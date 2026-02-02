自由電子報
自由開講》﻿陽明與交大合併五週年反思 有達成「對等合併」嗎？

2026/02/02 15:00

◎ 林敏哲

1日，陽明大學與交通大學合併屆滿五年。五年前強調兩所國立頂尖大學「對等合併」，五年後交通大學儼然成為主體。（資料照）1日，陽明大學與交通大學合併屆滿五年。五年前強調兩所國立頂尖大學「對等合併」，五年後交通大學儼然成為主體。（資料照）

2月1日，陽明大學與交通大學合併為陽明交通大學屆滿五週年 。五年前強調兩所國立頂尖大學「對等合併」，五年後交通大學儼然成為主體，校本部、校址、校長辦公室、大一新生入學都在新竹，不在台北；原陽明大學被稱為陽明校區，校名雖保留陽明兩個字，但主體還是交通大學，陽明是形容詞，正好用來區分對岸另外的四所交通大學。感覺交通大學依然存在，而陽明大學彷彿消失，這五年來交通大學是如何做到的？對照現況，如果回到五年前，陽明大學的師生校友還會投票贊成合併嗎？

合併之前，盛傳交大同意陽明放在校名交通的前面，交換主校區和校本部仍在新竹，以後續態勢的發展，這種說法的可信度甚高。外界好奇：兩所相距50公里的國立頂大合併，是否為雙主校區運作？五年後，主校區已實質落在新竹，原陽明大學被邊緣化

合併前兩校主秘以視訊抽籤決定暫時時校址在新竹，交大端用舉手表決而非隨機選擇，也被質疑有人為操作的空間。兩位當事人的主秘迄未公開澄清此事，當時交大主秘主持的視訊交通端，是用舉手表決的方式選擇籤筒顏色；而陽明大學端的主秘，將信封置入不同顏色籤筒的過程，並無第三方公正人士見證其是否為隨機放入。兩所國立頂大處理校址隨機抽籤的方式，公正性與公開透明受質疑，這是失誤還是故意為之？宣稱隨機抽籤卻以舉手表決選擇的疑點，成為合併過程公正透明程序正義的污點；為達特定目的而不擇手段，頂尖國立大學在學術研究要如何教育學生追求真理？

陽明大學學生會不滿校方在兩校合併案上資訊黑箱不透明，程序更不周延，引發兩校學生互相批鬥，要求即將召開的校務會議，暫緩決議合校備忘錄。（資料照）陽明大學學生會不滿校方在兩校合併案上資訊黑箱不透明，程序更不周延，引發兩校學生互相批鬥，要求即將召開的校務會議，暫緩決議合校備忘錄。（資料照）

其次，回顧五年前合併時人數約為六四比，交通大學明顯占多數，合併計畫書強調的對等合併，具體形諸文字於陽交大組織條文第13條「校務會議代表陽明與交通各佔一半為原則」，意在保障人數居劣勢的陽明大學的權益，據以爭取、吸引陽明大學師生投票贊成合併。然而此條文卻在2024年五月的校務會議中，無異議通過刪除此對等條文。當初楬櫫的對等合併，最終證明只有三年多的保鮮期！將來校務會議多數的一方若提案，表決通過改回交通大學原校名、校徽，皆屬可行合法，屆時將等同於：交大實質併吞陽明大學！對照美國建國初期的13州，憲法設計國會為參眾兩院制，參院之組成各州無論大小都是兩席，意在保障小州之權益，1776年至今250年未變，也未修憲改成依人口比例組成的單一眾院制。美國人能信守承諾250年不變，交通人卻連五年都不願意等？陽交「對等合併」的承諾，只持續了三年，就成了神話。

五年前，陽明大學主事者引以自豪爭取到校務會議代表各占一半的明文對等，以此說服多數師生校友贊成合併，卻未訂下落日條款的最低保障年限，也未明定修改條款是重要問題需要校務會議代表3分之2以上同意，以致今日全盤皆輸，陽明大學形同消失，甚至連併校時行政院教育部明文承諾建設陽明校區的經費，包括健康大樓與動物實驗中心的30億元經費也被延宕，足為後來者鑑！將來如果還有類似的頂大合併，應引以為戒：強勢多數方的承諾、善意和利誘皆不足恃，價值交換利益平衡的兼商價值觀只會讓大學沉淪，最珍貴的還是大學的獨立性與主體性！大學是知識分子的集合，國家社會公平正義最後的堡壘。但是我的母校已經沒有第二次的機會，被交通大學實質併吞，立校不到50年無緣成為百年名校，錯失自力發展躋登雙北首都圈和台大並駕齊驅的世界百大名校。可惜了！國立陽明大學！

陽明大學錯失自力發展躋登雙北首都圈和台大並駕齊驅的世界百大名校機會，可惜了。（陽明大學提供）陽明大學錯失自力發展躋登雙北首都圈和台大並駕齊驅的世界百大名校機會，可惜了。（陽明大學提供）

（作者為醫師，陽明大學醫學系第四屆校友）

