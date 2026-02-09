自由電子報
評論 > 投書

自由開講》卸任不是退場：黃國昌敢不敢被檢驗？

2026/02/09 11:00

◎ 不孝

立法院新會期展開，民眾黨因「兩年條款」，民眾黨團總召黃國昌等6席不分區立委卸任。（資料照）立法院新會期展開，民眾黨因「兩年條款」，民眾黨團總召黃國昌等6席不分區立委卸任。（資料照）

國會席次可以按「兩年條款」輪替，但政治人物最難交還的，是那套靠憤怒與快節奏先占領結論的習慣。黃國昌在2026年2月1日卸任不分區立委，卻把卸任做成一次轉場：黨主席照當、直播照開、律師要登錄重披法袍，新北市長競選總部也同步起跑。當監督者同時成了候選人、動員者與內容創作者，社會要問的不是他忙不忙，而是他願不願意把同一把尺先放回自己身上；更要問的是，失去國會席次的制度光環後，他還願不願意用證據說話，而不是用音量定調。

支持者稱他敢碰痛點、敢逼官員回應；批評者認為他把國會變成直播間，把複雜議題剪成「你心虛、我揭穿」。兩種評價其實描述同一件事：他擅長把灰階壓縮成黑白，把程序辯論變成情緒對決

這種能力在議場內至少有護欄：逐字稿、會議紀錄、書面回覆，都能回頭核對；離開議場後，護欄常只剩演算法與同溫層掌聲，錯誤也更容易被「分享」掩蓋。

因此，他任內兩起爭議成了卸任後的試金石：

其一，司法及法制委員會播放音檔，事後稱為「示範帶」，引爆「知法玩法」與「一條龍抹黑」的互轟。

其二，國防委員會秘密會議資料疑雲引出告發與分案偵辦，他以「可笑」回擊。

民進黨立委陳培瑜質疑黃國昌將攸關國防特別條例的機密資料帶出會議室，赴北檢以「國家機密保護法」與「刑法」進行告發。（資料照）民進黨立委陳培瑜質疑黃國昌將攸關國防特別條例的機密資料帶出會議室，赴北檢以「國家機密保護法」與「刑法」進行告發。（資料照）

這些爭點未必能用一句話結案，但都指向同一條底線：程序不是你拿來指控別人的道具，也是你必須接受的規則；「自稱法治」不是護身符，而是更高的自我約束

此外，他被媒體爆料涉及「跟拍／偷拍」疑雲、綠營痛批骯髒手段、民眾黨反擊移花接木，真偽仍待釐清，但公共疑慮已先形成——若揭弊的來源與手段不透明，正義就會被做成黑盒子，只剩「你要相信我」的要求。再加上外界翻出他早年對國民黨、對黨產的尖銳批判，如今在藍白合作脈絡下形成強烈對照：立場可以調整，但標準若只對敵人嚴苛、對盟友寬鬆，正義就只剩選戰工具

卸任之後，黃國昌最大的考題不是下一步做什麼，而是還敢不敢被檢驗。若他願意讓證據與程序走在情緒之前，「監督」才可能從個人品牌回到公共價值；若不願意，卸任只是把同一套劇本搬到更少制衡、更高情緒的舞台，代價將由整個公共討論承擔，最後留下的只會是疲乏與不信任。

民眾黨團總召黃國昌早年對國民黨黨產的尖銳批判言猶在耳，如今卻打著藍白合旗號行事；圖為國民黨中央黨部。（資料照）民眾黨團總召黃國昌早年對國民黨黨產的尖銳批判言猶在耳，如今卻打著藍白合旗號行事；圖為國民黨中央黨部。（資料照）

（作者為退休人士）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

