過技術升級建立市場差異性。

經濟部推動「石化高值化」已逾十年，但在產能過剩壓力未解之際，國營事業中油仍規劃推動「新四輕擴建案」，計畫新建輕油裂解廠、擴大百萬噸乙烯產能。當各國趨勢是控制大宗產能、縮減低附加價值初階原料，將資源轉向研發、高單價材料與循環應用，新四輕案無異於穿新鞋走老路，與產業趨勢逆風而行。

筆者任職環境組織，曾與中油及經濟部會面溝通。中油以「汰舊換新」、「提升工安」、「穩定供料」作為理由，但工安提升的重點在設備更新、管線汰換與現代化監控，未必需要以擴大產能為前提。更值得關注的是，新四輕不僅是設備更新，更是政府對石化體系的長期投資選擇，恐形成高碳排產業路徑的鎖定效應，壓縮未來產業轉型與減碳政策空間。

綠色和平等環團2025年11月26日在立法院召開記者會，呼籲朝野立委拒絕中油公司提出的新四輕擴建案所需高達1062億元的預算。（綠色和平提供）

信昌化工關廠是一記警訊。主管機關應提出明確的產能調整與公正的轉型藍圖：在產業調整期提前投入預算，協助勞工技能轉換與再就業安排，避免勞工在市場波動中首當其衝。唯有接住勞工、落實高值化與低碳轉型，台灣石化產業才有機會建立韌性，不再成為環境與社會的負擔。

（作者為綠色和平減塑專案主任）

