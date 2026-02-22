自由開講》共產主義是無法實踐的理想主義

◎ 劉熙明

台灣近日成立了「台灣革命共產黨」，並聲稱「我們矢志成為階級鬥爭中，足以帶領群眾推翻中華民國統治階級，並建設共產主義社會的主導力量」。看到此聲明，筆者看到了又是一個以達不到的烏托邦理想，企圖在得到政權後，讓自己成為新統治階級的文字遊戲。

政府政策 已照顧中下階級弱勢

國際組織革命共產國際（RCI）台灣成員，日前在臉書發文宣布「台灣革命共產黨正式成立」。（取自「火花-台灣革命共產主義」臉書粉專）任何社會都有不公平現象，因而任何時代都會產生知識分子對改善不公平社會的理論。共產主義誕生於十八世紀歐洲工業革命後，資本家虐待下層階級而產生。但與此同時也產生眾多改善此弊端的思想，共產主義就是此統稱社會主義的一個派別。實況則是在俄羅斯與東亞大陸中國等專制獨裁的沃土上，利用共產主義的理想與流血的階級與武裝鬥爭，取得勝利，並形成繼續獨裁體制的另一個統治階級。標榜社會主義的中華人民共和國，憲法明訂中國共產黨是永遠的執政黨，將過去封建王朝的獨裁轉換成現在共產黨的獨裁。

民主國家實踐社會主義的方式是基於選票考量，納入照顧中下階級弱勢的政策。例如，台灣的健保、勞保與長照，中華民國憲法的三民主義也是此社會主義的一支。

在台灣的現況，1996年以後的中華民國統治階級，則是透過選民直接選舉產生。以陳水扁與賴清德兩位總統為例，他們是貧窮的下層階級透過廉價與普級的教育制度，力爭上游，躍昇中產階級後，透過公平的民主選舉而成為總統級的統治階級。但他們卸下了統治階級的職務後，就是平民，法律之前，人人平等，陳水扁也因犯罪，關入大牢。

台灣革命共產黨 恐被中共所利用

台灣只有透過民主和平方式的選舉來更換統治階級，沒有所謂「推翻中華民國統治階級」。如果要推翻，就是要勾結中共。但如果中共治台，如陸委會副主委梁文傑所說的，理想的托派（托洛斯基革命理念的追隨者）共產主義人士，還是會被整肅。此外，台灣社會普遍排斥中國共產黨的意識型態，台灣革命共產黨會形成與中共唱和的敵意與被中共利用的疑慮。

陸委會發言人梁文傑表示，理想的托派共產主義人士，還是會被整肅。（資料照）共產主義是無法實踐的理想主義，民主國家以允許共產黨存在的日本為例，共產思想不是主流。以反共的美國而言，加入台灣革命共產黨的年輕世代，要謹慎考量美國是否可能限制外國共產黨人士到美國留學。

（作者為國立台北教育大學台灣文化研究所兼任副教授）

